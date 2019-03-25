Футбол
«Барселона» ищет замену одному из вратарейГазета.Ru 13:10
Для замены голландца "Барселона" подобрала три варианта: Андре Онану ("Аякс"), Коэн Кастельс ("Вольфсбург") и Пау Лопес ("Бетис"). 29-летний Силлессен выступает за "Барселону" с лета 2016 года. Он перешел из "Аякса" за €13 млн.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 21:36, Ашберн
Политика
Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Экономика
Совет Федерации поддержал доиндексацию пенсий в России
В России будут приняты поправки о доиндексации пенсий неработающих пенсионеров выше прожиточного минимума.
Обновлено в 14:34
Общество
Беспилотник проследит за безопасностью на водоемах Москвы
Обновлено в 13:00
Культура
Дима Билан на костылях пришел за званием заслуженного артиста
Популярный певец Дмитрий Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено в 16:53
Политика
Британские депутаты проголосовали за ведущую роль парламента в Brexit
Большинство депутатов британского парламента проголосовали за предоставление им права проголосовать 27 марта по различным вариантам выхода Великобритании из состава ЕС, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 20:03
Общество
Авиакомпании Nordwind ограничили сертификат эксплуатанта
Nordwind сможет продолжить полеты с учетом нового ограничения, сообщает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 17:31
Политика
Болтон предостерег «враждебные страны» от вмешательства в Западном полушарии
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что страна не потерпит «вмешательства враждебных иностранных военных держав» в Западном полушарии.
Обновлено в 21:04
Экономика
Фондовый рынок предрекает рецессию в США
Замедление в США чревато охлаждением мировой экономики, что означает и возможное снижение нефтяных котировок, и обвал фондовых индексов в РФ.
Обновлено вчера в 12:41
Армия и оружие
Армия Израиля зафиксировала запуск 30 ракет из сектора Газа
Армия обороны Израиля (IDF) сообщила в своём Twitter, что с территории сектора Газа были запущены 30 ракет.
Обновлено в 18:30
Происшествия
Полиция в Югре проверит информацию о складе детского питания в морге
Сотрудники полиции в городе Югорск Ханты-Мансийского автономного округа проверяют информацию о том, что в помещениях местного морга хранится детское питание, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие
Пентагон испытал две противоракеты
В ходе испытаний были запущены две противоракеты, перехватывающие межконтинентальные баллистические ракеты.
Обновлено в 20:29
Футбол
«Бавария» согласовала контракт с Лукасом Эрнандесом
"Бавария" близка к приобретению защитника "Атлетико" Лукаса Эрнандеса, информирует France Football.
Обновлено в 15:46
Политика
Трамп подпишет признание суверенитета Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп планирует подписать декрет о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами 25 марта, передает Reuters.
Обновлено вчера в 13:35
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка
Обновлено в 09:04
Политика
Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть
Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с предложением сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
На военной базе США в Японии прогремел взрыв
В центральной части южного японского острова Окинава на базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран произошел взрыв.
Обновлено вчера в 21:56
Политика
В СБУ подтвердили, что Прозоров был сотрудником ведомства
Прозоров сотрудничал со спецслужбами РФ и передавал им важные документы и материалы с 2014 года, о чём он рассказал сегодня на пресс-конференции в Москве.
Обновлено в 08:45
Технологии
Бузова объявила о запуске собственного мобильного оператора
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова анонсировала запуск собственного сотового оператора. Запуск запланирован на 1 апреля.
Обновлено в 15:45
Общество
Анатолий Романов оставил пост министра природных ресурсов Забайкалья
Как уточнили в пресс-службе, Романов ушёл в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 20:11
Общество
В Южно-Сахалинске продолжают борьбу с нестационарными торговыми объектами
Как отметили в департаменте общественной безопасности и контроля, в Южно-Сахалинске на территориях общего пользования нестационарные торговые объекты размещаются в соответствии со схемой, утвержденной постановлением администрации города от 26.05.2016 №1535-па.
Обновлено в 20:48
Происшествия
На центральном рынке Махачкалы произошёл пожар
В Махачкале на центральном рынке города произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено в 18:45
Политика
СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле
«США осуждают развертывание Россией военных самолетов и личного состава в Каракасе, что противоречит как призывам [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, так и призывам России к невмешательству в дела Венесуэлы и является безрассудной эскалацией ситуации», — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 18:24
Происшествия
Осужденный сотрудник службы безопасности Кадырова покончил с собой
На теле умершего в колонии бывшего сотрудника службы безопасности первого президента Чечни Ахмата Кадырова — Аюба Тунтуева — при судебно-медицинском исследовании не обнаружено следов побоев.
Обновлено в 13:11
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
Актер Илья Глинников рассказал о том, что похудел на «Последнем герое»
Уточняется, что на проекте «Последний герой» участникам ежедневно предоставляют скудный набор продуктов питания — 200 грамм риса и банан после каждого испытания.
Обновлено в 08:49