Футбол

«Барселона» проявляет интерес к защитнику МЮSoccer.ru вчера в 11:12

4 фото
«Барселона» заинтересована в услугах защитника «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиана.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Юнайтед» Дармиану

Sport24.ruвчера в 12:10

«Барселона» проявляет интерес к Дармиану

Советский спортвчера в 12:41

«Барселона» заинтересовалась защитником «МЮ»

Sportbox.RUвчера в 10:21

«Барселона» интересуется Дармианом

Спорт-Экспрессвчера в 10:58

СМИ: «Барселона» проявляет интерес к Дармиану

РИА Новостивчера в 10:25

«Барселона» рассматривает кандидатуру Дармиана

Чемпионатвчера в 11:55

«Барселона» заинтересовалась защитником «МЮ»

Матч ТВвчера в 10:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 03:53, Вашингтон
Политика

Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма

Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия

Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Политика

Захарова назвала безумием идею Киева создать русскоязычный телеканал

Обновлено в 03:18
Политика

54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Общество

Иркутский паводок может убить экосистему Байкала

Обновлено вчера в 19:03
Общество

Росконтроль назвал токсичную зубную пасту

Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Космос

«Мы все сделаны из звезд»: в Москве проходят лекции о космосе

Культурная платформа «Синхронизация» в Москве проводит цикл лекций, посвященных космосу.
Обновлено вчера в 09:40
Политика

Украинский политолог сравнил Киев и Москву

Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.
Обновлено в 01:27
Политика

Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено вчера в 14:24
Общество

Самая холодная ночь июля зафиксирована в Москве

"Прошедшая ночь стала самой холодной с начала этого июля в Москве", - сказал собеседник агентства, отметив, что предыдущий минимум отмечался 1 июля (10,4 градуса).
Обновлено в 00:24
Общество

В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Политика

Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск

Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:51
Происшествия

В Подмосковье женщина оставила сына в камере хранения в супермаркете

Посетительница супермаркета в Сергиевом Посаде оставила своего двухлетнего ребенка в камере хранения, сообщает "Подмосковье сегодня".
Обновлено в 02:42
Здоровье

В Кузбассе у пациентки удалили раковую опухоль весом в 4 кг

Обновлено в 02:00
Происшествия

Задержан начальник уголовного розыска управления МВД по Приморью

Обновлено в 02:43
Общество

Власти утвердили список потенциально опасных пород собак

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных собак, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:44
Финансы

ФРС США готовится опустить процентные ставки

Федеральная резервная система (ФРС) США на ближайшем заседании 30–31 июля может опустить процентные ставки впервые с 2008 г. Ожидается, что центробанк пойдет на такой шаг, несмотря на продолжающийся рост экономики страны и низкую безработицу.
Обновлено вчера в 12:37
Экономика

Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено вчера в 10:57
Политика

Сенаторы США предложили изменить санкции против российского госдолга

Сенаторы США Марко Рубио и Крис Ван Холлен предложили внести изменения в санкции против российского госдолга, предусмотренные проектом американского оборонного бюджета на следующий год.
Обновлено в 03:39
Политика

Мэрия предложила оппозиции проспект Сахарова для митинга 3 августа

Член федерального совета Либертарианской партии Михаил Светов — один из троих заявителей митинга — заявил, что они получили от мэрии разрешение провести акцию на проспекте им. Сахарова.
Обновлено вчера в 11:36
Футбол

В «Оренбурге» запланировали покупку полузащитника и вратаря

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал трансферную политику клуба в этом сезоне, а также сообщил, что комплектование состава закончится после приобретения опорного полузащитника и вратаря.
Обновлено в 02:58
Происшествия

Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео

Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Боксер Сергей Ковалев был снят с рейса за домогательство к пассажирке

Российский боксер, чемпион мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Сергей Ковалев был снят с рейса из Майами в Лос-Анджелес за неподобающее поведение по отношению к пассажирке.
Обновлено в 03:20
Политика

Порошенко отказался прятаться назло Путину

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что не собирается уезжать из страны и прятаться.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия

Житель Тюмени из-за татуировки перенес инсульт и едва не умер

Тюменские врачи спасли молодого мужчину, который из-за желания набить татуировку едва не скончался от инсульта.
Обновлено в 02:36
Политика

«Яндекс» может перейти под контроль государства через два месяца

Глава Сбербанка Герман Греф выступает против перехода «Яндекса» под контроль государства, однако в «Ренессанс Капитале» полагают, что защитить компанию ему не удастся.
Обновлено в 02:17
Экономика

Счетная палата готовит новую пенсионную реформу

Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено вчера в 02:20
Гаджеты

Разработчики TikTok подтвердили выпуск собственного смартфона

Обновлено вчера в 15:38
Общество

В трёх регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено вчера в 08:49
Политика

Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин

Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.
Обновлено вчера в 22:15
ещё по теме
Маттео Дармиан
Итальянский футболист
Итальянский футболист, крайний защитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное