Футбол
«Барселона» интересуется ПромесомSports.ru 05:39
Полузащитник «Севильи» Куинси Промес привлек интерес «Барселоны». По информации журналиста OK Diario Эдуардо Инды, каталонский клуб рассматривает покупку 27-летнего футболиста.
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Наука
Ученые тестируют новые противозачаточные таблетки для мужчин
Американские ученые закончили тестирование новых противозачаточных таблеток для мужчин.
Обновлено вчера в 11:54
Гаджеты
Huawei представила новые смартфоны P30 и P30 Pro
Обновлено в 12:40
Армия и оружие
Россия поставила во Вьетнам 64 танка Т-90С
Замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов заявил, что Москва поставила во Вьетнам 64 танка Т-90С.
Обновлено в 01:36
Происшествия
Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа
Обновлено вчера в 11:10
Транспорт
В Москве подсчитали автомобили каршеринга
Обновлено в 12:22
Армия и оружие
Египет не покупал у России истребители Су-35
Обновлено в 08:31
Политика
МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле
В 2001 году Россия и Венесуэла заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве, согласно которому российские специалисты могут присутствовать в южноамериканской стране, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Обновлено в 12:35
Политика
Путин встретился с президентом Ливана
Во время встречи Мишель Аун высказал надежду на то, что отношения с Россией будут только углубляться Глава Ливана Мишель Аун на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выразил надежду на то, что отношения с Россией будут только углубляться, передает РИА Новости.
Обновлено в 11:55
Общество
Врачей роддома в Башкирии насмешил отчет директора о зарплатах
В интервью радиостанции "Говорит Москва" директор роддома Альбина Фатыхова пояснила, что зачитывала данные о средних зарплатах, а смех сотрудников назвала "выступлением на публику".
Обновлено в 08:10
Авто
Ford остановит производство во Всеволожске, а затем закроет завод
Сообщается также о том, что с 1 апреля завод уйдет на простой как минимум на неделю, а затем возобновит работу в формате четырёхдневной рабочей недели.
Обновлено в 09:29
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о решении завершить карьеру, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:00
Происшествия
Московскую девятиклассницу могли порезать дома, а не в школе
Правоохранители Москвы продолжают разбираться в происшествии с ножевым ранением в живот столичной старшеклассницы.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
Из сектора Газа выпустили 30 ракет по Израилю
Палестинские радикалы в ночь на вторник после заявления о прекращении огня выпустили порядка 30 ракет по южным районам Израиля, в ответ израильские военные поразили 15 военных целей в секторе Газа.
Обновлено в 00:50
Футбол
Вадим Евсеев сегодня возглавит «Уфу»
По информации «БИЗНЕС Online», Вадим Евсеев станет главным тренером «Уфы». Сегодня вечером специалиста уже представят команде.
Обновлено в 10:24
Происшествия
СКР возбудил дело против бывшего министра Абызова
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 12:08
Шоу-бизнес
Промоутер объяснил, почему Началова не стала звездой
Певицу Юлию Началову заказывали на корпоративы только для того, чтобы полюбоваться ею, сообщил звездный промоутер Сергей Лавров.
Обновлено в 04:33
Финансы
Набиуллина назвала слабое место российской экономики
Слабым местом российской экономики является отсутствие длинных денег, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на расширенном заседании коллегии Минфина, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:59
Спорт
Туктамышева вошла в состав сборной на командный ЧМ
Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 11:28
Авто
Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилей
Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 19218 автомобилей Renault Dokker и Duster, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника
В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска домохозяйка победила единоросса
Обновлено вчера в 01:26
Общество
Уволенная за фото в купальнике учительница отказала министру
Учительницу из Барнаула, которая была вынуждена уволиться с работы из-за травли за фото в купальнике, защитил министр образования Алтайского края Максим Костенко.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс впала в депрессию накануне своего 50-летия
Эвелина Бледанс впала в депрессию накануне своего 50-летия Совсем скоро артистка отметит юбилей.
Обновлено в 06:47
Авто
Возрожденный Ford Bronco получит три версии
На дилерской конференции Ford продемонстрировал раннюю версию Bronco - прототип получил три двери.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
Муж Елизаветы Боярской поразил снимком с голым торсом
В новой постановке муж Елизаветы Боярской играет обаятельного английского актера Эдварда Кинастона, который прославился благодаря исполнению женских ролей.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Арашуков заявил в суде, что за показания против него заплатили 65 млн
Басманный суд 12 марта по ходатайству следствия временно отстранил Р.Арашукова от должности члена Совета Федерации, где он представляет Карачаево-Черкесию.
Обновлено в 10:01
Гаджеты
Apple представила платежную карту Apple Card и новые сервисы
Обновлено в 05:31
Общество
Состояние косаток и белух в бухте Средняя оценивается как стабильное
26 марта более 30 ученых из разных стран мира подписали открытое письмо (опубликовано на сайте проекта Free Russian Whales) в адрес российского руководства с просьбой допустить их к косаткам и белухам, которые содержатся в бухте, для оценки состояния и выработки рекомендаций.
Обновлено в 11:14
Происшествия
У Кремля выкрали кабель правительственной связи
Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:41