Футбол

«Барселона» и «Валенсия» сыграют в финале Кубка ИспанииСоветский спорт 00:51

Барселона — Валенсия
сегодня
в 15:00
Кубок Испании, Финал
Стадион «Бенито Вильямарин»
Барселона и Валенсия сыграют в субботу в финале Кубка Испании. Матч пройдет на стадионе Бенито Вильямарин в Севилье и начнется в 22:00 (мск). Барселона может оформить чемпионский дубль, добавив завоевание Кубка к победе в примере.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Команда Черышева мечтает остановить Месси

Soccer.ru05:47

«Барселона» — «Валенсия»: прогноз Константина Генича на финал Кубка Испании

Sport24.ruвчера в 19:06

Финал Кубка Испании прокомментируют Шмурнов и Минин

Матч ТВ03:04

«Барселона» – «Валенсия» и «Лейпциг» – «Бавария»: фрибеты до 1500 рублей от БК «Лига Ставок» новым клиентам

Спорт-Экспресс03:00

Финал Кубка Испании прокомментируют Шмурнов и Минин

Sportbox.RU03:04

«Барселона» взяла восемь травмированных игроков на финал Кубка Испании

Советский спорт01:16

«Барселона» — «Валенсия»: прогноз Юрия Розанова на финал Кубка Испании

Чемпионат11:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:32, Ашберн
Футбол

Балтика — Тюмень 1:1

Обновлено в 09:55
Наука

Потеря члена семьи снизила выживаемость косаток

Как и многие социальные животные, косатки (Ornicus orca) живут в устоявшихся и достаточно тесных группах, чаще всего — в семьях с большим количеством самок и их детенышей.
Обновлено в 09:03
Хоккей

Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019 по хоккею

Обновлено в 11:26
Политика

Порошенко дал Зеленскому совет по вопросу освобождения моряков

Бывший президент Украины Пётр Порошенко порекомендовал администрации нового главы государства Владимира Зеленского не ждать «импульса от общества» в вопросе освобождения моряков, задержанных Россией за нарушение границы.
Обновлено в 10:29
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако

Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено в 10:23
Происшествия

Женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье

Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино.
Обновлено в 07:33
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено 23 мая в 10:12
Происшествия

СК проверит факт повреждений SSJ-100 тросом во время полета в Ижевск

В свою очередь, начальник пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис отметил, что самолет принадлежит авиакомпании «Аэрофлот», а рейс выполнялся на пассажирском лайнере SSJ-100, цитирует его РБК.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину снизился до исторического минимума

Личный рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до минимального значения — 31,7%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 17:45
Общество

Секс-работниц в Омске массово проверят на ВИЧ

Экспресс-тесты по слюне будут проводиться, как следует из технического задания, размещенного на портале госзакупок, «на улицах города Омска, в местах появления работников коммерческого секса, в реабилитационных центрах».
Обновлено в 03:45
Происшествия

Школьники и учителя отреагировали на инцидент во Владивостоке

Обновлено в 10:57
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек

В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Неизвестный «заминировал» бизнес-центр в Москве

Сто человек эвакуированы из торгово-офисного центра на Новослободской улице в центре Москвы после того, как неизвестный сообщил в администрацию здания об угрозе взрыва.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Британский альпинист умер при спуске с Эвереста

Британский альпинист Робин Фишер умер утром в субботу при покорении Эвереста (8848 м). Об этом сообщила на своем сайте лондонская газета The Guardian со ссылкой на информацию директора Управления туризма Непала Миры Ачариа.
Обновлено в 09:59
Музыка

Константин Эрнст назвал победителя шестого сезона шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 16:06
Шоу-бизнес

Отказаться Виктории Лопыревой от светской жизни пришлось ради сына

Модель призналась, что ей пришлось отказаться от модного показа из-за сына.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес

Ольга Бузова пожаловалась на трудности позирования во время фотосессий

Ольга Бузова в своем Инстаграм пожаловалась на трудности позирования, показав на видео фрагмент рабочего процесса.
Обновлено в 01:24
Космос

Новомосковцы вчера засекли спутники Илона Маска

Аналогичную картину видели и люди, проживающие на Урале, Европейской территории России, в Украине, Беларуси и Казахстане.
Обновлено в 11:12
Происшествия

Первый замглавы Балашихи арестован по подозрению в получении взятки

Обновлено в 10:23
Авто

Как избежать прокола колеса на трассе

Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес

Кети Топурия воссоединилась с экс-супругом ради дочери

Обновлено в 09:22
Политика

Зеленский рассмотрит петицию об отставке главы администрации

Петиция об отставке Андрея Богдана с должности главы администрации президента Украины набрала необходимое для рассмотрения количество голосов — 25 тысяч.
Обновлено в 08:05
Авто

Канадский рэпер Drake показал свой эксклюзивный внедорожник G-class

Музыкант запечатлен рядом с Mercedes-Maybach G650 Landaulet на фоне собственного Boeing 767.
Обновлено в 05:30
Политика

Путин поздравил лидеров африканских стран с Днём Африки

Путин считает, что страны Африканского континента идут по пути социально-экономического и научно-технического развития и с каждым годом играют все более значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес

Максим Галкин поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения

Максим Галкин поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения, опубликовав трогательный пост в Instagram.
Обновлено в 06:55
Происшествия

В Казани неонацистов признали виновными в убийстве студента из Чада

Обновлено в 06:14
Армия и оружие

Батальон военной полиции вернулся в Ингушетию из Сирии

Обновлено в 00:59
Происшествия

Под Челябинском утонул подросток, спасая друзей

Обновлено в 04:22
Кино

Режиссер Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля

Российский режиссер Кантемир Балагов получил награду за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского фестиваля.
Обновлено вчера в 18:03
Армия и оружие

Российский беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Российский ударный беспилотник «Охотник», который создан с применением технологий «стелс», в начале весны первый раз поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.
Обновлено в 04:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное