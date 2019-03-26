Футбол

«Барселона» интересуется ПромесомSports.ru 05:39

Представители «Барселоны» наблюдали за действиями игрока на матче квалификации Евро-2020 Голландии и Германии. Промес перешел в «Севилью» из «Спартака» прошлым летом за 21 миллион евро.
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«Барселона» заинтересована в приобретении экс-игрока «Спартака»

Газета.Ru07:16

Экс-форвард «Спартака» Промес может перейти в «Барселону»

Sport.ru06:59

«Барселона» интересуется Промесом

Чемпионат06:18

СМИ: «Барселона» интересуется Промесом

Спорт-Экспресс06:11

«Барселона» интересуется Промесом

Советский спорт06:09

СМИ: «Барселона» интересуется Промесом

Матч ТВ07:01

«Барселона» интересуется Промесом

Sports.ru05:39
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:12, Ашберн
Политика

В администрации Порошенко потеряли секретный документ

Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование пропажи секретного документа, переданного в администрацию президента страны Петра Порошенко четыре года назад.
Обновлено в 06:23
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«РИА Новости» сообщило о переходе Марины Ковтун в Совет федерации

Бывший губернатор Мурманской области Марина Ковтун перейдет в Совет федерации сенатором от региона, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в парламенте.
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Происшествия

Пассажиров British Airways отправили в Эдинбург вместо Дюссельдорфа

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Политика

Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста

Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду в Керчи для охраны Крымского моста, рассказал в интервью РИА Новости директор ведомства генерал армии Виктор Золотов.
Обновлено в 02:19
Общество

Башкирские врачи посмеялись над средней зарплатой по больнице

В ходе посещения членом Совета по правам человека (СПЧ) Наталии Евдокимовой Салаватского роддома смех медиков вызвала названная руководством средняя зарплата.
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Футбол

Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока

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Общество

Титул «Мисс Москва-2018» и корону передали Ксении Паленовой

Обновлено в 07:50
Политика

В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу

Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.
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Шоу-бизнес

Друг Джигарханяна рассказал о состоянии актера

Обновлено в 06:36
Экономика

Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%

Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».
Обновлено в 02:00
Кино

Гойко Митич рассказал о съемках в «Балканском рубеже»

Обновлено в 06:38
Происшествия

Защита бывшего замглавы Росгеологии попросила отпустить его под залог

Обновлено в 06:59
Интернет

Произошла массовая атака хакеров на пользователей Asus

Хакеры ShadowHammer через уязвимость в программном обеспечении для обновления драйверов в режиме онлайн Asus Live Update избирательно атаковали более 600 пользователей, говорится в исследовании «Лаборатории Касперского».
Обновлено в 00:09
Музыка

Шнуров объяснил закрытие группы «Ленинград» окончанием эпохи застоя

Шнуров заявил 20 марта в своем Instagram, что предстоящий тур группы станет прощальным.
Обновлено в 04:25
Политика

Трамп признал независимость Израиля над Голанскими высотами

25 марта президент США Дональд Трамп подписал указ, в котором утвердил суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 14:23
Общество

Пресс-секретарь Леонтьева объяснила поступок его охранника

Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес

Участница «Дома-2» обвинила Андрея Малахова в избиении

Участница скандального шоу "Дом-2" на днях была в программе Андрея Малахова "Прямой эфир", после чего написала в Инстаграм разгромное письмо в адрес программы.
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Здоровье

Цыбизова рассказала, благодаря чему повышается ответственность медиков

Проект «Бережливая поликлиника» повышает ответственность медиков и делает первичную медико-санитарную помощь более качественной, считает член Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Цыбизова.
Обновлено в 07:26
Наука

Румынские эксперты разрабатывают «летающую тарелку»

Диаметр "летающей тарелки" составил 1,2 метра. Внутри устройства находятся шесть электрический вентиляторов в хвосте и нижней части.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес

Рианна намекнула на беременность «лайком»

Певица Рианна могла намекнуть на помолвку и беременность от миллиардера Хассана Джамиля, сообщает Buzzfeed.
Обновлено в 04:31
Экономика

Суд признал банкротом экс-владельца «СУ-155» Михаила Балакина

Суд включил долг перед "АлмазИнвестом" в размере более 2,4 млрд рублей в реестр требований кредиторов М.Балакина.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Полиция начала проверку данных об избиении Дациком своего сына

Сотрудники полиции проводят проверку информации об избиении Вячеславом Дациком, известным под псевдонимом Рыжий Тарзан, своего 14-летнего сына.
Обновлено в 07:06
Авто

«Ъ»: Ford может отказаться от выпуска легковых автомобилей в России

Компания Ford может полностью отказаться от выпуска легковых автомобилей в России, а также от их импорта в страну.
Обновлено в 06:33
Политика

Священник заявил, что через 30 лет в России не останется русских

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов считает, что через 30 лет в России не останется русских.
Обновлено в 06:05
Здоровье

Сидячий образ жизни связан с каждой десятой ранней смертью

Каждый десятый умирает от недостаточной физической активности.
Обновлено в 07:00
Энергетика

ФАС не видит причин для роста цен на бензин в России

Рост розничных цен на топливо сравнялся с темпами инфляции, заявил замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Александр Голомолзин на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено в 08:00
Общество

Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике

Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия

Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян

Обновлено в 06:07
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В Ингушетии проходит многотысячный митинг против закона о референдуме

Жители Ингушетии вышли на митинг против закона о референдуме 26 марта.
Обновлено в 06:39
Финансы

Набиуллина назвала слабое место российской экономики

Председатель ЦБ надеется, что регулятор вместе с Минфином сможет сформировать в России институт длинных денег.
Обновлено в 06:59
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Квинси Промес
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий испанского клуба «Севилья» и сборной Нидерландов.
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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