Футбол
«Барселона» интересуется ПромесомЧемпионат 06:18
Полузащитник «Севильи» Квинси Промес, известный российским болельщикам по выступлениям за московский «Спартак», привлёк внимание «Барселоны».
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 20:28, Ашберн
Происшествия
Девятиклассница получила ножевое ранение в московской школе
На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео
В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено в 04:11
Кино
В Грузии умер актёр Нодар Мгалоблишвили
В Тбилиси в возрасте 87 лет скончался грузинский актёр театра и кино Нодар Мгалоблишвили. Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 18:16
Политика
Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2»
Глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.
Обновлено в 20:05
Общество
Более половины водителей такси в Москве имеет высшее образование
Большинство водителей такси, работающих в Москве, являются людьми с высшим образованием.
Обновлено в 15:57
Происшествия
В турецком аэропорту при стрельбе ранили сотрудников полиции
Несколько сотрудников полиции получили ранения при стрельбе в аэропорту города Кайсери в центральной Турции, передает во вторник телеканал Haberturk.
Обновлено в 10:08
Происшествия
В Венесуэле задержаны подозреваемые в диверсии на ГЭС «Эль-Гури»
Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб доложил о задержании шестерых подозреваемых в диверсии на крупнейшей в стране гидроэлектростанции «Эль-Гури».
Обновлено в 18:58
Космос
В России разработали спутник-уничтожитель космического мусора
Уничтожитель космического мусора сможет захватывать "вышедшие из строя малые космические аппараты на низких орбитах (от 500 до 700 км)", сказала Баркова.
Обновлено в 19:22
Происшествия
Конора Макгрегора обвиняют в сексуальном насилии
Правоохранительные органы Ирландии ведут расследование в отношении бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора по подозрению в сексуальном насилии, передаёт 26 марта The New York Times.
Обновлено в 16:21
Происшествия
Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем
В США совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing 737 Max. Об этом 26 марта сообщают авиационные власти США.
Обновлено в 17:00
Игры
Стали известны апрельские бесплатные игры Xbox Live Gold
С 16 апреля по 15 мая станет доступен Outcast: Second Contact.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения
Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено в 17:40
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено в 15:27
Происшествия
Сенатора Арашукова проверят на вменяемость
Эксперты проверят на вменяемость временно отстраненного от должности сенатора Рауфа Арашукова, арестованного по делу об организации убийств и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 08:34
Космос
НАСА сообщило о неисправной аккумуляторной батарее на МКС
Обновлено в 18:15
Происшествия
Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника
В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
Игры
Metro Exodus получила первое крупное обновление
Режим «Новая игра +» даёт возможность после первого прохождения игры ещё раз отправиться в путешествие через всю Россию, но на этот раз вы с самого начала будет иметь доступ ко всем предметам из предыдущего прохождения.
Обновлено в 09:24
Политика
Британское правительство ответило отказом на петицию за отмену Brexit
В заявлении отмечается, что правительство намерено и дальше продвигать достигнутое соглашение по условиям выхода из ЕС в парламенте, чтобы обеспечить Brexit.
Обновлено в 19:53
Политика
Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку
Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика.
Обновлено в 14:21
Экономика
Медведев заявил о моратории в России на изменение налогов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшие шесть лет в России не будет усиливаться фискальная нагрузка и налоги останутся на нынешнем уровне По словам главы российского кабмина, сейчас готовится законопроект, по которому в Налоговый кодекс РФ будет включено несколько неналоговых платежей.
Обновлено в 09:34
Транспорт
Пожиратели шин и подвесок: собираем фотографии ям-монстров с дорог Екатеринбурга
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Промоутер объяснил, почему Началова не стала звездой
Певицу Юлию Началову заказывали на корпоративы только для того, чтобы полюбоваться ею, сообщил звездный промоутер Сергей Лавров.
Обновлено в 04:33
Политика
В США принят законопроект против российских энергопоставок в Европу
Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу.
Обновлено в 02:53
Культура
Путин вручит премии молодым деятелям культуры
Премия присуждается с 2011 года деятелям культуры моложе 35 лет Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой сообщил, что 26 марта в Кремле Владимир Путин вручит премии молодым деятелям культуры, а также в области литературы и искусства за произведения для детей, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:03
Политика
Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах
Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
Обновлено в 19:26
Футбол
Петкович: «Огромный комплимент Дании. На такой камбэк мало кто способен»
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович подвёл итоги матча квалификации Евро-2020 против Дании (3:3).
Обновлено в 19:31
Политика
Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме
Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии
«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля УАЗ, в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено в 17:29
Гаджеты
Новый платный сервис Apple оказалось крайне легко взломать
Разработчики уже изучили новый платный сервис американской компании и один из них заявил, что в нем очень плохая защита.
Обновлено в 17:31