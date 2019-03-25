«Барселона» ищет замену Силлессену. В списке три вратаряСпорт день за днем 11:54

В летнее трансферное окно «Барселона» планирует продать 29-летнего голландского вратаря Яспера Силлессена, утверждают в Mundo Deportivo. По данным источника, боссы каталонского клуба готовы расстаться с голкипером за 30 млн евро, половину суммы отступных.

Спорт день за днем

«Барселона» ищет замену Силлессену. В списке три вратаря

Армия и оружие Крейсер «Адмирал Нахимов» получит «неотвратимое оружие» Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации получит унифицированные пусковые установки и сможет нести различные типы ракет.

Происшествия На военной базе США в Японии прогремел взрыв В центральной части южного японского острова Окинава на базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран произошел взрыв.

Армия и оружие Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.

Политика В Венесуэле произошел новый блэкаут Новое масштабное отключение электроэнергии произошло в ряде районов Венесуэлы, в том числе в столице — Каракасе.

Музыка В Липецке три площадки отказали группе «Элизиум» в проведении концерта Рок-группе «Элизиум» отказали в проведении концерта три площадки в Липецке. Об этом сообщается на ее странице во «ВКонтакте».

Происшествия В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.

Энергетика Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».

Политика МИД Сирии осудил решение Трампа по Голанским высотам Решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами вызвало бурную реакцию в мире.

Гаджеты Apple представила сервис платной подписки на игры Arcade Корпорация Apple представила работающий по платной подписке сервис распространения игр Arcade.

Армия и оружие NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.

Шоу-бизнес Знаменитости прокомментировали цену билетов на концерт Пугачевой Знаменитости прокомментировали стоимость билетов на концерт Пугачевой. Ценники на места достигают отметки в 530 тысяч рублей.

Авто АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник Lada 4x4 Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4.

Происшествия Осужденный сотрудник службы безопасности Кадырова покончил с собой На теле умершего в колонии бывшего сотрудника службы безопасности первого президента Чечни Ахмата Кадырова — Аюба Тунтуева — при судебно-медицинском исследовании не обнаружено следов побоев.

Футбол Уткин уличил во лжи нападающего «Краснодара» Игнатьева Известный комментатор Василий Уткин уличил во лжи нападающего «Краснодара» Ивана Игнатьева, который ранее отрицал получение подарков от третьих лиц за отказ подписать с командой новый контракт.

Армия и оружие Порошенко назвал число погибших в Донбассе украинских военных Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что за время военной операции в Донбассе погибли почти 3 тыс. украинских военнослужащих.

Происшествия Мужчина застрелил пять человек на севере Китая Мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия утром в уезде Кайлу. В результате стрельбы погибли пять человек, говорится в заявлении.

Происшествия Замглавврача Александровской больницы отделалась штрафом Невский районный суд Петербург вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении замглавврача Александровской больницы Людмилы Рошковской.

Политика СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.

Общество Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").

Недвижимость Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.