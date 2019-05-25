Футбол

Финал Кубка Испании прокомментируют Шмурнов и МининМатч ТВ 03:04

Барселона — Валенсия
сегодня
в 15:00
Кубок Испании, Финал
Стадион «Бенито Вильямарин»
В финале Кубка Испании сезона-2018/2019 сыграют «Барселона» и «Валенсия». Встреча состоится 25 мая на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Барселона» — «Валенсия»: прогноз Константина Генича на финал Кубка Испании

Sport24.ruвчера в 19:06

«Барселона» взяла восемь травмированных игроков на финал Кубка Испании

Советский спорт01:16

Финал Кубка Испании прокомментируют Шмурнов и Минин

Матч ТВ03:04

«Барселона» — «Валенсия»: котировки на финальный матч Кубка Испании

Чемпионат02:20

Финал Кубка Испании прокомментируют Шмурнов и Минин

Sportbox.RU03:04

Тренер «Барселоны» прокомментировал свое будущее в клубе

Газета.Ruвчера в 20:17

Жерар Пике: «Не моя работа обсуждать будущее тренера»

Спорт-Экспресс02:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:32, Ашберн
Политика

Коста-Рика отменила визы для туристов из России

Граждане России могут без виз ехать в Коста-Рику на 90 дней.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия

Водитель в Нижнем Новгороде въехал в остановку, погиб один человек

Легковой автомобиль иностранного производства, управляемый водителем 1995 года рождения, выехал на остановку общественного транспорта, где в этот момент находились люди.
Обновлено в 04:28
Музыка

Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск «Голос. Дети»

За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову, наставником которой была Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 14:47
Армия и оружие

Американский моряк осужден за шпионаж в пользу России

Американский моряк хотел сбежать в Россию Сообщается, что Келлог знал о том, что публикация и размещение информации может раскрыть границы возможностей атомных авианосцев США, и, соответственно, нанести ущерб государству.
Обновлено в 02:39
Авто

Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров

Маркетплейс Carmiq, который предназначен для владельцев электрокаров, показал, как выглядит Tesla Model S после 725 тысяч километров пробега.
Обновлено вчера в 07:21
Космос

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX

Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.
Обновлено 23 мая в 23:57
Шоу-бизнес

Сын актрисы Татьяны Васильевой ослеп на один глаз

Российский актёр Филипп Васильев — сын народной артистки РФ Татьяны Васильевой — ослеп на один глаз, рассказал телеведущий Станислав Садальский в своём блоге.
Обновлено в 04:37
Футбол

Президент УЕФА высказался о пропуске Мхитаряном финала Лиги Европы

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин высказался относительно ситуации с пропуском финала Лиги Европы в Баку армянским хавбеком "Арсенала" Генрихом Мхитаряном, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:33
Армия и оружие

НАТО вводит новую военную концепцию из-за «российской ядерной угрозы»

НАТО приняло новую военную стратегию из-за якобы "ядерной угрозы" со стороны России – заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 04:40
Спорт

Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение

Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09
Футбол

Месси в шестой раз в карьере стал обладателем «Золотой бутсы»

Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес

Татьяна Кравченко победила депрессию после окончания съемок «Сватов»

8. После съемок «Сватов» у Кравченко случилась депрессия Кадр: сериал «Сваты» / телеканал «Россия 1»
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия

Около 20 руферов забрались на высотку на Котельнической набережной

Около 20 руферов забрались на крышу сталинской высотки на Котельнической набережной в Москве, позже нескольких человек задержали.
Обновлено вчера в 21:26
Происшествия

Директор школы во Владивостоке уволилась после скандала на выпускном

Обновлено вчера в 04:32
Кино

Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда»

Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля за фильм "Дылда".
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия

Самолет упал в океан у берегов Флориды

Обновлено в 02:41
Авто

Названы самые устойчивые и чувствительные к коррозии автомобили

Обновлено вчера в 12:32
Общество

Роскомнадзор опроверг экспертизу текстов поп-группы «Френдзона»

Роскомнадзор не проводил и никому не поручал экспертизу песен группы «Френдзона» на соответствие закону о защите детей от негативной информации.
Обновлено вчера в 20:04
Шоу-бизнес

Бывшая жена Шнура затмила в Каннах голливудских звезд

В Инстаграме Матильда показала наряд, в котором она отправилась покорять Канны.
Обновлено вчера в 18:32
Политика

Пушков прокомментировал слова главы Генштаба Украины о Крыме

Начальник украинского Гештаба признал, что киевские власти не занимались развитием Крыма в течение 20 с лишним лет его нахождения в составе независимой Украины, считает сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 04:31
Игры

Число зарегистрированных в Final Fantasy XIV игроков достигло 16 миллионов

Издательство Square Enix объявило, что число зарегистрированных в Final Fantasy XIV игроков достигло 16 миллионов.
Обновлено в 03:20
Единоборства

Фергюсон раскритиковал менеджера Хабиба Нурмагомедова

Обновлено в 05:14
Хоккей

Сегодня Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Обновлено в 02:12
Авто

BMW в своем видео потроллила ушедшего в отставку CEO Mercedes

Обновлено вчера в 09:46
Политика

Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов

Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено вчера в 03:09
Шоу-бизнес

Как прошел второй день свадьбы Насти Каменских и Потапа — видео

Настя Каменских и Потап поженились 23 мая. Роскошная свадьба прошла под Киевом в одном из ресторанных комплексов.
Обновлено вчера в 15:38
Политика

Собчак заявила об отставке Суркова

Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила об отставке помощника главы государства Владислава Суркова.
Обновлено в 00:15
Происшествия

Нацистов из Казани признали виновными в убийстве студента из Чада

Обновлено в 02:21
Армия и оружие

Джавад Зариф: заявления США в адрес Ирана ставят мир под угрозу

Исключительно опасными для мира на планете назвал недавние заявления в адрес Ирана иранский министр иностранных дел Джавад Зариф.
Обновлено в 04:29
Спорт

У Кокорина появилась возможность ходить в спортзал пять раз в неделю

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказала об изменениях в условиях содержания ее подопечного после вынесения приговора.
Обновлено в 05:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное