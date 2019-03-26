Футбол
«Барселона» интересуется ПромесомSports.ru 05:39
Полузащитник «Севильи» Куинси Промес привлек интерес «Барселоны». По информации журналиста OK Diario Эдуардо Инды, каталонский клуб рассматривает покупку 27-летнего футболиста.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 11:15, Ашберн
Происшествия
Арашукова отправят на психиатрическую экспертизу
Арестованному по делу об организации убийств и участии в преступном сообществе проведут комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу.
Обновлено в 08:55
Культура
Путин в Кремле вручил премии молодым деятелям культуры
Президент РФ Владимир Путин в Кремле вручил премии за 2018 год молодым деятелям культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.
Обновлено в 08:56
Здоровье
Продолжительность жизни в Петербурге выросла до 76 лет
Продолжительность жизни в Петербурге достигла 76 лет, что на три года выше среднероссийского показателя, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на отчетной коллегии комитета по здравоохранению, посвященной итогам работы системы здравоохранения Санкт-Петербурга.
Обновлено в 06:36
Общество
NYT назвала признаком бедности потребление цифровых услуг
Активное потребление цифровых услуг в повседневной жизни становится признаком бедности, утверждает в своей авторской колонке Нелли Боулз, репортер New York Times, пишущий для издания о технологиях и интернет-культуре.
Обновлено в 07:31
Политика
МВД предложило лишать наркозависимых права управления автомобилем
Министерство внутренних дел России предложило не допускать наркозависимых людей до работы на опасных производствах, а также лишать их права управления транспортными средствами, заявил заместитель главы МВД Игорь Зубов, выступая на заседании комитета по безопасности Совета федерации.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Украденную 20 лет назад картину Пикассо нашли в Нидерландах
Голландский детектив Артур Бранд, специализирующийся на объектах культуры, нашел в Нидерландах написанную в 1938 году картину Пабло Пикассо "Бюст женщины".
Обновлено в 09:27
Экономика
Доля убыточных организаций в России в январе выросла до 35,8%
Согласно материалам ведомства, за отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах составил более 1,26 трлн рублей (30 тыс. организаций получили прибыль в размере 1,82 трлн рублей, 16,8 тыс. организаций имели убыток на сумму 555,8 млрд рублей).
Обновлено в 09:05
Политика
Росгвардия создала спецбригаду для охраны Крымского моста
В Керчи создали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.
Обновлено в 03:59
Футбол
Головин превзошел Неймара по проценту удачных обводок в Лиге 1
Профессиональная футбольная лига Франции составила список футболистов с наивысшим процентом успешных обводок в чемпионате Франции в 2019 году, сообщает сайт организации.
Обновлено в 11:01
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска домохозяйка победила единоросса
Обновлено вчера в 01:26
Культура
В «Симпсонах» спародировали Pussy Riot
Обновлено в 09:07
Политика
Суд Киева продлил Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 24 мая
Подольский районный суд Киева продлил главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 мая.
Обновлено в 10:26
Футбол
Сборной Украины грозят два технических поражения
Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 06:55
Политика
Помпео считает поведение России в отношении Венесуэлы неконструктивным
Обновлено вчера в 11:56
Происшествия
Ратуши в шести городах Германии эвакуировали из-за анонимных угроз
Сообщения о заложенных в зданиях бомбах поступили по почте Ратуши в нескольких немецких городах эвакуировали во вторник, 26 марта, сообщает издание Welt со ссылкой на полицию.
Обновлено в 10:42
Политика
США расширили санкции против Ирана
Минфин США расширил санкционный список против Ирана, добавив в него девять физических лиц и 14 организаций.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника
В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
Общество
В РПЦ выступили против «домовых»
Представитель РПЦ направил главе региона Антону Алиханову письмо, в котором говориться, что фигуры «хомлинов» (прибалтийский аналог домовых) являются популяризацией неоязычества, пишет портал «Русский Запад».
Обновлено в 09:14
Происшествия
Неизвестные похитили возле Кремля кабель правительственной связи
В центре Москвы неизвестные лица совершили хищение кабеля правительственной связи, сообщает 26 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:24
Спорт
Футболистки ЦСКА заявили о домогательствах тренеров
Обновлено в 08:23
Политика
Европарламент одобрил отказ от сезонного перевода часов с 2021 года
Европарламент одобрил отмену сезонного перевода часов с 2021 года.
Обновлено в 08:54
Кино
Майкл Б. Джордан перевоплотится в Мафусаила
Обновлено в 04:39
Энергетика
Нефтяные компании согласились продлить заморозку цен на топливо
Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством по стабилизации рынка топлива до июля.
Обновлено в 08:54
Музыка
Шнуров объяснил роспуск группы «Ленинград»
Обновлено в 07:35
Политика
Депутат Европарламента назвал требования Прибалтики к России смешными
Депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин поделился мнением о требованиях Прибалтики к России возместить ущерб от "советской оккупации".
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес
«Беременная Ксения»: Собчак спрятала живот под халатом
Обновлено в 07:42
Здоровье
Из-за неверного диагноза в больнице Первоуральска скончалась девушка
В Первоуральске в больнице скончалась 29-летняя девушка, которой врачи поставили неверный диагноз.
Обновлено в 09:28
Здоровье
Московские врачи спасли ногу ребенку со злокачественной опухолью
Врачи Морозовской детской клинической больницы в Москве спасли ногу 12-летнему мальчику из Севастополя с саркомой Юинга, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:27
Футбол
Президент «Зенита» опроверг слухи о закрытии канала Z+
Президент «Зенита» Александр Медведев заявил, что никто не принимал решения закрыть канал клуба Z+.
Обновлено в 10:56