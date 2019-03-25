Футбол

«Барселона» ищет замену одному из вратарейГазета.Ru 13:10

Для замены голландца "Барселона" подобрала три варианта: Андре Онану ("Аякс"), Коэн Кастельс ("Вольфсбург") и Пау Лопес ("Бетис"). 29-летний Силлессен выступает за "Барселону" с лета 2016 года. Он перешел из "Аякса" за €13 млн.
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СМИ: «Барселона» рассматривает кандидатуры трех вратарей на замену Силлессену

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СМИ: «Барселона» ищет вратаря на замену Силлессену

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Фондовый рынок предрекает рецессию в США

Замедление в США чревато охлаждением мировой экономики, что означает и возможное снижение нефтяных котировок, и обвал фондовых индексов в РФ.
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Происшествия

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Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
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На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка

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Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с предложением сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия

На военной базе США в Японии прогремел взрыв

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Бузова объявила о запуске собственного мобильного оператора

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На центральном рынке Махачкалы произошёл пожар

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Количество обнаруженных экзопланет приблизилось к четырем тысячам

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СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле

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На теле умершего в колонии бывшего сотрудника службы безопасности первого президента Чечни Ахмата Кадырова — Аюба Тунтуева — при судебно-медицинском исследовании не обнаружено следов побоев.
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Первое уголовное дело о пожаре в «Зимней вишне» передали в прокуратуру

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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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