Футбол

«Барселона» интересуется ПромесомSports.ru 05:39

Полузащитник «Севильи» Куинси Промес привлек интерес «Барселоны». По информации журналиста OK Diario Эдуардо Инды, каталонский клуб рассматривает покупку 27-летнего футболиста.
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«Барселона» интересуется Промесом

Советский спорт06:09

СМИ: «Барселона» интересуется Промесом

Матч ТВ07:01

«Барселона» интересуется Промесом

Чемпионат06:18

СМИ: «Барселона» интересуется Промесом

Спорт-Экспресс06:11

«Барселона» заинтересована в приобретении экс-игрока «Спартака»

Газета.Ru07:16

Экс-форвард «Спартака» Промес может перейти в «Барселону»

Sport.ru06:59

«Барселона» интересуется Промесом

Sports.ru05:39
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 12:46, Ашберн
Наука

Ученые тестируют новые противозачаточные таблетки для мужчин

Американские ученые закончили тестирование новых противозачаточных таблеток для мужчин.
Обновлено вчера в 11:54
Гаджеты

Huawei представила новые смартфоны P30 и P30 Pro

Обновлено в 12:40
Армия и оружие

Россия поставила во Вьетнам 64 танка Т-90С

Замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов заявил, что Москва поставила во Вьетнам 64 танка Т-90С.
Обновлено в 01:36
Происшествия

Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа

Обновлено вчера в 11:10
Транспорт

В Москве подсчитали автомобили каршеринга

Обновлено в 12:22
Армия и оружие

Египет не покупал у России истребители Су-35

Обновлено в 08:31
Политика

МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле

В 2001 году Россия и Венесуэла заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве, согласно которому российские специалисты могут присутствовать в южноамериканской стране, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Обновлено в 12:35
Политика

Путин встретился с президентом Ливана

Во время встречи Мишель Аун высказал надежду на то, что отношения с Россией будут только углубляться Глава Ливана Мишель Аун на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выразил надежду на то, что отношения с Россией будут только углубляться, передает РИА Новости.
Обновлено в 11:55
Общество

Врачей роддома в Башкирии насмешил отчет директора о зарплатах

В интервью радиостанции "Говорит Москва" директор роддома Альбина Фатыхова пояснила, что зачитывала данные о средних зарплатах, а смех сотрудников назвала "выступлением на публику".
Обновлено в 08:10
Авто

Ford остановит производство во Всеволожске, а затем закроет завод

Сообщается также о том, что с 1 апреля завод уйдет на простой как минимум на неделю, а затем возобновит работу в формате четырёхдневной рабочей недели.
Обновлено в 09:29
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о решении завершить карьеру, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:00
Происшествия

Московскую девятиклассницу могли порезать дома, а не в школе

Правоохранители Москвы продолжают разбираться в происшествии с ножевым ранением в живот столичной старшеклассницы.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие

Из сектора Газа выпустили 30 ракет по Израилю

Палестинские радикалы в ночь на вторник после заявления о прекращении огня выпустили порядка 30 ракет по южным районам Израиля, в ответ израильские военные поразили 15 военных целей в секторе Газа.
Обновлено в 00:50
Футбол

Вадим Евсеев сегодня возглавит «Уфу»

По информации «БИЗНЕС Online», Вадим Евсеев станет главным тренером «Уфы». Сегодня вечером специалиста уже представят команде.
Обновлено в 10:24
Происшествия

СКР возбудил дело против бывшего министра Абызова

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 12:08
Шоу-бизнес

Промоутер объяснил, почему Началова не стала звездой

Певицу Юлию Началову заказывали на корпоративы только для того, чтобы полюбоваться ею, сообщил звездный промоутер Сергей Лавров.
Обновлено в 04:33
Финансы

Набиуллина назвала слабое место российской экономики

Слабым местом российской экономики является отсутствие длинных денег, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на расширенном заседании коллегии Минфина, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:59
Спорт

Туктамышева вошла в состав сборной на командный ЧМ

Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 11:28
Авто

Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилей

Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 19218 автомобилей Renault Dokker и Duster, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника

В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
Политика

На выборах мэра Усть-Илимска домохозяйка победила единоросса

Обновлено вчера в 01:26
Общество

Уволенная за фото в купальнике учительница отказала министру

Учительницу из Барнаула, которая была вынуждена уволиться с работы из-за травли за фото в купальнике, защитил министр образования Алтайского края Максим Костенко.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес

Эвелина Бледанс впала в депрессию накануне своего 50-летия

Эвелина Бледанс впала в депрессию накануне своего 50-летия Совсем скоро артистка отметит юбилей.
Обновлено в 06:47
Авто

Возрожденный Ford Bronco получит три версии

На дилерской конференции Ford продемонстрировал раннюю версию Bronco - прототип получил три двери.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес

Муж Елизаветы Боярской поразил снимком с голым торсом

В новой постановке муж Елизаветы Боярской играет обаятельного английского актера Эдварда Кинастона, который прославился благодаря исполнению женских ролей.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Арашуков заявил в суде, что за показания против него заплатили 65 млн

Басманный суд 12 марта по ходатайству следствия временно отстранил Р.Арашукова от должности члена Совета Федерации, где он представляет Карачаево-Черкесию.
Обновлено в 10:01
Гаджеты

Apple представила платежную карту Apple Card и новые сервисы

Обновлено в 05:31
Авто

Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus

Обновлено в 12:34
Общество

Состояние косаток и белух в бухте Средняя оценивается как стабильное

26 марта более 30 ученых из разных стран мира подписали открытое письмо (опубликовано на сайте проекта Free Russian Whales) в адрес российского руководства с просьбой допустить их к косаткам и белухам, которые содержатся в бухте, для оценки состояния и выработки рекомендаций.
Обновлено в 11:14
Происшествия

У Кремля выкрали кабель правительственной связи

Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:41
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Квинси Промес
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий испанского клуба «Севилья» и сборной Нидерландов.
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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