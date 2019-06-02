Футбол
«Барселона» интересуется одноклубником ЧерышеваSport24.ru вчера в 12:03
«Барселона» интересуется нападающим «Валенсии» Родриго Морено. Как утверждает Sport.es, в последние дни переговоры усилились, а шанс, что Родриго окажется в каталонском клубе, сильно возрос.
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СМИ: «Барселона» интересуется одноклубником Черышева. Сумма отступных за него – 120 миллионов евро
Спорт-Экспрессвчера в 07:55
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Общество
Роспотребнадзор выписал штрафов на 30 млн из-за молочной продукции
Роспотребнадзор наложил штрафов на сумму свыше 30 миллионов рублей на производителей и продавцов молочной продукции.
Обновлено в 00:10
Политика
Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией
Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
Обновлено вчера в 22:34
Экономика
Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбора
Предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции выдвинули в федеральном проекте «Трезвая Россия», сообщают 3 июня «Известия».
Обновлено вчера в 18:57
Политика
США и Израиль хотят предложить России сделку по Сирии
США и Израиль хотят во время на трехсторонней встрече в Иерусалиме предложить России сделку по Сирии.
Обновлено вчера в 23:22
Футбол
Жена Рейеса написала письмо с обращением к мужу
Ноэлиа Лопес, супруга экс-футболиста "Севильи", "Арсенала", "Реала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, опубликовала сообщение в Инстаграме, где обратилась к мужу.
Обновлено вчера в 18:08
Технологии
Роскачество оценило приложения для обучения детей чтению
Роскачество оценило 16 развивающих игр для планшетов на платформах iOS и Android для обучения дошкольников чтению, использовав в исследовании 11 критериев, большая часть которых относится к безопасности.
Обновлено в 01:14
Футбол
Вратарь «Реала» Навас может перейти в «Бенфику»
Вратарь «Реала» Кейлор Навас может сменить клуб в межсезонье. По информации Mundo Deportivo, в услугах Наваса заинтересована «Бенфика».
Обновлено вчера в 16:16
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Футбол
Мане о победе в ЛЧ: «Кажется, что я все еще сплю»
Обновлено вчера в 17:59
Политика
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов
В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Обновлено в 01:07
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Происшествия
Ребенок умер на зарядке в детском лагере в Приамурье
Мальчик умер во время утренней зарядки в детском лагере в Амурской области, сообщили журналистам в понедельник в региональном правительстве.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
В драке в Подмосковье зарезали бывшего спецназовца
Обновлено в 01:11
Происшествия
Неймару может грозить пять лет тюрьмы
По информации издания, Неймару может грозить тюремный срок из-за дела о возможном изнасиловании.
Обновлено в 00:43
Общество
Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных
Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 00:00
Экономика
В России онлайн-торговля выросла до рекордных 1,66 трлн рублей
По итогам 2018 года объем российского рынка онлайн-торговли составил 1,66 трлн рублей.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Автомобиль такси и маршрутка столкнулись на улице Советской в Иркутске
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Сердюков может потерять свой пост после визита в Новосибирск
После визита Сердюкова в Новосибирск в СМИ появилась информация, что производство СУ-34 будет переноситься в Комсомольск-на-Амуре.
Обновлено вчера в 07:27
Армия и оружие
Учения украинских военных прошли на побережье Азовского моря
Обновлено вчера в 06:31
Общество
Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни
Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено вчера в 08:48
Шоу-бизнес
Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой заняли первые места на одном конкурсе по гимнастике
Обе знаменитые матери незамедлительно поделились успехами дочерей со своими подписчиками — как оказалось, и Маруся, и Ариела заняли первые места на спортивном конкурсе.
Обновлено вчера в 13:19
Армия и оружие
Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 21:37
Экономика
В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ
Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".
Обновлено вчера в 21:03
Авто
Немецкие тюнеры разогнали Dodge Challenger до 890 лошадиных сил
Обновлено вчера в 06:11
Общество
Китай начал мстить американским компаниям за Huawei
В Китае началось расследование в отношении американской логистической компании FedEx, сообщает целый ряд источников, включая Синьхуа и Financial Times.
Обновлено вчера в 16:25
Политика
WSJ: Россия значительно сократила число военных советников в Венесуэле
Если раньше в Венесуэле было около 1 тыс. российских военных советников, то сейчас их число сократилось до нескольких десятков, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области
В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено 31 мая в 15:55
Экономика
Повышение НДС не оправдало ожиданий
Бюджет России не заметил роста поступлений от внутреннего налога на добавленную стоимость (НДС) после его повышения в 2019 году.
Обновлено в 00:19
Спорт
В России ответили на угрозу отстранения от Олимпиады-2020
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал заявления британских журналистов о том, что Россию могут не допустить на Олимпийские игры 2020 года из-за допингового скандала.
Обновлено вчера в 06:05