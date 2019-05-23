Футбол
Денис Черышев прилетел с «Валенсией» на финал Кубка ИспанииSoccer.ru 23 мая в 17:20
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев отправился с командой на финальный матч Кубка Испании с «Барселоной». Напомним, что на данный момент россиянин восстанавливается после травмы.
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Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Гаджеты
Huawei готовится к обвалу продаж и останавливает заводы
Как сообщило издание Nikkei Asian Review, компания Flex из Сингапура приостановила выпуск продукции Huawei на одном из принадлежащих ей предприятий на юге Китая.
Обновлено в 08:29
Авто
Эксперты составили топ-10 вещей, которые должен знать каждый водитель
Эксперты составили топ-10 вещей, знание которых поможет каждому автолюбителю поддерживать свое транспортное средство в хорошем состоянии.
Обновлено в 02:02
Происшествия
В Москве задержали фотографа «Новой газеты» Викторию Ивлеву
В Москве около памятника Булату Окуджаве на Арбате задержали фотографа «Новой газеты» Викторию Ивлеву, которая стояла в одиночном пикете в поддержку политических заключенных из списка Олега Сенцова.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Анна Седокова посоветовала не общаться с парнями на 10 лет старше
Спортсмен был на десять лет старше возлюбленной и производил впечатление надежного мужчины.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
«ПСЖ» продлил контракт с Тухелем
«ПСЖ» продлил контракт с главным тренером Томасом Тухелем до июля 2021 года.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Татьяна Кравченко победила депрессию после окончания съемок «Сватов»
8. После съемок «Сватов» у Кравченко случилась депрессия Кадр: сериал «Сваты» / телеканал «Россия 1»
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия
Под Челябинском утонул подросток, спасая друзей
Региональное челябинское управление СК России проводит доследственную проверку по факту гибели подростка в затопленном угольном карьере близ Копейска - города-спутника Челябинска.
Обновлено в 04:22
Музыка
Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни
Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено вчера в 08:04
Хоккей
Рене Фазель: «Игроки НХЛ хотят приезжать на турниры ИИХФ»
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель отметил готовность игроков из НХЛ приезжать на чемпионаты мира и другие турниры под эгидой организации.
Обновлено в 07:35
Общество
Власти Германии намерены заставить мессенджеры сотрудничать с полицией
МВД Германии хочет обязать мессенджеры по решению суда выдавать полиции тексты чата в расшифрованном виде.
Обновлено вчера в 12:21
Общество
Россияне массово променяли вино на пиво
Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия
Полиция проверит БДСМ-выпускной в российской школе
Обновлено вчера в 11:54
Культура
Канделаки снимает сериал о порноактерах для Amediateka
Обновлено вчера в 10:29
Политика
Систему «Безопасный город» предложили внедрить по всей стране
Систему распознавания лиц с помощью видеокамер «Безопасный город» можно распространить на территории всей России, предложил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Обновлено в 09:57
Транспорт
Парад ретро-транспорта прошёл на улицах Санкт-Петербурга
Более 250 автомобилей, грузовиков, автобусов, троллейбусов и трамваев приняли участие в V международном параде ретро-транспорта, который прошёл по улицам Санкт-Петербурга.
Обновлено в 09:50
Хоккей
Россия — Финляндия 0:0 (2-й период)
Обновлено в 08:28
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину снизился до исторического минимума
Личный рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до минимального значения — 31,7%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 17:45
Шоу-бизнес
Максим Галкин поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения
Максим Галкин поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения, опубликовав трогательный пост в Instagram.
Обновлено в 06:55
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено 23 мая в 09:58
Шоу-бизнес
Тарасов купил иномарку в кредит
Обновлено в 09:38
Спорт
Медведева попросила закрыть тему Тутберидзе
Двукратная чемпионка мира, серебряная призерка Олимпиады-2018, россиянка Евгения Медведева закрыла тему своего бывшего тренера Этери Тутберидзе в ответ на сообщение одного из поклонников.
Обновлено в 09:16
Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия
Женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье
Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино.
Обновлено в 07:33
Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено вчера в 01:47
Политика
Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание
Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 06:37
Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Опубликован снимок подозреваемого по делу о взрыве в Лионе
В эфире французского телеканала BFMTV показали кадры, на которых запечатлен возможный виновник взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.
Обновлено вчера в 18:12