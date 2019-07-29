Экономика Financial Times восхитилась российской системой налогообложения Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.

Общество В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar, а также популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".

Политика Foreign Policy объяснил, почему США должны внушить России страх США нужно сделать две вещи для улучшения отношений с Россией, одна из которых — внушить страх, пишет журнал Foreign Policy.

Происшествия Начальника уголовного розыска задержали в Приморье Федеральная служба безопасности и следователи управления ГСУ СК России поймали и задержали главу управления уголовного розыска УМВД Приморья Андрея Миляева.

Политика В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.

Шоу-бизнес Иван Ургант опубликовал фото трех дочерей Российский телеведущий Иван Ургант опубликовал на своей странице в соцсети фото троих дочерей — 19-летней Эрики Куталии, 11-летней Нины и 4-летней Валерии Ургант.

Политика Верховную Раду может возглавить председатель партии «Слуга народа» Партия "Слуга народа" набрала на них 43,16 процента голосов, на втором месте — "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко (13,05 процента), на третьем — партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,18 процента).

Экономика Суд постановил признать банкротом медиахолдинг «Эксперт» Прежде Транскапиталбанк уже выиграл у медиахолдинга два суда – на 20 млн и 15 млн руб.

Политика Помпео заявил о пяти «вмешательствах России» в выборы США Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что, по его данным, Россия вмешивалась в американские выборы в 2016 году, как минимум, пять раз, сообщает RT.

Футбол «Зенит» предложил за игрока «Барселоны» €35 млн Сине-бело-голубые предложили за него €35 млн, сообщает Sport.es. Еще €5 млн российский клуб предлагает еще в виде бонусов.

Политика На Украине умер советский разведчик Анатолий Баронин Советский разведчик Анатолий Баронин скончался на Украине, сообщает украинская служба внешней разведки.

Политика В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.

Политика На Украине сравнили Киев и Москву Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев.

Политика Дания останавливает «Северный поток-2» У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».

Армия и оружие Индия купит у России ракеты на 218 миллионов долларов Сумма сделки составила 15 миллиардов рупий (218 миллионов долларов), сообщило агентство ANI со ссылкой на источник в индийском правительстве.

Политика Россия представила ООН концепцию безопасности в Персидском заливе Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков представил ООН концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.

Политика Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.

Происшествия Хабаровское УФАС возбудило дело о покупке палаток для «Холдоми» Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю обнаружило признаки заключения антиконкурентного соглашения при покупке палаток для организации на базе туристического комплекса "Холдоми" Всероссийского молодежного образовательного форума "Амур".

Экономика «Автодор» в 2018 году вдвое превысил максимальный объем авансов Сколько «Автодор» перечислил авансов подрядчикам В течение 2018 года госкомпания «Автодор» предоставила подрядчикам авансовые платежи по строительству и реконструкции автодорог на общую сумму 82,4 млрд руб. из 123,5 млрд руб. общих расходов, что составило 66,7%. При этом лимит авансов по таким проектам — не более 30%.