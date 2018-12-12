Футбол

«Барселона» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Газета.Ru
вчера в 17:36

Интер — ПСВ
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
13′
Ирвинг Лосано
Марцело Брозович
44′
52′
Йерун Зут
Антонио Кандрева
Бальде Кейта
56′
65′
Эрик Гутьеррес
Михал Садилек
Квадво Асамоа
Лаутаро Хавьер Мартинес
69′
71′
Стивен Бергвейн
Маттео Политано
71′
71′
Стивен Бергвейн
Доньелл Мален
Мауро Икарди
73′
Маттео Политано
Шиме Врсалько
83′
86′
Михал Садилек
90′+1′
Дензел Дамфрис
90′+5′
Ирвинг Лосано
Гастон Перейро
Милан Шкриньяр
90′+5′
"Барселона" и "Тоттенхэм" сыграли вничью в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 1:1. Каталонская команда открыла счет в начале матча, отличился Усман Дембеле.
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