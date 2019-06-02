Футбол

«Барселона» интересуется одноклубником ЧерышеваSport24.ru 12:03

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«Барселона» интересуется нападающим «Валенсии» Родриго Морено. Как утверждает Sport.es, в последние дни переговоры усилились, а шанс, что Родриго окажется в каталонском клубе, сильно возрос.
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«Барселона» интересуется одноклубником Черышева

Sport24.ru12:03

СМИ: Форвард «Валенсии» Родриго близок к переходу в «Барселону»

Советский спорт10:51

СМИ: «Барселона» интересуется одноклубником Черышева. Сумма отступных за него – 120 миллионов евро

Спорт-Экспресс07:55

СМИ: Одноклубник Черышева заинтересовал «Барселону»

Sportbox.RU10:36

«Барселона» ведёт активные переговоры по трансферу Родриго

Чемпионат10:19

«Барселона» интересуется нападающим «Валенсии»

Soccer.ru08:36

СМИ: Одноклубник Черышева заинтересовал «Барселону»

Матч ТВ10:36
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Причиной гибели испанского футболиста Рейеса стала лопнувшая шина

Обновлено в 17:02
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Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи.
Обновлено в 13:38
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Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
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Пресс-служба «Майнца» поздравила главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа с победой в Лиге чемпионов.
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Происшествия

Полиция завела уголовные дела из-за сноса бюста Жукова в Харькове

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Политика

Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова – Риббентропа

На сайте фонда «Историческая память» опубликовали сканы советского оригинала договора о ненападении между СССР и Германей от 23 августа 1939 года.
Обновлено вчера в 11:00
Общество

Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни

Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Экономика

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С заботой об экологии Письмо с предложением взимать экологический сбор с производителей сигарет "Трезвая Россия" направила главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и главе Минздрава Веронике Скворцовой 28 мая.
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Общество

РПЦ опровергла сообщение о пропаже останков детей Николая II

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Происшествия

В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа

Обновлено в 16:12
Экономика

Миллиардер решил купить 25% от всех Bitcoin. Монета должна подорожать

Неизвестный инвестор планирует приобрести 25% от всей эмиссии Bitcoin, пишет Forbes.
Обновлено 31 мая в 07:05
Религия

Папа Римский попросил у румынских цыган прощения за дискриминацию

Папа Римский Франциск попросил у румынских цыган прощения за дискриминацию в ходе встречи в воскресенье с представителями цыганского сообщества в городе Блаже.
Обновлено в 13:50
Кино

Кинопрокат в России возглавил мультфильм про домашних животных

Обновлено в 18:44
Армия и оружие

В Сирии обстреляли военный аэродром

Обновлено в 18:04
Происшествия

AP: 13 человек погибли при взрыве заминированной машины в Сирии

Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля на северо-западе Сирии составило не менее 13 человек.
Обновлено в 16:14
Политика

Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ

Министерство юстиции США может не предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в причастности к утечке засекреченных данных ЦРУ.
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Общество

Рестораторы предложили отменить СанПиН для заведений общепита

Федерация рестораторов и отельеров России и общественная организация «Опора России» подготовили и направили в Роспотребнадзор «Концепцию санитарно-эпидемиологического надзора деятельности предприятий ресторанной сферы».
Обновлено в 12:59
Происшествия

Неймара ожидает тюремное заключение

За нарушение закона футболиста может ожидать наказание от года до пяти лет тюремного заключения7 Жертва изнасилования сообщила о произошедшем полиции Сан-Паулу.
Обновлено в 19:07
Недвижимость

Пермь стала третьей по росту стоимости новостройки

Средняя стоимость первичного жилья в Перми относительно мая прошлого года подорожала на 13,07% и составила 59,9 тыс. рублей за 1 кв. м, согласно сайту «Авито Недвижимость».
Обновлено в 07:12
Политика

На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что созвал совещание с участием руководства силовых ведомств страны в связи с появлением на YouTube видеоролика о сценарии конфликта с участием Румынии и Украины.
Обновлено в 17:34
Шоу-бизнес

Внучка Грейс Келли сыграла пышную свадьбу в Монако

Вчера Шарлотта и Димитрий прошли через гражданскую церемонию, которая состоялась во дворце ее дяди, князя Монако — Альбера II.
Обновлено в 14:00
Политика

Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России

Международный суд ООН с 3 по 7 июня намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Обновлено в 18:17
Футбол

Смолов оценил физическую форму девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Фёдор Смолов высказал мнение об инциденте с выбежавшей на поле во время финального матча Лиги чемпионов девушкой.
Обновлено в 07:35
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Эксперты рассказали, какую рыбу еще можно есть без опаски

Обновлено в 08:15
Политика

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом

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Футбол

Сеск Фабрегас: «Отдал бы все, чтобы стать таким, как Головин»

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас в интервью журналу Mundial дал оценку действиям на тренировках его партнера по команде из княжества – хавбека сборной России Александра Головина.
Обновлено в 06:59
Футбол

Мане о победе в ЛЧ: «Кажется, что я все еще сплю»

Обновлено в 17:59
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
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Четыре ребенка погибли на пожаре в Свердловской области

Четверо детей стали жертвами пожара в квартире в городе Богдановиче Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
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Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки

Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Стоит отметить, что пока ни Константин Меладзе, ни его супруга Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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