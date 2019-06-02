Футбол
«Барселона» интересуется одноклубником ЧерышеваSport24.ru 12:03
«Барселона» интересуется нападающим «Валенсии» Родриго Морено. Как утверждает Sport.es, в последние дни переговоры усилились, а шанс, что Родриго окажется в каталонском клубе, сильно возрос.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 19:22, Ашберн
Общество
Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи.
Обновлено в 13:38
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Футбол
«Майнц» карикатурой поздравил Клоппа с победой в Лиге чемпионов
Пресс-служба «Майнца» поздравила главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа с победой в Лиге чемпионов.
Обновлено в 10:50
Политика
Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова – Риббентропа
На сайте фонда «Историческая память» опубликовали сканы советского оригинала договора о ненападении между СССР и Германей от 23 августа 1939 года.
Обновлено вчера в 11:00
Общество
Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни
Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Экономика
Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет
С заботой об экологии Письмо с предложением взимать экологический сбор с производителей сигарет "Трезвая Россия" направила главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и главе Минздрава Веронике Скворцовой 28 мая.
Обновлено в 17:02
Общество
РПЦ опровергла сообщение о пропаже останков детей Николая II
Обновлено в 12:08
Экономика
Миллиардер решил купить 25% от всех Bitcoin. Монета должна подорожать
Неизвестный инвестор планирует приобрести 25% от всей эмиссии Bitcoin, пишет Forbes.
Обновлено 31 мая в 07:05
Религия
Папа Римский попросил у румынских цыган прощения за дискриминацию
Папа Римский Франциск попросил у румынских цыган прощения за дискриминацию в ходе встречи в воскресенье с представителями цыганского сообщества в городе Блаже.
Обновлено в 13:50
Кино
Кинопрокат в России возглавил мультфильм про домашних животных
Обновлено в 18:44
Армия и оружие
В Сирии обстреляли военный аэродром
Обновлено в 18:04
Происшествия
AP: 13 человек погибли при взрыве заминированной машины в Сирии
Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля на северо-западе Сирии составило не менее 13 человек.
Обновлено в 16:14
Политика
Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ
Министерство юстиции США может не предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в причастности к утечке засекреченных данных ЦРУ.
Обновлено в 11:59
Общество
Рестораторы предложили отменить СанПиН для заведений общепита
Федерация рестораторов и отельеров России и общественная организация «Опора России» подготовили и направили в Роспотребнадзор «Концепцию санитарно-эпидемиологического надзора деятельности предприятий ресторанной сферы».
Обновлено в 12:59
Происшествия
Неймара ожидает тюремное заключение
За нарушение закона футболиста может ожидать наказание от года до пяти лет тюремного заключения7 Жертва изнасилования сообщила о произошедшем полиции Сан-Паулу.
Обновлено в 19:07
Недвижимость
Пермь стала третьей по росту стоимости новостройки
Средняя стоимость первичного жилья в Перми относительно мая прошлого года подорожала на 13,07% и составила 59,9 тыс. рублей за 1 кв. м, согласно сайту «Авито Недвижимость».
Обновлено в 07:12
Политика
На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что созвал совещание с участием руководства силовых ведомств страны в связи с появлением на YouTube видеоролика о сценарии конфликта с участием Румынии и Украины.
Обновлено в 17:34
Шоу-бизнес
Внучка Грейс Келли сыграла пышную свадьбу в Монако
Вчера Шарлотта и Димитрий прошли через гражданскую церемонию, которая состоялась во дворце ее дяди, князя Монако — Альбера II.
Обновлено в 14:00
Политика
Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России
Международный суд ООН с 3 по 7 июня намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Обновлено в 18:17
Футбол
Смолов оценил физическую форму девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Фёдор Смолов высказал мнение об инциденте с выбежавшей на поле во время финального матча Лиги чемпионов девушкой.
Обновлено в 07:35
Здоровье
Эксперты рассказали, какую рыбу еще можно есть без опаски
Обновлено в 08:15
Футбол
Сеск Фабрегас: «Отдал бы все, чтобы стать таким, как Головин»
Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас в интервью журналу Mundial дал оценку действиям на тренировках его партнера по команде из княжества – хавбека сборной России Александра Головина.
Обновлено в 06:59
Футбол
Мане о победе в ЛЧ: «Кажется, что я все еще сплю»
Обновлено в 17:59
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Четыре ребенка погибли на пожаре в Свердловской области
Четверо детей стали жертвами пожара в квартире в городе Богдановиче Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес
Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки
Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Стоит отметить, что пока ни Константин Меладзе, ни его супруга Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.
Обновлено в 06:17