«Барселона» отказалась приобретать форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара за € 215 млн, сообщает Sport.es. Согласно информации источника, руководство каталонского клуба исключило покупку 27-летнего нападающего парижан за указанную сумму.

Политика Зеленский осудил Богдана за поездку в Сан-Тропе в День независимости Президент Украины Владимир Зеленский осудил главу своего офиса Андрея Богдана за поездку в Сан-Тропе в в День независимости Украины.

Интернет Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter Пользователи Twitter из нескольких стран столкнулись со сбоем в работе сервиса. Об этом сообщается на сайте Downdetector.

Футбол Камболов вызван в сборную России вместо Алексея Миранчука Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов вызван в сборную России для подготовки к отборочным матчам Евро-2020 с Шотландией (6 сентября) и Казахстаном (9 сентября), информирует официальный сайт РФС.

Футбол «Барселона» упустила победу в концовке матча с «Осасуной» В следующем туре Осасуна в гостях сыграет против Вальядолида, а Барселона на своем поле встретится с Валенсией.

Политика Меркель рассказала о планах после ухода с поста канцлера Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в Высшей школе менеджмента в Лейпциге рассказала о планах после ухода со своего поста.

Единоборства Василий Ломаченко завоевал третий чемпионский пояс в легком весе Украинец Василий Ломаченко нанес поражение британцу Люку Кэмпбеллу, и стал обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе.

Здоровье Во Владимирской области началось массовое увольнение медсестер Сразу двенадцать медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы во Владимирской области подали заявления на увольнение, сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача больницы Александра Обидина.

Общество Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Происшествия Тела погибших при ЧП с вертолётом в Подмосковье подняты на поверхность В МЧС сообщили о поднятии на поверхность тел двух человек, которые погибли при крушении вертолёта в Клязьминское водохранилище в Московской области.

Политика Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Происшествия Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, стрелок ликвидирован, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.

Армия и оружие Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.

Музыка Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.

Армия и оружие Рогозин отреагировал на заявление Трампа о военных действиях в космосе Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего космос следующей областью военных действий.

Недвижимость Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками Жилье на вторичном рынке в городах-миллионниках по итогам августа подорожало в среднем на 1%, а за год рост цен достиг 9%. Наиболее заметно стоимость квартир сейчас увеличивается в Сибири — лидерами роста оказались Тюмень и Красноярск.

Политика Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.

Общество С 1 сентября россиян ждут правовые изменения В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.

Шоу-бизнес Виктория Боня вместе с дочерью уехала из Монако Актриса и ведущая Виктория Боня уехала из Монако. Вместе с ней уехала и ее дочь Анджелина-Летиция.

Кино Второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» появился в Сети Американская компания Paramount Pictures опубликовала в Сети новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».

Происшествия Пострадавшая при аварии самолета в Подмосковье девочка прооперирована Девочка, пострадавшая в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Минино, прооперирована, передает «Интерфакс».

Происшествия В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.

Футбол Ковач остался довольным игрой «Баварии» в матче с «Майнцем» Главный тренер "Баварии" Нико Ковач прокомментировал победу своей команды над "Майнцем" со счетом 6:1, которая состоялась в рамках третьего тура Бундеслиги, передает официальный сайт мюнхенского клуба.