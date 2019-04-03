«Барселона» спасла почти проигранный матч против «Вильярреала»Вести.Ru вчера в 18:25

В чемпионате Испании по футболу в высшем дивизионе единоличный лидер турнира "Барселона" гостила в матче 30-го тура у "Вильярреала". Матч получился фантастический по интриге.

«Барселона» спасла почти проигранный матч против «Вильярреала»

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