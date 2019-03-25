Футбол

«Барселона» ищет замену одному из вратарейГазета.Ru 13:10

Для замены голландца "Барселона" подобрала три варианта: Андре Онану ("Аякс"), Коэн Кастельс ("Вольфсбург") и Пау Лопес ("Бетис"). 29-летний Силлессен выступает за "Барселону" с лета 2016 года. Он перешел из "Аякса" за €13 млн.
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