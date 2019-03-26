Футбол

«Барселона» интересуется ПромесомSports.ru 05:39

Полузащитник «Севильи» Куинси Промес привлек интерес «Барселоны». По информации журналиста OK Diario Эдуардо Инды, каталонский клуб рассматривает покупку 27-летнего футболиста.
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СМИ: «Барселона» интересуется Промесом

Спорт-Экспресс06:11

СМИ: «Барселона» интересуется Промесом

Матч ТВ07:01

«Барселона» интересуется Промесом

Чемпионат06:18

«Барселона» заинтересована в приобретении экс-игрока «Спартака»

Газета.Ru07:16

«Барселона» интересуется Промесом

Советский спорт06:09

Экс-форвард «Спартака» Промес может перейти в «Барселону»

Sport.ru06:59

«Барселона» интересуется Промесом

Sports.ru05:39
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 11:15, Ашберн
Происшествия

Арашукова отправят на психиатрическую экспертизу

Арестованному по делу об организации убийств и участии в преступном сообществе проведут комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу.
Обновлено в 08:55
Культура

Путин в Кремле вручил премии молодым деятелям культуры

Президент РФ Владимир Путин в Кремле вручил премии за 2018 год молодым деятелям культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.
Обновлено в 08:56
Технологии

YouTube откажется от производства оригинальных фильмов и сериалов

Обновлено в 05:17
Здоровье

Продолжительность жизни в Петербурге выросла до 76 лет

Продолжительность жизни в Петербурге достигла 76 лет, что на три года выше среднероссийского показателя, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на отчетной коллегии комитета по здравоохранению, посвященной итогам работы системы здравоохранения Санкт-Петербурга.
Обновлено в 06:36
Общество

NYT назвала признаком бедности потребление цифровых услуг

Активное потребление цифровых услуг в повседневной жизни становится признаком бедности, утверждает в своей авторской колонке Нелли Боулз, репортер New York Times, пишущий для издания о технологиях и интернет-культуре.
Обновлено в 07:31
Политика

МВД предложило лишать наркозависимых права управления автомобилем

Министерство внутренних дел России предложило не допускать наркозависимых людей до работы на опасных производствах, а также лишать их права управления транспортными средствами, заявил заместитель главы МВД Игорь Зубов, выступая на заседании комитета по безопасности Совета федерации.
Обновлено в 09:11
Происшествия

Украденную 20 лет назад картину Пикассо нашли в Нидерландах

Голландский детектив Артур Бранд, специализирующийся на объектах культуры, нашел в Нидерландах написанную в 1938 году картину Пабло Пикассо "Бюст женщины".
Обновлено в 09:27
Экономика

Доля убыточных организаций в России в январе выросла до 35,8%

Согласно материалам ведомства, за отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах составил более 1,26 трлн рублей (30 тыс. организаций получили прибыль в размере 1,82 трлн рублей, 16,8 тыс. организаций имели убыток на сумму 555,8 млрд рублей).
Обновлено в 09:05
Политика

Росгвардия создала спецбригаду для охраны Крымского моста

В Керчи создали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.
Обновлено в 03:59
Футбол

Головин превзошел Неймара по проценту удачных обводок в Лиге 1

Профессиональная футбольная лига Франции составила список футболистов с наивысшим процентом успешных обводок в чемпионате Франции в 2019 году, сообщает сайт организации.
Обновлено в 11:01
Политика

На выборах мэра Усть-Илимска домохозяйка победила единоросса

Обновлено вчера в 01:26
Культура

В «Симпсонах» спародировали Pussy Riot

Обновлено в 09:07
Политика

Суд Киева продлил Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 24 мая

Подольский районный суд Киева продлил главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 мая.
Обновлено в 10:26
Футбол

Сборной Украины грозят два технических поражения

Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 06:55
Политика

Помпео считает поведение России в отношении Венесуэлы неконструктивным

Обновлено вчера в 11:56
Происшествия

Ратуши в шести городах Германии эвакуировали из-за анонимных угроз

Сообщения о заложенных в зданиях бомбах поступили по почте Ратуши в нескольких немецких городах эвакуировали во вторник, 26 марта, сообщает издание Welt со ссылкой на полицию.
Обновлено в 10:42
Политика

США расширили санкции против Ирана

Минфин США расширил санкционный список против Ирана, добавив в него девять физических лиц и 14 организаций.
Обновлено в 09:51
Происшествия

Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника

В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
Общество

В РПЦ выступили против «домовых»

Представитель РПЦ направил главе региона Антону Алиханову письмо, в котором говориться, что фигуры «хомлинов» (прибалтийский аналог домовых) являются популяризацией неоязычества, пишет портал «Русский Запад».
Обновлено в 09:14
Происшествия

Неизвестные похитили возле Кремля кабель правительственной связи

В центре Москвы неизвестные лица совершили хищение кабеля правительственной связи, сообщает 26 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:24
Спорт

Футболистки ЦСКА заявили о домогательствах тренеров

Обновлено в 08:23
Политика

Европарламент одобрил отказ от сезонного перевода часов с 2021 года

Европарламент одобрил отмену сезонного перевода часов с 2021 года.
Обновлено в 08:54
Кино

Майкл Б. Джордан перевоплотится в Мафусаила

Обновлено в 04:39
Энергетика

Нефтяные компании согласились продлить заморозку цен на топливо

Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством по стабилизации рынка топлива до июля.
Обновлено в 08:54
Музыка

Шнуров объяснил роспуск группы «Ленинград»

Обновлено в 07:35
Политика

Депутат Европарламента назвал требования Прибалтики к России смешными

Депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин поделился мнением о требованиях Прибалтики к России возместить ущерб от "советской оккупации".
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес

«Беременная Ксения»: Собчак спрятала живот под халатом

Обновлено в 07:42
Здоровье

Из-за неверного диагноза в больнице Первоуральска скончалась девушка

В Первоуральске в больнице скончалась 29-летняя девушка, которой врачи поставили неверный диагноз.
Обновлено в 09:28
Здоровье

Московские врачи спасли ногу ребенку со злокачественной опухолью

Врачи Морозовской детской клинической больницы в Москве спасли ногу 12-летнему мальчику из Севастополя с саркомой Юинга, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:27
Футбол

Президент «Зенита» опроверг слухи о закрытии канала Z+

Президент «Зенита» Александр Медведев заявил, что никто не принимал решения закрыть канал клуба Z+.
Обновлено в 10:56
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Квинси Промес
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий испанского клуба «Севилья» и сборной Нидерландов.
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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