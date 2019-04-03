«Барселона» и «Вильярреал» забили на двоих 8 мячейREGNUM 17:24

Через 12 минут испанский опорный полузащитник Висенте Иборра впервые вывел хозяев вперед — 3:2. В конце матча Карлос Бакка удвоил преимущество "Вильярреала" — 4:2. В компенсированное время вышедший на замену Лионель Месси и Луис Суарес спасли "Барселону" от поражения — 4:4.

«Барселона» и «Вильярреал» забили на двоих 8 мячей

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