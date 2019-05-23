Футбол

Денис Черышев прилетел с «Валенсией» на финал Кубка ИспанииSoccer.ru 23 мая в 17:20

Барселона — Валенсия
сегодня
в 15:00
Кубок Испании, Финал
Стадион «Бенито Вильямарин»
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев отправился с командой на финальный матч Кубка Испании с «Барселоной». Напомним, что на данный момент россиянин восстанавливается после травмы.
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