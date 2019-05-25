Футбол
Финал Кубка Испании прокомментируют Шмурнов и МининМатч ТВ 03:04
В финале Кубка Испании сезона-2018/2019 сыграют «Барселона» и «Валенсия». Встреча состоится 25 мая на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.
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Политика
Коста-Рика отменила визы для туристов из России
Граждане России могут без виз ехать в Коста-Рику на 90 дней.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
Водитель в Нижнем Новгороде въехал в остановку, погиб один человек
Легковой автомобиль иностранного производства, управляемый водителем 1995 года рождения, выехал на остановку общественного транспорта, где в этот момент находились люди.
Обновлено в 04:28
Музыка
Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск «Голос. Дети»
За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову, наставником которой была Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 14:47
Армия и оружие
Американский моряк осужден за шпионаж в пользу России
Американский моряк хотел сбежать в Россию Сообщается, что Келлог знал о том, что публикация и размещение информации может раскрыть границы возможностей атомных авианосцев США, и, соответственно, нанести ущерб государству.
Обновлено в 02:39
Авто
Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров
Маркетплейс Carmiq, который предназначен для владельцев электрокаров, показал, как выглядит Tesla Model S после 725 тысяч километров пробега.
Обновлено вчера в 07:21
Космос
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX
Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.
Обновлено 23 мая в 23:57
Шоу-бизнес
Сын актрисы Татьяны Васильевой ослеп на один глаз
Российский актёр Филипп Васильев — сын народной артистки РФ Татьяны Васильевой — ослеп на один глаз, рассказал телеведущий Станислав Садальский в своём блоге.
Обновлено в 04:37
Футбол
Президент УЕФА высказался о пропуске Мхитаряном финала Лиги Европы
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин высказался относительно ситуации с пропуском финала Лиги Европы в Баку армянским хавбеком "Арсенала" Генрихом Мхитаряном, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:33
Армия и оружие
НАТО вводит новую военную концепцию из-за «российской ядерной угрозы»
НАТО приняло новую военную стратегию из-за якобы "ядерной угрозы" со стороны России – заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 04:40
Спорт
Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение
Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09
Футбол
Месси в шестой раз в карьере стал обладателем «Золотой бутсы»
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес
Татьяна Кравченко победила депрессию после окончания съемок «Сватов»
8. После съемок «Сватов» у Кравченко случилась депрессия Кадр: сериал «Сваты» / телеканал «Россия 1»
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия
Около 20 руферов забрались на высотку на Котельнической набережной
Около 20 руферов забрались на крышу сталинской высотки на Котельнической набережной в Москве, позже нескольких человек задержали.
Обновлено вчера в 21:26
Происшествия
Директор школы во Владивостоке уволилась после скандала на выпускном
Обновлено вчера в 04:32
Кино
Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда»
Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля за фильм "Дылда".
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия
Самолет упал в океан у берегов Флориды
Обновлено в 02:41
Авто
Названы самые устойчивые и чувствительные к коррозии автомобили
Обновлено вчера в 12:32
Общество
Роскомнадзор опроверг экспертизу текстов поп-группы «Френдзона»
Роскомнадзор не проводил и никому не поручал экспертизу песен группы «Френдзона» на соответствие закону о защите детей от негативной информации.
Обновлено вчера в 20:04
Шоу-бизнес
Бывшая жена Шнура затмила в Каннах голливудских звезд
В Инстаграме Матильда показала наряд, в котором она отправилась покорять Канны.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Пушков прокомментировал слова главы Генштаба Украины о Крыме
Начальник украинского Гештаба признал, что киевские власти не занимались развитием Крыма в течение 20 с лишним лет его нахождения в составе независимой Украины, считает сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 04:31
Игры
Число зарегистрированных в Final Fantasy XIV игроков достигло 16 миллионов
Издательство Square Enix объявило, что число зарегистрированных в Final Fantasy XIV игроков достигло 16 миллионов.
Обновлено в 03:20
Единоборства
Фергюсон раскритиковал менеджера Хабиба Нурмагомедова
Обновлено в 05:14
Хоккей
Сегодня Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено в 02:12
Авто
BMW в своем видео потроллила ушедшего в отставку CEO Mercedes
Обновлено вчера в 09:46
Политика
Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов
Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено вчера в 03:09
Шоу-бизнес
Как прошел второй день свадьбы Насти Каменских и Потапа — видео
Настя Каменских и Потап поженились 23 мая. Роскошная свадьба прошла под Киевом в одном из ресторанных комплексов.
Обновлено вчера в 15:38
Политика
Собчак заявила об отставке Суркова
Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила об отставке помощника главы государства Владислава Суркова.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие
Джавад Зариф: заявления США в адрес Ирана ставят мир под угрозу
Исключительно опасными для мира на планете назвал недавние заявления в адрес Ирана иранский министр иностранных дел Джавад Зариф.
Обновлено в 04:29
Спорт
У Кокорина появилась возможность ходить в спортзал пять раз в неделю
Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказала об изменениях в условиях содержания ее подопечного после вынесения приговора.
Обновлено в 05:17