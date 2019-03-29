«Барселона» играет с «Эспаньолом». Каталонское дерби на PPS в 18:15ProstoProSport 04:04

«Барселона» играет с «Эспаньолом» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании. Прямой эфир встречи стартует на ProstoProSport в 18:15 по московскому времени. Следите за анонсами в наших пабликах и на Prostoprosport.ru.

«Барселона» играет с «Эспаньолом». Каталонское дерби на PPS в 18:15

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