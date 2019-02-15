Футбол

«Барселона» и Вальверде продлили контракт на два годаСпорт-Экспресс 03:04

"Барселона" и главный тренер Эрнесто Вальверде продлили контракт на два года, сообщает официальный сайт каталонской команды. Предыдущее трудовое соглашение 55-летнего испанца с сине-гранатовыми истекало в июне 2019 года. Вальверде пришел в "Барселону" из "Атлетика" в июне 2017 года.
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«Барселона» объявила о договоренности с Вальверде по новому контракту

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Вальверде продлил контракт с «Барсой» до 2020 года. Бартомеу говорил, что у него и так контракт до 2020-го

Sports.ru03:01
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В бизнес-центре подтвердили РБК информацию о поступивших сообщениях с угрозой минирования.
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Владелец ресторана ранен в результате массовой драки в Москве

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В Томске немецкая овчарка и ротвейлер загрызли грудного ребенка

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели новорожденного ребенка в Томске.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил создать социальный портрет граждан РФ, проживающих за чертой бедности, чтобы сделать помощь им более целенаправленной.
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи назвала условие, при котором россияне бросят пить.
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Консорциум в составе госкорпорации ВЭБ.РФ, Газпромбанка и Сбербанка совместно с Байкальской горной компанией (БГК, входящая в USM Holdings Алишера Усманова и партнеров) профинансирует освоение Удоканского месторождения меди в Забайкальском крае и строительство горно-металлургического комбината.
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В Башкирии пожилую женщину с переломом шейки бедра отказались госпитализировать, а в качестве шины использовали швабру.
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Матери двух детей-инвалидов компенсировали покупку 11 билетов Utair

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Сообщения о минировании зданий в Бийске оказались ложными

В январе 2019 года в городах России прошла очередная волна сообщений и звонков о "минировании" административных зданий и социальных объектов — от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов страны.
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Эрнесто Вальверде
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время - главный тренер клуба «Барселона».
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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