Денис Черышев прилетел с «Валенсией» на финал Кубка ИспанииSoccer.ru 23 мая в 17:20

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев отправился с командой на финальный матч Кубка Испании с «Барселоной». Напомним, что на данный момент россиянин восстанавливается после травмы.

Денис Черышев прилетел с «Валенсией» на финал Кубка Испании

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