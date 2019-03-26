«Барселона» интересуется ПромесомSports.ru 05:39

Спорт день за днем

Политика Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку Соловьев и соведущий Сергей Михеев растащили мужчин, после чего экспертов попросили покинуть студию.

Финансы ЦБ РФ 22 марта купил валюту для Минфина на 18,2 млрд рублей Банк России купил валюту для Минфина на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 18,2 млрд рублей с расчетами 22 марта (фактически 21 марта).

Общество В Росгвардии попросили не считать их бойцов «монстрами с палкой» Ранее 26 марта глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в ведомстве сформировали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.

Происшествия Снегоуборщик врезался в военный самолет в аэропорту Ульяновска Снегоуборочная машина во вторник столкнулась с самолетом в аэропорту "Ульяновск - Восточный", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Происшествия В США самолёт Boeing 737 MAX вынужденно вернулся в аэропорт вылета Авиалайнер Boeing 737 MAX американской авиакомпании Southwest Airlines был вынужден вернуться в аэропорт вылета в городе Орландо из-за неисправности.

Происшествия На Выборгском шоссе в аварии пострадал годовалый ребенок Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в массовом ДТП на Выборгском шоссе пострадал человек.

Космос НАСА отменило выход женского дуэта в открытый космос из-за скафандров НАСА пересмотрело состав участников предстоящего в пятницу выхода в открытый космос, вместо женского дуэта менять аккумуляторы на внешней поверхности Международной космической станции будут астронавты Кристина Кок и Ник Хейг.

Общество В Башкирии врачей роддома насмешил отчет директора о зарплатах Врачи из роддома в Салавате рассмеялись, когда главврач озвучила размер их зарплат.

Спорт Туктамышева вошла в состав сборной на командный ЧМ Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию.

Политика Захарова назвала основания для присутствия военных РФ в Венесуэле Присутствие российских военных в Венесуэле регулируется соглашением между Каракасом и Москвой о военно-техническом сотрудничестве, которое было подписано в мае 2001 года.

Интернет 150 млн пользователей Android угрожал встроенный в игры вирус Эксперты обнаружили вредоносную кампанию в январе 2019 года, а в конце февраля все приложения, содержащие вирус, были удалены из каталога Google Play.

Гаджеты Некоторые смартфоны Apple могут заблокировать Судья комиссии США по международной торговле (КМТ) заявила, что некоторые гаджеты Apple должны быть заблокированы из-за выявленных нарушений, сообщает Bloomberg.

Футбол Смоленский «Днепр» снялся с первенства ПФЛ Руководство смоленского «Днепра» направило письмо в адрес Профессиональной футбольной лиги, в котором сообщило о снятии с турнира ПФЛ в зоне «Запад».

Политика Ляшко выступил против запрета русского языка на Украине Глава "Радикальной партии" Украины, кандидат на пост президента страны Олег Ляшко заявил, что он против того, чтобы в стране запрещали изучать и использовать русский язык.

Энергетика Нефтяники согласились сдерживать рост цен на топливо до июля Первое соглашение между нефтекомпаниями и правительством было подписано осенью прошлого года, тогда речь шла о заморозке розничных цен, их индексации на уровень инфляции в первом квартале 2019 года и снижении мелкооптовых цен до уровня, необходимого для поддержания маржинальности АЗС.

Экономика Россиянам пообещали доплаты к пенсиям Речь идет об указе президента России Владимира Путина, который поручил довести пенсии всех россиян до уровня, который бы соответствовал прожиточному минимуму по региону.

Происшествия У Кремля выкрали кабель правительственной связи Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».

Экономика ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года Банк России впервые с апреля 2015 года выдаст лицензию новому банку, сообщается на сайте регулятора.