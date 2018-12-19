Футбол

«Барселона» интересуется тремя футболистами «Лиона»
Sportbox.RU
07:22

Три футболиста «Лиона» попали в сферу трансферных интересов «Барселоны». Представители испанцев следят за полузащитниками Набилем Фекиром, Тангуем Ндомбеле и Уссемом Ауа. Сообщается, что «Лион» оценивает стоимость Ндомбеле на сумму около 75 миллионов евро.
Sportbox.RU07:22

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«Барселона» заинтересована в покупке трех игроков «Лиона»

Советский спорт08:49

«Барселона» интересуется тремя футболистами «Лиона»

Матч ТВ07:22

«Барселона» интересуется тремя футболистами «Лиона»

Sportbox.RU07:22

Три игрока «Лиона» вошли в сферу интересов «Барселоны»

Спорт-Экспресс06:38

«Барселона» интересуется тремя футболистами «Лиона»

Чемпионат06:18

Три футболиста «Лиона» попали в сферу интересов «Барселоны»

Sport24.ru08:30

«Барселона» интересуется хавбеками «Лиона» – Фекиром, Ндомбеле и Ауаром

Sports.ru04:50
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:14, Ашберн
Футбол

Виталий Мутко покидает пост президента РФС

Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза (РФС). Чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию.
Обновлено в 07:39
Футбол

«Реал» объявил стартовый состав на матч клубного ЧМ с «Касима Антлерс»

Обновлено в 10:27
Футбол

Моуриньо: «У МЮ есть будущее без меня, а у меня есть будущее без МЮ»

Обновлено в 10:40
Футбол

Моуринью может возглавить «Реал»

Отмечается, "Реал" планирует подписать контракт с Моуринью после 1 июля, иначе придется заплатить неустойку "Манчестер Юнайтед" в размере 5 млн евро.
Обновлено в 10:05
Футбол

«Зенит» пожелал Сульшеру удачи в «МЮ»

Удачи, Уле! 👌 pic.twitter.com/GbaRONteIE – ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 19 декабря 2018 г. 45-летний специалист также ранее тренировал резервную команду "МЮ" и "Кардифф".
Обновлено в 05:07
Футбол

Торрес и Вилья посетили новый стадион «Атлетико»

Экс-футболисты мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес и Давид Вилья побывали на новом стадионе клуба — «Ванда Метрополитано».
Обновлено в 10:48
Футбол

«Фрозиноне» назначил нового главного тренера

Клуб итальянской серии А «Фрозиноне» объявил о назначении Марко Барони новым главным тренером команды.
Обновлено в 06:17
Футбол

«Балтика» расторгла контракт с главным тренером Игорем Ледяховым

Калинингрдская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером Игорем Ледяховым, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 04:24
Футбол

ЦСКА вспомнил: Сульшер всегда покупает Акинфеева

Пресс-служба ЦСКА после назначения Уле Гуннара Сульшера в "МЮ" вспомнила о разговоре с норвежским специалистом, который состоялся в январе 2018 года.
Обновлено в 09:38
Футбол

Жена Мамаева назвала Краснодар колхозом

Супруга футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алана заявила, что идеальным клубом для её мужа является ЦСКА.
Обновлено в 07:51
Футбол

Месси заблокировал возможный переход Пепе в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси наложил запрет на планы руководства клуба подписать центрального защитника Пепе, сообщает Don Balon.
Обновлено в 08:28
Футбол

Кокорин посоветовал россиянам прочесть роман «Граф Монте-Кристо»

Обновлено в 06:35
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Три защитника «Ротора» расторгли контракты с клубом

Три футболиста волгоградского «Ротора» покинули команду. Защитники Роман Бугаев, Максим Карпов и Исмаил Эдиев расторгли контракты с клубом.
Обновлено в 09:02
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Футболист отправил судью в нокаут за красную карточку

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Президент «Интера»: «Мы раздавим всех на поле и за его пределами!»

Президент «Интера» Стивен Чжан произнес пламенную речь на рождественском ужине клуба.
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Набиль Фекир
Французский футболист
Французский футболист алжирского происхождения, атакующий полузащитник клуба «Олимпик Лион» и национальной сборной Франции. Чемпион мира 2018 года.
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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