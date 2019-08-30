Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Барселона» исключила подписание Неймара за € 215 млн

«Барселона» отказалась приобретать форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара за € 215 млн, сообщает Sport.es. Согласно информации источника, руководство каталонского клуба исключило покупку 27-летнего нападающего парижан за указанную сумму.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Барселона» отказалась покупать Неймара за €215 млн

Газета.Ruвчера в 14:15

«Барселона» исключила подписание Неймара за € 215 млн

Чемпионатвчера в 14:00

Источник: трое футболистов «Барселоны» отказались стать частью сделки по Неймару

RT на русскомвчера в 05:06

«Барселона» уведомила «ПСЖ», что трансфер Неймара возможен только при включении в сделку игроков

Sport24.ruвчера в 07:27

Три игрока «Барселоны» отказались стать частью сделки по Неймару

Sport.ruвчера в 05:44

Diario Sport: отказ «Барсы» от встречных предложений «ПСЖ» по Неймару – тактика в переговорах🎬

Sports.ruвчера в 14:15

Сериал с Неймаром продолжается

Все про Спорт рувчера в 02:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 08:36, Вашингтон
Космос

Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»

РИА Новости вчера в 13:04
Общество

Активисты в центре Москвы собрались на несогласованную акцию

РБК 07:24
Авто

Что нельзя делать, если запотели окна? Главная ошибка водителей

Вы же помните, что с рециркуляцией стекла порой запотевают даже тогда, когда на улице нет дождя.
За рулем 03:06
Происшествия

Три самолета экстренно сели в аэропорту Волгограда

Известия 02:02
Шоу-бизнес

«Тайный муж» беременной Мироновой оказался безумным поклонником

На днях некий Дмитрий Барановский заявил, что является тайным мужем Марии Мироновой. Между тем близкие актрисы опровергают эту информацию.
Дни.ру 03:17
Футбол

«Зенит» арендовал защитника «Минска» Прищепу

Белорусский клуб «Минск» посредством своей пресс-службы сообщил о переходе 18-летнего защитника Дмитрия Прищепы в «Зенит» на правах аренды.
Metaratings 04:41
Происшествия

Пьяный житель Ульяновской области напал с вилкой на двухлетнюю девочку

В Ульяновской области задержан мужчина, подозреваемый в нападении на двухлетнюю девочку.
Известия 04:40
Политика

Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа

Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском вчера в 06:54
Технологии

Reuters узнал о планах Telegram скрывать номера пользователей ото всех

В одном из ближайших обновлений мессенджера Telegram появится возможность скрыть свой номер телефона даже от тех, кто внес его в список контактов, пишет Reuters со ссылкой на источник.
РБК 05:53
Транспорт

В аэропортах Москвы задержали и отменили более 140 рейсов

РБК 02:10
Армия и оружие

Афганские военные отразили атаку талибов на Кундуз

Вооружённые силы Афганистана отразили нападение боевиков движения "Талибан" на крупный город Кундуз и взял его под свой контроль, заявил исполняющий обязанности министра обороны страны Асадулла Халид.
РИА Новости 08:21
Происшествия

В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском

Ведомости 06:07
Происшествия

Собака загрызла насмерть годовалого мальчика в Волгоградской области

Следователи в Волгоградской области устанавливают обстоятельства гибели годовалого ребенка в результате нападения собаки, сообщила "Интерфаксу" представитель регионального следственного правления СКР Наталия Рудник в субботу.
Интерфакс 07:40
Наука

Геями не рождаются. Генетика всего лишь на 25% определяет ориентацию

Геями не рождаются, а становятся - это доказали американские ученые. Генетика всего лишь на 25 процентов определяет ориентацию человека.
Ugpressa.ru 00:48
Политика

ЦИК заявил о некорректности материала AP по интервью Памфиловой

Центризбирком назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
РБК вчера в 05:52
Происшествия

В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына

Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 04:58
Баскетбол

Сборная России с победы стартовала на ЧМ-2019

Российская газета 06:49
Экономика

ВЭБ купит блокирующий пакет НПФ «Благосостояние»

ВЭБ.РФ планирует приобрести блокирующий пакет НПФ «Благосостояние», ориентир по срокам сделки – один-два месяца.
Ведомости вчера в 10:18
Политика

Путин обещал Кадырову приехать в Чечню

Lenta.ru 07:46
Космос

Парад планет разворачивается на небесной сфере в эти дни

Участниками малого парада планет станут Меркурий, Венера, Земля и Марс.
LentaChel.ru 05:13
Авто

Вандалы разбили 40 авто, подготовленных для Франкфуртского автосалона

Согласно имеющейся информации, группа «зеленых» активистов Rocks in the Gearbox разбила около 40 роскошных автомобилей британских марок, а также собирается организовать акции против Франкфуртского автосалона.
32CARS.ru вчера в 13:49
Игры

Gearbox анонсировала Homeworld 3

Представители компании Gearbox в ходе выставки PAX East анонсировали полноценное продолжение игры Homeworld, разработку которого сейчас ведет Blackbird Interactive, занимавшаяся созданием первых двух частей серии.
Anonsens вчера в 23:55
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска ракеты «Искандер»

Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".
РИА Новости 08:18
Общество

Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года

С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Политика

Зеленский назвал «Северный поток-2» неприемлемым

По итогам встречи господин Зеленский заявил, что обе страны сходятся во мнении о неприемлемости проекта российского газопровода «Северный поток-2».
Коммерсантъ 08:27
Музыка

Военные оркестры Турции и КНДР выступят в парках Москвы

В парках столицы на фестивале «Спасская башня» выступят военные оркестры из Японии, Турции, Северной Кореи и других стран.
Росбалт 07:55
Экономика

Алиханов предложил распространить меры поддержки для малого бизнеса на самозанятых

Участники обсудили реализацию национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства.
Клопс 07:12
Теннис

Медведев: чем больше вы освистываете меня, тем больше я буду побеждать

В матче третьего круга US Open Медведев победил испанца Фелисиано Лопеса и вышел в 1/8 финала турнира.
RT на русском 02:49
Политика

Луценко перед уходом подготовил Генпрокуратуре Украины сюрпризы

Юрий Луценко в последний рабочий день на посту генпрокурора Украины отобрал у департамента специальных расследований ГПУ ряд дел, а также закрыл производство против бывшего первого заместителя спикера Верховной рады Игоря Калетника по делу о «диктаторских законах 16 января».
Rusvesna.su 06:54
Политика

Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха

Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха.
Эхо Москвы вчера в 08:00
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное