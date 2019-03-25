«Барселона» ищет замену Силлессену. В списке три вратаряСпорт день за днем 11:54

В летнее трансферное окно «Барселона» планирует продать 29-летнего голландского вратаря Яспера Силлессена, утверждают в Mundo Deportivo. По данным источника, боссы каталонского клуба готовы расстаться с голкипером за 30 млн евро, половину суммы отступных.

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«Барселона» ищет замену Силлессену. В списке три вратаря

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