Футбол
«Барселона» интересуется ПромесомSports.ru 05:39
Представители «Барселоны» наблюдали за действиями игрока на матче квалификации Евро-2020 Голландии и Германии. Промес перешел в «Севилью» из «Спартака» прошлым летом за 21 миллион евро.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:12, Ашберн
Политика
В администрации Порошенко потеряли секретный документ
Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование пропажи секретного документа, переданного в администрацию президента страны Петра Порошенко четыре года назад.
Обновлено в 06:23
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Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста
Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду в Керчи для охраны Крымского моста, рассказал в интервью РИА Новости директор ведомства генерал армии Виктор Золотов.
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Общество
Башкирские врачи посмеялись над средней зарплатой по больнице
В ходе посещения членом Совета по правам человека (СПЧ) Наталии Евдокимовой Салаватского роддома смех медиков вызвала названная руководством средняя зарплата.
Обновлено в 07:40
Общество
Титул «Мисс Москва-2018» и корону передали Ксении Паленовой
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В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу
Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.
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Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%
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Гойко Митич рассказал о съемках в «Балканском рубеже»
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Произошла массовая атака хакеров на пользователей Asus
Хакеры ShadowHammer через уязвимость в программном обеспечении для обновления драйверов в режиме онлайн Asus Live Update избирательно атаковали более 600 пользователей, говорится в исследовании «Лаборатории Касперского».
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Трамп признал независимость Израиля над Голанскими высотами
25 марта президент США Дональд Трамп подписал указ, в котором утвердил суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
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Пресс-секретарь Леонтьева объяснила поступок его охранника
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Участница «Дома-2» обвинила Андрея Малахова в избиении
Участница скандального шоу "Дом-2" на днях была в программе Андрея Малахова "Прямой эфир", после чего написала в Инстаграм разгромное письмо в адрес программы.
Обновлено вчера в 05:52
Здоровье
Цыбизова рассказала, благодаря чему повышается ответственность медиков
Проект «Бережливая поликлиника» повышает ответственность медиков и делает первичную медико-санитарную помощь более качественной, считает член Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Цыбизова.
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Румынские эксперты разрабатывают «летающую тарелку»
Диаметр "летающей тарелки" составил 1,2 метра. Внутри устройства находятся шесть электрический вентиляторов в хвосте и нижней части.
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Рианна намекнула на беременность «лайком»
Певица Рианна могла намекнуть на помолвку и беременность от миллиардера Хассана Джамиля, сообщает Buzzfeed.
Обновлено в 04:31
Экономика
Суд признал банкротом экс-владельца «СУ-155» Михаила Балакина
Суд включил долг перед "АлмазИнвестом" в размере более 2,4 млрд рублей в реестр требований кредиторов М.Балакина.
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Сотрудники полиции проводят проверку информации об избиении Вячеславом Дациком, известным под псевдонимом Рыжий Тарзан, своего 14-летнего сына.
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Авто
«Ъ»: Ford может отказаться от выпуска легковых автомобилей в России
Компания Ford может полностью отказаться от выпуска легковых автомобилей в России, а также от их импорта в страну.
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Священник заявил, что через 30 лет в России не останется русских
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов считает, что через 30 лет в России не останется русских.
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Сидячий образ жизни связан с каждой десятой ранней смертью
Каждый десятый умирает от недостаточной физической активности.
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ФАС не видит причин для роста цен на бензин в России
Рост розничных цен на топливо сравнялся с темпами инфляции, заявил замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Александр Голомолзин на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.
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Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике
Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике.
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Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
Обновлено в 06:07
Политика
В Ингушетии проходит многотысячный митинг против закона о референдуме
Жители Ингушетии вышли на митинг против закона о референдуме 26 марта.
Обновлено в 06:39
Финансы
Набиуллина назвала слабое место российской экономики
Председатель ЦБ надеется, что регулятор вместе с Минфином сможет сформировать в России институт длинных денег.
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