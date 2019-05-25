«Барселона» и «Валенсия» сыграют в финале Кубка ИспанииСоветский спорт 00:51

Барселона и Валенсия сыграют в субботу в финале Кубка Испании. Матч пройдет на стадионе Бенито Вильямарин в Севилье и начнется в 22:00 (мск). Барселона может оформить чемпионский дубль, добавив завоевание Кубка к победе в примере.

«Барселона» и «Валенсия» сыграют в финале Кубка Испании

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