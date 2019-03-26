Футбол
«Барселона» интересуется ПромесомSports.ru 05:39
Полузащитник «Севильи» Куинси Промес привлек интерес «Барселоны». По информации журналиста OK Diario Эдуардо Инды, каталонский клуб рассматривает покупку 27-летнего футболиста.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 17:24, Ашберн
Политика
Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку
Соловьев и соведущий Сергей Михеев растащили мужчин, после чего экспертов попросили покинуть студию.
Обновлено в 17:14
Финансы
ЦБ РФ 22 марта купил валюту для Минфина на 18,2 млрд рублей
Банк России купил валюту для Минфина на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 18,2 млрд рублей с расчетами 22 марта (фактически 21 марта).
Обновлено вчера в 03:19
Общество
В Росгвардии попросили не считать их бойцов «монстрами с палкой»
Ранее 26 марта глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в ведомстве сформировали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Снегоуборщик врезался в военный самолет в аэропорту Ульяновска
Снегоуборочная машина во вторник столкнулась с самолетом в аэропорту "Ульяновск - Восточный", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:09
Происшествия
В США самолёт Boeing 737 MAX вынужденно вернулся в аэропорт вылета
Авиалайнер Boeing 737 MAX американской авиакомпании Southwest Airlines был вынужден вернуться в аэропорт вылета в городе Орландо из-за неисправности.
Обновлено в 17:20
Футбол
Ван Галь: «Сульшер паркует „автобус“, как и Моуринью»
Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Галь поговорил об изменениях, которые произошли в команде.
Обновлено в 15:01
Происшествия
На Выборгском шоссе в аварии пострадал годовалый ребенок
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в массовом ДТП на Выборгском шоссе пострадал человек.
Обновлено в 16:29
Происшествия
В США арестован звезда фильма «Убить Билла» Майкл Мэдсен
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
США на учениях сбили межконтинентальную ракету залпом противоракет
Соединенные Штаты на учениях по ПРО успешно сбили межконтинентальную ракету.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
Конора Макгрегора обвиняют в сексуальном насилии
Обновлено в 16:21
Космос
НАСА отменило выход женского дуэта в открытый космос из-за скафандров
НАСА пересмотрело состав участников предстоящего в пятницу выхода в открытый космос, вместо женского дуэта менять аккумуляторы на внешней поверхности Международной космической станции будут астронавты Кристина Кок и Ник Хейг.
Обновлено вчера в 18:45
Общество
В Башкирии врачей роддома насмешил отчет директора о зарплатах
Врачи из роддома в Салавате рассмеялись, когда главврач озвучила размер их зарплат.
Обновлено в 15:50
Экономика
Аналитики Morgan Stanley поставили на ослабление доллара в 2019 году
От ослабления доллара выиграют сырьевые валюты, считают аналитики Morgan Stanley.
Обновлено вчера в 18:59
Спорт
Туктамышева вошла в состав сборной на командный ЧМ
Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Абызов отказался признать свою вину
Обновлено в 15:50
Музыка
Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию
Обновлено в 12:01
Политика
Захарова назвала основания для присутствия военных РФ в Венесуэле
Присутствие российских военных в Венесуэле регулируется соглашением между Каракасом и Москвой о военно-техническом сотрудничестве, которое было подписано в мае 2001 года.
Обновлено в 17:11
Интернет
150 млн пользователей Android угрожал встроенный в игры вирус
Эксперты обнаружили вредоносную кампанию в январе 2019 года, а в конце февраля все приложения, содержащие вирус, были удалены из каталога Google Play.
Обновлено в 12:29
Гаджеты
Некоторые смартфоны Apple могут заблокировать
Судья комиссии США по международной торговле (КМТ) заявила, что некоторые гаджеты Apple должны быть заблокированы из-за выявленных нарушений, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 14:32
Космос
Восточный лишат «российского Falcon 9»
Обновлено вчера в 09:55
Футбол
Смоленский «Днепр» снялся с первенства ПФЛ
Руководство смоленского «Днепра» направило письмо в адрес Профессиональной футбольной лиги, в котором сообщило о снятии с турнира ПФЛ в зоне «Запад».
Обновлено в 16:00
Политика
Ляшко выступил против запрета русского языка на Украине
Глава "Радикальной партии" Украины, кандидат на пост президента страны Олег Ляшко заявил, что он против того, чтобы в стране запрещали изучать и использовать русский язык.
Обновлено в 16:20
Кино
Госпитализирован кинорежиссёр Сергей Соловьёв
Обновлено в 14:28
Энергетика
Нефтяники согласились сдерживать рост цен на топливо до июля
Первое соглашение между нефтекомпаниями и правительством было подписано осенью прошлого года, тогда речь шла о заморозке розничных цен, их индексации на уровень инфляции в первом квартале 2019 года и снижении мелкооптовых цен до уровня, необходимого для поддержания маржинальности АЗС.
Обновлено в 09:13
Экономика
Россиянам пообещали доплаты к пенсиям
Речь идет об указе президента России Владимира Путина, который поручил довести пенсии всех россиян до уровня, который бы соответствовал прожиточному минимуму по региону.
Обновлено в 06:13
Происшествия
У Кремля выкрали кабель правительственной связи
Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:41
Экономика
ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года
Банк России впервые с апреля 2015 года выдаст лицензию новому банку, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 05:44
Кино
Блокбастер «Мстители. Финал» будет самым длинным фильмом Marvel
Стоит отметить, что в трейлере появляется Капитан Марвел. Напомним, что российскую премьеру "Мстителей" перенесли на 4 дня без объяснений.
Обновлено в 15:16