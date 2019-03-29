Футбол

«Барселона» играет с «Эспаньолом». Каталонское дерби на PPS в 18:15ProstoProSport 04:04

Барселона — Эспаньол
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
Нелсон Семеду
Серхи Роберто
59′
Артур
Малком
59′
64′
Борха Иглесиас
У Лэй
65′
Оскар Мелендо
Серхио Гарсия
69′
Виктор Санчес
Лионель Месси
71′
73′
Эстебан Гранеро
78′
Виктор Санчес
Алфа Семеду
Филиппе Коутиньо
Артуро Видаль
82′
87′
Адриа Педроса
Лионель Месси
89′
90′+3′
Роберто Росалес
«Барселона» играет с «Эспаньолом» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании. Прямой эфир встречи стартует на ProstoProSport в 18:15 по московскому времени. Следите за анонсами в наших пабликах и на Prostoprosport.ru.
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