Футбол
«Барселона» ищет замену Силлессену. В списке три вратаряСпорт день за днем 11:54
В летнее трансферное окно «Барселона» планирует продать 29-летнего голландского вратаря Яспера Силлессена, утверждают в Mundo Deportivo. По данным источника, боссы каталонского клуба готовы расстаться с голкипером за 30 млн евро, половину суммы отступных.
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Лавров обвинил США в организации переворота в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки США организовать госпереворот в Венесуэле являются неприкрытым вмешательством в дела республики, передает РИА "Новости".
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Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме официальный прием для обладателей Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги минувшего сезона клуба "Вашингтон Кэпиталз".
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Новинки автогаза: во сколько обойдется умная система учета
Создание в России интеллектуальной системы учета голубого топлива обойдется в 385 млрд рублей.
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Украина одолела Люксембург в матче квалификации Евро-2020
Сборная Украины одолела команду Люксембурга в матче квалификации чемпионата Европы - 2020, сообщает "Советский спорт".
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Армия и оружие
Зачем в Венесуэлу прибыли российские военнослужащие
В воскресенье ведущие мировые агентства сообщили о появлении в Венесуэле двух российских самолетов примерно со 100 военнослужащими - пассажирского Ил-62 (к слову, этот самолет производится в России уже почти 50 лет и до сих пор эксплуатируется даже Министерством обороны) и военно-транспортного Ан-124.
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Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена
Канада предоставила убежище женщине, которая помогла автору утечек об американских спецслужбах Эдварду Сноудену спрятаться в Гонконге, сообщила в пресс-релизе канадская правозащитная организация "Ради беженцев".
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В ДТП с грузовиками под Вологдой погибли три человека
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Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным
В январе 2019 года президент Украины Петр Порошенко в ходе объявления о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок заявил, что не намерен вставать перед Путиным «на колени или в какую-то другую позу».
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Семилетнего мальчика изнасиловали в подмосковной больнице
Первоклассника, который лежал в одной из подмосковных больниц после операции, изнасиловали пациенты-подростки из соседней палаты.
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«Манчестер Сити» смиксовал 9 комплектов формы от Nike
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Армия и оружие
США испытали над Тихим океаном две противоракеты
Две противоракеты испытали над Тихим океаном США.
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Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике
В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".
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Россия и Китай вместе изучат Арктику, Антарктику и Мировой океан
Обновлено вчера в 12:22
Экономика
Минкультуры запретит артистам театров летать бизнес-классом за госсчет
Согласно одному из новых правил, предусматривающих пересмотр схемы финансирования театральных гастролей, бизнес-классом смогут летать только народные артисты и художественные руководители, другие артисты будут летать только эконом-классом, передает РБК со ссылкой на подготовленный ведомством документ.
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В Норвегии нашли корабль викингов
Команда археологов в Норвегии обнаружила судно из дерева, которое принадлежит эпохе викингов.
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Власти заявили о восстановлении электроснабжения в Венесуэле
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Исследование показало, как развивается карьера экс-губернаторов
Исследование фонда "Петербургская политика" показало, что из 100 бывших губернаторов большинство стали членами Совфеда, депутатами Госдумы, аудиторами Счетной палаты, некоторые перешли в государственный или частный бизнес.
Обновлено в 18:23
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Fitch присвоило «Русалу» рейтинг на уровне «BB-»
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило российской алюминиевой компании «Русал» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BB-» с «стабильным» прогнозом.
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Россиян предупредили о дефиците рыбы
Предстоящей осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции.
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Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
Израиль достиг соглашения с ХАМАС по прекращению огня, заявил представитель палестинского движения.
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Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля
Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
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В Сирии подорвался на мине и погиб челябинец
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В Кемерово почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди них 41 ребенок, 79 человек пострадали.
Обновлено в 09:05
Авто
Brabus и Great Wall сделают совместную модель
Обновлено в 12:09
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54