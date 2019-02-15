«Барселона» и Вальверде продлили контракт на два годаСпорт-Экспресс 03:04

"Барселона" и главный тренер Эрнесто Вальверде продлили контракт на два года, сообщает официальный сайт каталонской команды. Предыдущее трудовое соглашение 55-летнего испанца с сине-гранатовыми истекало в июне 2019 года. Вальверде пришел в "Барселону" из "Атлетика" в июне 2017 года.

«Барселона» и Вальверде продлили контракт на два года

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