Футбол

«Барселона» интересуется ДармианомСпорт-Экспресс 10:58

"Барселона" проявляет интерес к защитнику "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиану. Каталонский клуб намерен укрепить линию обороны, сообщает ESPN.
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«Барселона» заинтересовалась защитником «МЮ»

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«Барселона» интересуется Дармианом

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СМИ: «Барселона» проявляет интерес к Дармиану

РИА Новости10:25

«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Юнайтед» Дармиану

Sport24.ru12:10

«Барселона» заинтересовалась защитником «МЮ»

Sportbox.RU10:21

«Барселона» может купить Дармиана, если не удатся подписать защитника «Бетиса» Фирпо

Sports.ru09:59
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Итальянский футболист, крайний защитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Италии.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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