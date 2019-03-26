Футбол

«Барселона» интересуется ПромесомSports.ru 05:39

Полузащитник «Севильи» Куинси Промес привлек интерес «Барселоны». По информации журналиста OK Diario Эдуардо Инды, каталонский клуб рассматривает покупку 27-летнего футболиста.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Промес в «Барсе» – неудачная шутка или реальный трансфер?

Спорт-Экспресс14:35

«Барселона» интересуется Промесом

Советский спорт06:09

СМИ: «Барселона» интересуется Промесом

Матч ТВ07:01

«Барселона» интересуется Промесом

Чемпионат06:18

«Барселона» заинтересована в приобретении экс-игрока «Спартака»

Газета.Ru07:16

Экс-форвард «Спартака» Промес может перейти в «Барселону»

Sport.ru06:59

«Барселона» интересуется Промесом

Sports.ru05:39
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 17:24, Ашберн
Политика

Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку

Соловьев и соведущий Сергей Михеев растащили мужчин, после чего экспертов попросили покинуть студию.
Обновлено в 17:14
Финансы

ЦБ РФ 22 марта купил валюту для Минфина на 18,2 млрд рублей

Банк России купил валюту для Минфина на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 18,2 млрд рублей с расчетами 22 марта (фактически 21 марта).
Обновлено вчера в 03:19
Общество

В Росгвардии попросили не считать их бойцов «монстрами с палкой»

Ранее 26 марта глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в ведомстве сформировали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Снегоуборщик врезался в военный самолет в аэропорту Ульяновска

Снегоуборочная машина во вторник столкнулась с самолетом в аэропорту "Ульяновск - Восточный", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:09
Происшествия

В США самолёт Boeing 737 MAX вынужденно вернулся в аэропорт вылета

Авиалайнер Boeing 737 MAX американской авиакомпании Southwest Airlines был вынужден вернуться в аэропорт вылета в городе Орландо из-за неисправности.
Обновлено в 17:20
Футбол

Ван Галь: «Сульшер паркует „автобус“, как и Моуринью»

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Галь поговорил об изменениях, которые произошли в команде.
Обновлено в 15:01
Происшествия

На Выборгском шоссе в аварии пострадал годовалый ребенок

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в массовом ДТП на Выборгском шоссе пострадал человек.
Обновлено в 16:29
Происшествия

В США арестован звезда фильма «Убить Билла» Майкл Мэдсен

Обновлено в 07:07
Происшествия

Прокурор запросил 21 год колонии строгого режима для Вячеслава Гайзера

Обновлено в 10:04
Армия и оружие

США на учениях сбили межконтинентальную ракету залпом противоракет

Соединенные Штаты на учениях по ПРО успешно сбили межконтинентальную ракету.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия

Конора Макгрегора обвиняют в сексуальном насилии

Обновлено в 16:21
Космос

НАСА отменило выход женского дуэта в открытый космос из-за скафандров

НАСА пересмотрело состав участников предстоящего в пятницу выхода в открытый космос, вместо женского дуэта менять аккумуляторы на внешней поверхности Международной космической станции будут астронавты Кристина Кок и Ник Хейг.
Обновлено вчера в 18:45
Общество

В Башкирии врачей роддома насмешил отчет директора о зарплатах

Врачи из роддома в Салавате рассмеялись, когда главврач озвучила размер их зарплат.
Обновлено в 15:50
Экономика

Аналитики Morgan Stanley поставили на ослабление доллара в 2019 году

От ослабления доллара выиграют сырьевые валюты, считают аналитики Morgan Stanley.
Обновлено вчера в 18:59
Политика

Пентагон выделил $1 млрд на строительство стены на границе с Мексикой

Обновлено в 00:57
Спорт

Туктамышева вошла в состав сборной на командный ЧМ

Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Абызов отказался признать свою вину

Обновлено в 15:50
Музыка

Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию

Обновлено в 12:01
Политика

Захарова назвала основания для присутствия военных РФ в Венесуэле

Присутствие российских военных в Венесуэле регулируется соглашением между Каракасом и Москвой о военно-техническом сотрудничестве, которое было подписано в мае 2001 года.
Обновлено в 17:11
Интернет

150 млн пользователей Android угрожал встроенный в игры вирус

Эксперты обнаружили вредоносную кампанию в январе 2019 года, а в конце февраля все приложения, содержащие вирус, были удалены из каталога Google Play.
Обновлено в 12:29
Гаджеты

Некоторые смартфоны Apple могут заблокировать

Судья комиссии США по международной торговле (КМТ) заявила, что некоторые гаджеты Apple должны быть заблокированы из-за выявленных нарушений, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 14:32
Космос

Восточный лишат «российского Falcon 9»

Обновлено вчера в 09:55
Футбол

Смоленский «Днепр» снялся с первенства ПФЛ

Руководство смоленского «Днепра» направило письмо в адрес Профессиональной футбольной лиги, в котором сообщило о снятии с турнира ПФЛ в зоне «Запад».
Обновлено в 16:00
Политика

Ляшко выступил против запрета русского языка на Украине

Глава "Радикальной партии" Украины, кандидат на пост президента страны Олег Ляшко заявил, что он против того, чтобы в стране запрещали изучать и использовать русский язык.
Обновлено в 16:20
Кино

Госпитализирован кинорежиссёр Сергей Соловьёв

Обновлено в 14:28
Энергетика

Нефтяники согласились сдерживать рост цен на топливо до июля

Первое соглашение между нефтекомпаниями и правительством было подписано осенью прошлого года, тогда речь шла о заморозке розничных цен, их индексации на уровень инфляции в первом квартале 2019 года и снижении мелкооптовых цен до уровня, необходимого для поддержания маржинальности АЗС.
Обновлено в 09:13
Экономика

Россиянам пообещали доплаты к пенсиям

Речь идет об указе президента России Владимира Путина, который поручил довести пенсии всех россиян до уровня, который бы соответствовал прожиточному минимуму по региону.
Обновлено в 06:13
Происшествия

У Кремля выкрали кабель правительственной связи

Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:41
Экономика

ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года

Банк России впервые с апреля 2015 года выдаст лицензию новому банку, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 05:44
Кино

Блокбастер «Мстители. Финал» будет самым длинным фильмом Marvel

Стоит отметить, что в трейлере появляется Капитан Марвел. Напомним, что российскую премьеру "Мстителей" перенесли на 4 дня без объяснений.
Обновлено в 15:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Квинси Промес
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий испанского клуба «Севилья» и сборной Нидерландов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное