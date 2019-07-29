Футбол
«Барселона» проявляет интерес к защитнику МЮSoccer.ru вчера в 11:12
«Барселона» заинтересована в услугах защитника «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиана.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 03:53, Вашингтон
Политика
Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма
Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Общество
Иркутский паводок может убить экосистему Байкала
Обновлено вчера в 19:03
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Космос
«Мы все сделаны из звезд»: в Москве проходят лекции о космосе
Культурная платформа «Синхронизация» в Москве проводит цикл лекций, посвященных космосу.
Обновлено вчера в 09:40
Политика
Украинский политолог сравнил Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.
Обновлено в 01:27
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Общество
Самая холодная ночь июля зафиксирована в Москве
"Прошедшая ночь стала самой холодной с начала этого июля в Москве", - сказал собеседник агентства, отметив, что предыдущий минимум отмечался 1 июля (10,4 градуса).
Обновлено в 00:24
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Политика
Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск
Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:51
Происшествия
В Подмосковье женщина оставила сына в камере хранения в супермаркете
Посетительница супермаркета в Сергиевом Посаде оставила своего двухлетнего ребенка в камере хранения, сообщает "Подмосковье сегодня".
Обновлено в 02:42
Здоровье
В Кузбассе у пациентки удалили раковую опухоль весом в 4 кг
Обновлено в 02:00
Общество
Власти утвердили список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных собак, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:44
Финансы
ФРС США готовится опустить процентные ставки
Федеральная резервная система (ФРС) США на ближайшем заседании 30–31 июля может опустить процентные ставки впервые с 2008 г. Ожидается, что центробанк пойдет на такой шаг, несмотря на продолжающийся рост экономики страны и низкую безработицу.
Обновлено вчера в 12:37
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Сенаторы США предложили изменить санкции против российского госдолга
Сенаторы США Марко Рубио и Крис Ван Холлен предложили внести изменения в санкции против российского госдолга, предусмотренные проектом американского оборонного бюджета на следующий год.
Обновлено в 03:39
Политика
Мэрия предложила оппозиции проспект Сахарова для митинга 3 августа
Член федерального совета Либертарианской партии Михаил Светов — один из троих заявителей митинга — заявил, что они получили от мэрии разрешение провести акцию на проспекте им. Сахарова.
Обновлено вчера в 11:36
Футбол
В «Оренбурге» запланировали покупку полузащитника и вратаря
Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал трансферную политику клуба в этом сезоне, а также сообщил, что комплектование состава закончится после приобретения опорного полузащитника и вратаря.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео
Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Боксер Сергей Ковалев был снят с рейса за домогательство к пассажирке
Российский боксер, чемпион мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Сергей Ковалев был снят с рейса из Майами в Лос-Анджелес за неподобающее поведение по отношению к пассажирке.
Обновлено в 03:20
Политика
Порошенко отказался прятаться назло Путину
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что не собирается уезжать из страны и прятаться.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
Житель Тюмени из-за татуировки перенес инсульт и едва не умер
Тюменские врачи спасли молодого мужчину, который из-за желания набить татуировку едва не скончался от инсульта.
Обновлено в 02:36
Политика
«Яндекс» может перейти под контроль государства через два месяца
Глава Сбербанка Герман Греф выступает против перехода «Яндекса» под контроль государства, однако в «Ренессанс Капитале» полагают, что защитить компанию ему не удастся.
Обновлено в 02:17
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено вчера в 02:20
Гаджеты
Разработчики TikTok подтвердили выпуск собственного смартфона
Обновлено вчера в 15:38
Общество
В трёх регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено вчера в 08:49
Политика
Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин
Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.
Обновлено вчера в 22:15