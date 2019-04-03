«Барселона» и «Вильярреал» забили на двоих 8 мячейREGNUM вчера в 17:24

Через 12 минут испанский опорный полузащитник Висенте Иборра впервые вывел хозяев вперед — 3:2. В конце матча Карлос Бакка удвоил преимущество "Вильярреала" — 4:2. В компенсированное время вышедший на замену Лионель Месси и Луис Суарес спасли "Барселону" от поражения — 4:4.

«Барселона» и «Вильярреал» забили на двоих 8 мячей

Политика Новый президент Казахстана поддержал переход на латиницу Как сообщает Sputnik Казахстан, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что переход казахского языка на латиницу является важным этапом духовной модернизации.

Общество В новом офисе Минэкономразвития повесят портрет Улюкаева Портретная галерея руководителей Минэкономразвития в новом офисе «Москва-Сити» пополнится изображением экс-министра Алексея Улюкаева, осужденного за взяточничество.

Политика Ляшко «слил» в интернет номера телефонов Зеленского и Коломойского Лидер «Радикальной партии» и депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко опубликовал в соцсетях личные номера мобильных телефонов кандидата в президенты Владимира Зеленского, бизнесмена и владельца телеканала «1+1» Игоря Коломойского, а также гендиректора канала Александра Ткаченко.

Политика Порошенко поручил проверить на полиграфе руководство «Укроборонпрома» Президент Украины Петр Порошенко в связи с итогами ряда журналистских расследований о хищениях и коррупции в оборонной сфере поручил проверить на полиграфе руководство госконцерна «Укроборонпром».

Происшествия Муж погибшей совладелицы S7 обучался пилотированию на разбившемся в Германии самолете Потерпевший крушение в аэропорту Германии самолет Epic LT был куплен для обучения пилотированию Владислава Филеева — мужа погибшей в авиакатастрофе совладелицы российской авиакомпании S7, сообщил авиаэксперт, знакомый с ситуацией.

Политика Осужденному в США за киберпреступления Селезневу отказали в апелляции Россиянину Роману Селезневу, приговоренному в США к 27 годам лишения свободы за киберпреступления, отказали в апелляции.

Наука Китайцы обманули автопилот Tesla с помощью наклеек на асфальте Ещё специалисты Tencent Keen Security Lab обманули камеры автомобиля, показывая странное изображение (посмотрите ролик), – система думала, что пошёл дождь и включала дворники.

Общество Google установил минимальную зарплату для наемных работников Наёмные работники в Google теперь будут получать не меньше 15 долларов в час.

Политика Чижов объяснил, чем обернется присоединение Северной Македонии к НАТО Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что присоединение Северной Македонии к НАТО дестабилизирует ситуацию на Балканах.

Технологии WhatsApp запускает в Индии сервис по проверке фактов Нововведение станет очередным шагом WhatsApp по борьбе с фейковыми новостями в преддверии всеобщих выборов в Индии.

Происшествия В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.

Происшествия Адвокат допустил скорое освобождение Кокорина и Мамаева Братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого обвиняют в побоях, причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве.

Экономика Росстат зафиксировал рост реальных зарплат и пенсий В феврале этого года назначенные пенсии выросли на 5,9 процента по сравнению с февралем прошлого года - до 14 116 рублей.

Политика В НАТО раскрыли детали готовящегося «пакета мер» в Черном море Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон раскрыла некоторые детали так называемого черноморского пакета мер (Black Sea package), который готовится для принятия на саммите министрами иностранных дел стран-членов НАТО.

Экономика Мильнер выбыл из списка самых успешных инвесторов по версии Forbes Сооснователь Mail.Ru Group и создатель инвестфонда DST Global Юрий Мильнер выбыл из обновленного рейтинга самых успешных венчурных инвесторов мира по версии Forbes (т.н. "Список Мидаса").

Происшествия Китаянка незаконно проникла на территорию резиденции Трампа во Флориде Китаянка сумела проникнуть на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго на юге Флориды. Инцидент произошел на выходных.

Шоу-бизнес Юлианна Караулова мечтает о веселой свадьбе за границей Популярная российская исполнительница, экс-участница проекта «Фабрика звезд» Юлианна Караулова рассказала в одном из интервью, что мечтает о веселой свадьбе за границей.

Происшествия В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо ужесточить наказание водителей, которые в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершили аварию, повлёкшую гибель людей.