Футбол
«Барселона» играет с «Эспаньолом». Каталонское дерби на PPS в 18:15ProstoProSport 04:04
Нелсон Семеду
Серхи Роберто
|59′
Артур
Малком
|59′
|64′
Борха Иглесиас
У Лэй
|65′
Оскар Мелендо
Серхио Гарсия
|69′
Виктор Санчес
Лионель Месси
|71′
|73′
Эстебан Гранеро
|78′
Виктор Санчес
Алфа Семеду
Филиппе Коутиньо
Артуро Видаль
|82′
|87′
Адриа Педроса
Лионель Месси
|89′
|90′+3′
Роберто Росалес
|69%
|Владение мячом
|31%
|88%
|Процент точных передач
|71%
|7
|Удары в сторону ворот
|–
|4
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|3
|5
|Угловые
|2
|9
|Отборы
|16
|15
|Фолы
|14
|–
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
1
Тер Штеген
20
Роберто
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
4
Ракитич
5
Бускетс
14
Малком
10
Месси
2 ×
9
Суарес
22
Видаль
13
Лопес
8
Росалес
27
Лопес
5
Налдо
22
Эрмосо
28
Педроса
23
Гранеро
21
Рока
2
Семеду
9
Гарсия
24
У Лэй
Эспаньол
Расстановка 5‑3‑2
«Барселона» играет с «Эспаньолом» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании. Прямой эфир встречи стартует на ProstoProSport в 18:15 по московскому времени.
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