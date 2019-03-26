«Барселона» интересуется ПромесомЧемпионат 06:18

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Армия и оружие Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.

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Происшествия Конора Макгрегора обвиняют в сексуальном насилии Правоохранительные органы Ирландии ведут расследование в отношении бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора по подозрению в сексуальном насилии, передаёт 26 марта The New York Times.

Происшествия Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем В США совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing 737 Max. Об этом 26 марта сообщают авиационные власти США.

Игры Стали известны апрельские бесплатные игры Xbox Live Gold С 16 апреля по 15 мая станет доступен Outcast: Second Contact.

Происшествия Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.

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Происшествия Сенатора Арашукова проверят на вменяемость Эксперты проверят на вменяемость временно отстраненного от должности сенатора Рауфа Арашукова, арестованного по делу об организации убийств и участии в преступном сообществе.

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