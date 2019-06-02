Футбол

«Барселона» интересуется одноклубником ЧерышеваSport24.ru вчера в 12:03

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«Барселона» интересуется нападающим «Валенсии» Родриго Морено. Как утверждает Sport.es, в последние дни переговоры усилились, а шанс, что Родриго окажется в каталонском клубе, сильно возрос.
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«Барселона» интересуется одноклубником Черышева

Sport24.ruвчера в 12:03

СМИ: Форвард «Валенсии» Родриго близок к переходу в «Барселону»

Советский спортвчера в 10:51

«Барселона» интересуется нападающим «Валенсии»

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«Барселона» ведёт активные переговоры по трансферу Родриго

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СМИ: Одноклубник Черышева заинтересовал «Барселону»

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СМИ: «Барселона» интересуется одноклубником Черышева. Сумма отступных за него – 120 миллионов евро

Спорт-Экспрессвчера в 07:55
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Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Футбол

Мане о победе в ЛЧ: «Кажется, что я все еще сплю»

Обновлено вчера в 17:59
Политика

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов

В России отменят около 10 тысяч ГОСТов, появившихся еще в советские времена. Об этом сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Обновлено в 01:07
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Происшествия

Ребенок умер на зарядке в детском лагере в Приамурье

Мальчик умер во время утренней зарядки в детском лагере в Амурской области, сообщили журналистам в понедельник в региональном правительстве.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

В драке в Подмосковье зарезали бывшего спецназовца

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Происшествия

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По информации издания, Неймару может грозить тюремный срок из-за дела о возможном изнасиловании.
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Общество

Названы сферы труда в России с наибольшим числом безработных

Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 00:00
Экономика

В России онлайн-торговля выросла до рекордных 1,66 трлн рублей

По итогам 2018 года объем российского рынка онлайн-торговли составил 1,66 трлн рублей.
Обновлено в 01:06
Происшествия

Автомобиль такси и маршрутка столкнулись на улице Советской в Иркутске

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Сердюков может потерять свой пост после визита в Новосибирск

После визита Сердюкова в Новосибирск в СМИ появилась информация, что производство СУ-34 будет переноситься в Комсомольск-на-Амуре.
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Армия и оружие

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Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой заняли первые места на одном конкурсе по гимнастике

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Армия и оружие

Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба

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Экономика

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Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".
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Немецкие тюнеры разогнали Dodge Challenger до 890 лошадиных сил

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Китай начал мстить американским компаниям за Huawei

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Политика

WSJ: Россия значительно сократила число военных советников в Венесуэле

Если раньше в Венесуэле было около 1 тыс. российских военных советников, то сейчас их число сократилось до нескольких десятков, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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В России ответили на угрозу отстранения от Олимпиады-2020

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Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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