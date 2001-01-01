Футбол
«Барселона» ищет замену Силлессену. В списке три вратаряСпорт день за днем 11:54
В летнее трансферное окно «Барселона» планирует продать 29-летнего голландского вратаря Яспера Силлессена, утверждают в Mundo Deportivo. По данным источника, боссы каталонского клуба готовы расстаться с голкипером за 30 млн евро, половину суммы отступных.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:30, Ашберн
Общество
Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа
Израильская армия начала наносить ракетные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа.
Обновлено в 11:52
Политика
Албания отменила визы для туристов из России
Руководство Республики Албании (РА) в одностороннем порядке приняло решение об отмене виз для наших граждан на период с 1 апреля по 31 октября 2019 года, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 10:35
Политика
В СБУ подтвердили, что Прозоров был сотрудником ведомства
Служба безопасности Украины подтвердила, что Василий Прозоров действительно был сотрудником ведомства и занимал должность старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба Антитеррористического центра.
Обновлено в 09:20
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Наука
Ученые объяснили причину ощущения быстротечности жизни
Ученые из Университета Дьюка в США объяснили причину ощущения быстротечности жизни.
Обновлено 23 марта в 02:37
Экономика
Минкультуры запретит артистам театров летать бизнес-классом за госсчет
Согласно одному из новых правил, предусматривающих пересмотр схемы финансирования театральных гастролей, бизнес-классом смогут летать только народные артисты и художественные руководители, другие артисты будут летать только эконом-классом, передает РБК со ссылкой на подготовленный ведомством документ.
Обновлено в 08:18
Общество
Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати
Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:35
Происшествия
В Польше арестовали для экстрадиции совладельца «Зимней вишни»
Скрывшийся от следствия экс-гендиректор основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня" и совладелец комплекса Вячеслав Вишневский временно арестован в Польше для дальнейшей экстрадиции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Генеральной прокуратуры республики Эва Бялик.
Обновлено в 10:58
Происшествия
Обвиняемый в краже картины Куинджи заявил, что раскаялся в содеянном
Чуприков ранее признал себя виновным и объяснил свой мотив - он хотел "привлечь внимание к себе".
Обновлено в 11:40
Авто
Петербургские автозаводы увеличили выпуск машин на 4%
Объем выпуска автомобилей в феврале составил 32,1 тысячи автомобилей, что на 5% больше, чем в феврале прошлого года.
Обновлено в 06:40
Финансы
Что произойдет с рублем после заседания Банка России
По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Азмун помог пострадавшим от наводнения в Иране
Обновлено в 07:22
Транспорт
На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные
В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
В МИД РФ рассказали, к чему приведет признание суверенитета Израиля над Голанами
Суверенитет Израиля над Голанами воспрепятствует урегулированию сирийского кризиса и усугубит положение на всем Ближнем Востоке.
Обновлено в 12:26
Футбол
Кокорин до сих пор не обследован врачами «Зенита»
Обновлено в 10:58
Интернет
В Telegram разрешили полностью стирать переписку
Возможность полностью удалить личную переписку у себя и собеседника появилась у пользователей популярного мессенджера Telegram.
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
СМИ назвали цель визита российских военных в Венесуэлу
Российские военные прибыли в Венесуэлу для проведения двусторонних консультаций по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Каракасе.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
Порошенко сообщил о передаче войскам «смертоносного оружия»
Президент Украины Петр Порошенко ждет от украинских военных умелого использования "смертоносного оружия", часть которого он передал в войска, дислоцированные в Хмельницкой области.
Обновлено в 04:10
Политика
Доклад Мюллера «превзошел ожидания» адвоката Трампа
Рудольф Джулиани, адвокат президента США Дональда Трампа, заявил, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования "российского дела" превзошел его ожидания, передает Reuters.
Обновлено вчера в 16:39
Кино
Сарик Андреасян вызвал на дуэль Дудя
На своей странице в «Инстаграме» Сарик Андреасян призвал Юрия Дудя пригласить его в эфир (орфография и пунктуация автора сохранены): Если бы не Сарик Андреасян Юрий Дудь @vdud_tv @yurydud лишился бы 10% вопросов, которые он задаёт своим гостям.
Обновлено вчера в 05:17
Общество
Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»
Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
Обновлено в 06:53
Политика
Зеленский объяснил слова о готовности встать перед Путиным на колени
Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 10:45
Общество
Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в вузах
В России наблюдается дефицит кадров по отдельным специальностям, поэтому в Министерстве науки и высшего образования приняли решение увеличить бюджетные места в вузах.
Обновлено в 04:19
Политика
Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Дацик обвиняется в избиении собственных детей
Обновлено в 11:46
Происшествия
Стали известны личности всех погибших в ДТП у автовокзала в Брянске
Стали известны имена погибших и пострадавших в ДТП возле автовокзала Брянска.
Обновлено в 10:40
Здоровье
Россиян начнут прививать четырехвалентной вакциной от гриппа
В России начнут выпуск четырехвалентной вакцины от гриппа, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения.
Обновлено в 03:08