Футбол

«Барселона» играет с «Эспаньолом». Каталонское дерби на PPS в 18:15ProstoProSport 04:04

Барселона — Эспаньол
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
Нелсон Семеду
Серхи Роберто
59′
Артур
Малком
59′
64′
Борха Иглесиас
У Лэй
65′
Оскар Мелендо
Серхио Гарсия
69′
Виктор Санчес
Лионель Месси
71′
73′
Эстебан Гранеро
78′
Виктор Санчес
Алфа Семеду
Филиппе Коутиньо
Артуро Видаль
82′
87′
Адриа Педроса
Лионель Месси
89′
90′+3′
Роберто Росалес
«Барселона» играет с «Эспаньолом» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании. Прямой эфир встречи стартует на ProstoProSport в 18:15 по московскому времени.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Барселона» — «Эспаньол»: прогноз Константина Генича на каталонское дерби

Чемпионат06:43

«Барселона» играет с «Эспаньолом». Каталонское дерби на PPS в 18:15

ProstoProSport04:04

Барселона – Эспаньол. Георгий Черданцев ставит на успех Барсы

Букмекеры.рфвчера в 22:37

Экспресс на матчи Барселона - Эспаньол, Ювентус - Эмполи: что ждать от фаворитов?

Sport-placeвчера в 05:58

«Барселона» — «Эспаньол». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч 29 тура чемпионата Испании 30 марта 2019 года

LiveSport.ruвчера в 00:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:55, Ашберн
Культура

Фестиваль Майкла Джексона изменится из-за скандала с педофилией

Обновлено в 05:44
Хоккей

«Салават» подал протест в КХЛ на гол «Авангарда» в овертайме

Тренерский штаб "Салавата" попытался опротестовать решение ещё во время игры — после шайбы, забитой нападающим "ястребов" Сергеем Шумаковым, он потребовал видеопросмотра эпизода.
Обновлено в 06:43
Политика

Список «неприкасаемых» украинцев от посла США нашелся в интернете

Украинские СМИ распространили опубликованный депутатом Верховной Рады Сергеем Мельничуком скриншот, на котором запечатлен якобы список не подлежащих уголовному преследованию лиц, переданный генпрокурору Украины Юрию Луценко послом США в Киеве Мари Йованович.
Обновлено в 14:09
Авто

Назван топ-5 самых продаваемых в России бюджетных моделей 2019 года

На протяжении двух первых месяцев нынешнего года на территории России было продано более 230 тыс. новых транспортных средств бюджетных моделей.
Обновлено в 08:54
Происшествия

Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в Татарстане

Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в районе села Старое Шигалеево в Пестречинском районе Республики Татарстан, пострадавших нет.
Обновлено в 13:57
Политика

Бывшего вице-президента США Джо Байдена обвинили в домогательствах

Бывший вице-президент Джо Байден подвергся обвинениям в домогательствах со стороны бывшего члена Ассамблеи штата Невада Люси Флорес.
Обновлено в 02:20
Политика

Слуцкий: на Украине готовятся сфальсифицировать выборы

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщил, что на Украине готовятся к махинациям на выборах, которые пройдут завтра.
Обновлено в 14:44
Происшествия

В Москве в спорткомплексе «Олимпийский» произошел пожар

Пожар, вспыхнувший 30 марта в здании спортивного комплекса «Олимпийский» в Москве, полностью потушен.
Обновлено в 13:39
Общество

В ночь на воскресенье Польша перейдет на летнее время

В этом году переход на летнее время запланирован в Польше и других странах Европейского союза в ночь на 31 марта, сообщает Польский культурный центр в Калининграде.
Обновлено 28 марта в 06:21
Армия и оружие

У берегов Крыма пролетел американский беспилотник

Стратегический беспилотник американских ВВС RQ-4B Global совершал разведывательный полет вдоль Черноморского побережья России 29 марта.
Обновлено в 03:38
Автоспорт

Грожан потеряет три позиции на старте «Гран-при Бахрейна»

Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес

Сын Павла Воли и Ляйсан Утяшевой впервые вышел на сцену

Роберт, понятно, стоял перед пустым залом, поэтому не испытал волнения перед выходом на сцену и держался очень уверенно.В семье Воли и Утяшевой, как известно, также подрастает дочка София.
Обновлено в 02:00
Футбол

Ахмат — Спартак 1:3

Обновлено в 11:22
Экономика

Неопределенность по Brexit может сказаться на ценах на французское вино

Сохраняющаяся неопределенность в отношении процедуры выхода Великобритании из состава Европейского союза может негативно сказаться на ценах на французское вино, пишет MarketWatch.
Обновлено в 10:31
Футбол

«Ювентус» одержал победу над «Эмполи»

Обновлено в 14:52
Политика

Зюганов призвал распустить ЦИК из-за отказа передать мандат Грудинину

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал грубейшим нарушением отказ ЦИК передать мандат Жореса Алфёрова Павлу Грудинину и потребовал распустить комиссию.
Обновлено в 08:05
Кино

Производитель игрушек раскрыл костюмы Таноса и Железного человека в «Мстителях: Финал»

Известный производитель игрушек, компания Hot Toys, опубликовала фотографии фигурок Железного Человека и Таноса в новых костюмах из будущего блокбастера «Мстители: Финал».
Обновлено в 13:00
Происшествия

Кадыров призвал виновника ДТП на Можайском шоссе явиться в полицию

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал выходца из республики, которого называют виновным в аварии на Можайском шоссе в Москве с двумя погибшими, прийти в полицию и ответить за содеянное.
Обновлено 28 марта в 15:18
Наука

Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы

Обновлено 28 марта в 12:13
Гаджеты

Флагманский смартфон Meizu 16s протестировали в Geekbench

В программе для определения производительности смартфонов и другой мобильной техники был протестирован Meizu 16s.
Обновлено в 12:51
Общество

Нашествие диких лис зафиксировано в Москве

Обновлено в 08:26
Экономика

В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации

Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено вчера в 09:56
Политика

Спецназ СБУ вышел на улицы Украины

Сотрудники спецподразделения "А" Службы безопасности Украины (СБУ) приступили к усиленному патрулированию автостанций, аэропортов, вокзалов и улиц накануне выборов главы государства, сообщила в субботу пресс-служба СБУ.
Обновлено в 15:46
Футбол

«Витессу» не хватило хет-трика Бейтинка для победы над «Ден Хагом»

Обновлено в 15:29
Армия и оружие

Российский самолет пролетел в США рядом с секретной «Зоной 51»

За вояжем российского самолета пристально наблюдало издание онлайн-издание The Drive.
Обновлено в 04:38
Происшествия

В Одессе автомобиль сбил группу нацгвардейцев

Обновлено в 14:06
Авто

Hyundai ожидает увеличения кредитных продаж благодаря госпрограммам «Первый / Семейный автомобиль»

Компания «Хендэ Мотор СНГ» ожидает, что количество кредитных заявок и выданных кредитов в период действия госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль» вырастает в среднем на 25%.
Обновлено вчера в 04:11
Происшествия

Разрушение кладки дома в Саратове привело к обрушению кровли

Частичное обрушение кровли произошло в многоквартирном доме в Саратове, где осыпалась кирпичная кладка, пострадавших нет, вопрос о временном расселении жильцов будет решаться после проведения экспертизы, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:04
Политика

В России усовершенствуют сферу госзакупок

Правительство России и Госдума готовят поправки в законодательство о госзакупках, сообщила в субботу советник спикера нижней палаты по работе со СМИ Анастасия Кашеварова.
Обновлено в 13:24
Шоу-бизнес

Мама Жанны Фриске обратилась к Шепелеву

Героиня нового выпуска Ольга Орлова вспомнила о болезни и смерти Жанны Фриске, с которой близко дружила, а также рассказала, что отец единственного ребенка Жанны Платона не позволяет ей и родственникам Фриске видеться с мальчиком.
Обновлено в 11:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Эспаньол
Испанский футбольный клуб
Футбольный клуб из города Барселона, в одноимённой провинции Испании. «Эспаньол» является первым в стране футбольным клубом, созданным исключительно испанцами, в ответ на основание иностранцами «Барселоны». Название «Espanyol», и означающее «испанский», было выбрано, чтобы подчеркнуть испанское происхождение. «Эспаньол» является шестым футбольным клубом по суммарному количеству очков, набранных в Примере.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное