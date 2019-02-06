«Барселона» и «Реал» встретятся в полуфинале Кубка ИспанииГазета.Ru вчера в 07:02

В ближайший месяц поклонники испанского футбола увидят сразу три матча "Реала" с "Барселоной": два поединка пройдут в рамках Кубка Испании, один - в национальном чемпионате. Первая встреча двух европейских грандов пройдет уже в среду, 6 февраля, в Каталонии.

«Барселона» и «Реал» встретятся в полуфинале Кубка Испании

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