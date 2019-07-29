Футбол
«Барселона» интересуется ДармианомСпорт-Экспресс вчера в 10:58
"Барселона" проявляет интерес к защитнику "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиану. Каталонский клуб намерен укрепить линию обороны, сообщает ESPN.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 00:48, Вашингтон
Общество
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено вчера в 09:06
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено вчера в 10:57
Общество
В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar, а также популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Политика
Foreign Policy объяснил, почему США должны внушить России страх
США нужно сделать две вещи для улучшения отношений с Россией, одна из которых — внушить страх, пишет журнал Foreign Policy.
Обновлено в 00:13
Происшествия
Начальника уголовного розыска задержали в Приморье
Федеральная служба безопасности и следователи управления ГСУ СК России поймали и задержали главу управления уголовного розыска УМВД Приморья Андрея Миляева.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
Вторая волна паводка подтопила 475 домов в Иркутской области
Обновлено вчера в 22:14
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено вчера в 03:20
Шоу-бизнес
Иван Ургант опубликовал фото трех дочерей
Российский телеведущий Иван Ургант опубликовал на своей странице в соцсети фото троих дочерей — 19-летней Эрики Куталии, 11-летней Нины и 4-летней Валерии Ургант.
Обновлено вчера в 20:01
Политика
Верховную Раду может возглавить председатель партии «Слуга народа»
Партия "Слуга народа" набрала на них 43,16 процента голосов, на втором месте — "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко (13,05 процента), на третьем — партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,18 процента).
Обновлено вчера в 18:30
Армия и оружие
Стало известно о гибели бойцов российской ЧВК в Сирии
Трое бойцов частной военной компании «Щит» погибли в Сирии в июне, выяснила «Новая газета».
Обновлено вчера в 10:14
Экономика
Суд постановил признать банкротом медиахолдинг «Эксперт»
Прежде Транскапиталбанк уже выиграл у медиахолдинга два суда – на 20 млн и 15 млн руб.
Обновлено вчера в 15:12
Политика
Помпео заявил о пяти «вмешательствах России» в выборы США
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что, по его данным, Россия вмешивалась в американские выборы в 2016 году, как минимум, пять раз, сообщает RT.
Обновлено вчера в 11:01
Происшествия
В Пакистане десять человек погибли при крушении самолета
Обновлено вчера в 19:06
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Футбол
«Зенит» предложил за игрока «Барселоны» €35 млн
Сине-бело-голубые предложили за него €35 млн, сообщает Sport.es. Еще €5 млн российский клуб предлагает еще в виде бонусов.
Обновлено вчера в 20:45
Политика
На Украине умер советский разведчик Анатолий Баронин
Советский разведчик Анатолий Баронин скончался на Украине, сообщает украинская служба внешней разведки.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Политика
На Украине сравнили Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев.
Обновлено вчера в 22:23
Футбол
Роналду рассказал об отношении к Мадриду после ухода из «Реала»
Обновлено вчера в 17:46
Политика
Дания останавливает «Северный поток-2»
У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
Обновлено вчера в 01:15
Армия и оружие
Индия купит у России ракеты на 218 миллионов долларов
Сумма сделки составила 15 миллиардов рупий (218 миллионов долларов), сообщило агентство ANI со ссылкой на источник в индийском правительстве.
Обновлено вчера в 16:42
Авто
Volvo отзывает 4,5 тыс. автомобилей в России
Обновлено вчера в 05:35
Футбол
Диего Форлан: «Я видел Фелиша в „Бенфике“, он делал впечатляющие вещи»
Бывший форвард «Атлетико» Диего Форлан оценил перспективы Жоау Фелиша в команде.
Обновлено вчера в 21:38
Политика
Россия представила ООН концепцию безопасности в Персидском заливе
Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков представил ООН концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.
Обновлено вчера в 13:42
Политика
Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма
Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
Хабаровское УФАС возбудило дело о покупке палаток для «Холдоми»
Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю обнаружило признаки заключения антиконкурентного соглашения при покупке палаток для организации на базе туристического комплекса "Холдоми" Всероссийского молодежного образовательного форума "Амур".
Обновлено вчера в 23:05
Экономика
«Автодор» в 2018 году вдвое превысил максимальный объем авансов
Сколько «Автодор» перечислил авансов подрядчикам В течение 2018 года госкомпания «Автодор» предоставила подрядчикам авансовые платежи по строительству и реконструкции автодорог на общую сумму 82,4 млрд руб. из 123,5 млрд руб. общих расходов, что составило 66,7%. При этом лимит авансов по таким проектам — не более 30%.
Обновлено в 00:30
Футбол
Широков: «Не понимаю, во что играет „Спартак“ Кононова. На фарт можно сменить тренера»
Хорошо, весной фрагментами еще была видна какая-то игра, но в первых трех матчах этого сезона я вообще не понимаю, во что он играет.
Обновлено вчера в 16:37
Политика
Украина намерена возобновить переговоры с Россией по газу
Киев планирует в ближайшее время возобновить переговоры с Москвой по вопросу транзита и закупок газа, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в интервью изданию "РБК-Украина".
Обновлено вчера в 07:30