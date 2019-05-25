Футбол

«Барселона» и «Валенсия» сыграют в финале Кубка ИспанииСоветский спорт вчера в 00:51

Барселона — Валенсия
1 – 2
Матч завершён
Кубок Испании, Финал, вчера
Стадион «Бенито Вильямарин»
21′
Кевин Гамейро
33′
Родриго Морено
Нелсон Семеду
Малком
46′
Артур
Артуро Видаль
46′
53′
Хосе Луис Гайя
Серджи Бускетс
61′
65′
Даниэль Парехо
Жоффри Кондогбиа
70′
Жоффри Кондогбиа
72′
Кевин Гамейро
Кристиано Пиччини
Лионель Месси
73′
Иван Ракитич
Карлес Аленья
77′
88′
Родриго Морено
Муктар Диакаби
Артуро Видаль
89′
Барселона и Валенсия сыграют в субботу в финале Кубка Испании. Матч пройдет на стадионе Бенито Вильямарин в Севилье и начнется в 22:00 (мск). Барселона может оформить чемпионский дубль, добавив завоевание Кубка к победе в примере.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Валенсия» обыграла «Барселону» в финале Кубка, у Черышева первый трофей в Испании

Спорт день за днемвчера в 17:40

Кубок Испании. Финал. Барселона - Валенсия

Матч ТВвчера в 14:49

Онлайн-трансляция финала Кубка Испании «Барселона» — «Валенсия»: видео, фото, текст

Sport24.ruвчера в 14:16

«Барселона» – «Валенсия» и «Лейпциг» – «Бавария»: фрибеты до 1500 рублей от БК «Лига Ставок» новым клиентам

Спорт-Экспрессвчера в 03:00

«Барселона» – «Валенсия»: прогноз Жорди Гратакоса на финал Кубка Испании

Чемпионатвчера в 13:00

«Барселона» и «Валенсия» сыграют в финале Кубка Испании

Советский спортвчера в 00:51

«Барселона» — «Валенсия». Прогноз (к. 1.80) и ставки на финал Кубка Испании 25 мая 2019 года

LiveSport.ru24 мая в 03:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:53, Ашберн
Происшествия

Массовая драка со стрельбой в Одинцово попала на видео

Обновлено в 02:42
Происшествия

Трое детей погибли при пожаре в доме в Красноярском крае

Обновлено в 01:34
Политика

На Брянщине проходит предварительное голосование

ПП «Единая Россия» приглашает жителей региона определить тех кандидатов, которых партия будет выдвигать на сентябрьских выборах в облдумы, советы миниципалитетов.
Обновлено в 02:46
Политика

До минимума за последние 13 лет упал рейтинг доверия Путину

Рейтинг Путин начал падать вниз с середины прошлого года. Именно с того момента, как было объявлено о пенсионной реформе.
Обновлено вчера в 04:17
Армия и оружие

Среди схваченных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат

В Киеве сообщили о задержанных на территории ДНР бойцах Вооруженных сил Украины, среди которых оказались 54-летний Борис Пундор и 25-летний Александр Геймур, носящие звания старших солдатов.
Обновлено в 02:41
Политика

Еще два экс-министра решили побороться за пост премьера Великобритании

Бывший министр по выходу Великобритании из Евросоюза Доминик Рааб и бывший лидер Палаты общин, экс-министр Британии по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Андреа Ледсом объявили о планах баллотироваться на пост лидера Консервативной партии Великобритании (тори), передает Би-би-си.
Обновлено в 02:08
Гаджеты

Шестиядерный Ryzen 3000 начального уровня оказался быстрее Ryzen 7 2700X в Geekbench

Иными словами, микроархитектура Zen 2 способна поднять производительность семейства процессоров Ryzen на заметно более высокий уровень даже без увеличения числа вычислительных ядер, а лишь за счёт роста показателя IPC (числа исполняемых за такт инструкций).
Обновлено в 02:39
Культура

Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Политика

Тысячи израильтян выступили против предоставления Нетаньяху иммунитета

В Тель-Авиве в субботу, 25 мая, состоялась массовая акция протеста, участники которой выступили против законодательных мер, направленных на то, чтобы освободить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от судебного преследования и ограничить полномочия Верховного суда.
Обновлено в 00:50
Технологии

AMD удалось доказать безупречность своих процессоров в суде

В прошлом году AMD пришлось столкнуться с групповым иском от акционеров компании, которые утверждали, что руководство намеренно преуменьшало степень опасности уязвимости типа Spectre второго варианта, используя эту информацию для искусственного повышения курса акций AMD в период, когда началось активное обсуждение подверженности процессоров Intel уязвимостям Meltdown и Spectre.
Обновлено вчера в 16:04
Политика

Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков

"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Космос

Астероид приближается к Земле в эти минуты

Через пару часов потенциально опасный астероид приблизится к Земле, сообщает otvprim.ru.
Обновлено вчера в 17:30
Наука

Рак мочевого пузыря научились выявлять на самой ранней стадии

Обновлено в 03:40
Армия и оружие

Reuters: Турция наращивает поставки оружия сирийской оппозиции

Анкара наращивает поставки вооружения формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой РФ армии Сирии.
Обновлено вчера в 23:58
Шоу-бизнес

Ани Лорак посетила премию RU.TV в белоснежном платье

Многие знаменитости посетили ежегодное мероприятие, в том числе и певица Ани Лорак, которая появилась на публике в белоснежном платье.
Обновлено в 02:09
Происшествия

Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве

Телеканал добавляет, что машина въехала в стену Театра Российской армии. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает портал News.ru.
Обновлено в 01:03
Общество

Зеленский: в сердце Киева рождается свобода

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье поздравил жителей и гостей Киева с днем города.
Обновлено в 02:36
Общество

Выпускница заступилась за директора школы после БДСМ-флешмоба

Обновлено в 02:52
Происшествия

В Приморье загорелся рыболовный траулер

Обновлено в 03:03
Происшествия

Подросток с ножом напал на директора школы в Якутии

В Усть-Алданском районе Якутии в ходе конфликта 18-летний юноша ранил ножом директора Чаранской школы.
Обновлено в 01:56
Кино

Цыганов сыграет роль водителя «Икаруса» в фильме про Виктора Цоя

Обновлено в 03:43
Происшествия

Во время урагана в Северной Осетии погибла девушка

Во время урагана в Северной Осетии один человек погиб и трое пострадали, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.
Обновлено в 03:59
Хоккей

Сборная России по хоккею уступила финнам в полуфинале ЧМ

Обновлено вчера в 11:25
Политика

Выборы президента в Алжире могут перенести из-за отсутствия кандидатов

В Алжире для участия в выборах президента никто из кандидатов не подал документы в установленный срок.
Обновлено в 01:12
Политика

Выборы в Европарламент пройдут в 21 стране ЕС

Граждане семи стран ЕС (Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Словакии, Латвии и Мальты) уже проголосовали 23-25 мая, теперь выборы пройдут в оставшейся 21 стране сообщества.
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия

В Оклахоме не менее двух человек погибли в результате торнадо

Торнадо пронесся по городу Эль-Рено в американском штате Оклахома, по меньшей мере два человека погибли, несколько пропали без вести, сообщили местные СМИ.
Обновлено в 04:00
Происшествия

В Перу произошло сильное землетрясение магнитудой 8,0

Мощное землетрясение магнитудой 8,0 произошло на севере Перу, сообщает в воскресенье Геологическая служба США.
Обновлено в 04:16
Авто

Плотник из Перу построил деревянный VW Beetle в подарок дочери

Бьенвенидо Ортега, плотник из Перу, построил полностью деревянный кузов для модели Volkswagen Beetle и планирует совершить на нем путешествие до Нью-Йорка, где он подарит уникальную машину своей дочери.
Обновлено в 04:03
Космос

Ученые: Песчаные дюны на Марсе перемещаются медленнее, чем на Земле

Ученые смогли изучить движение песчаных дюн на Марсе и пришли к выводу, что этот процесс происходит медленнее, чем на Земле из-за недостаточно энергичного ветра.
Обновлено 24 мая в 11:28
Культура

Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск детского «Голоса»

Напомним, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу в финале шоу по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов.
Обновлено 24 мая в 15:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное