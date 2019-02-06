Футбол

Оба матча «Барселоны» и «Реала» в Кубке Испании покажет «Матч ТВ»ProstoProSport 04 февраля в 10:11

Барселона — Реал
1 – 1
Матч завершён
Кубок Испании, Полуфинал, вчера
Стадион «Камп Ноу»
6′
Лукас Васкес Иглесиас
10′
Серхио Рамос
Нелсон Семеду
44′
Луис Суарес
56′
57′
Марсело
Малком
58′
Жорди Альба
59′
Иван Ракитич
Артуро Видаль
63′
63′
Маркос Льоренте
Каземиро
Филиппе Коутиньо
Лионель Месси
64′
64′
Винисиус Жуниор
Гарет Бэйл
Малком
Карлес Аленья
76′
84′
Лукас Васкес Иглесиас
Марко Асенсио
Артуро Видаль
88′
В полуфинале Кубка Испании встретятся «Барселона» и «Реал». Отмечается, что оба матча в прямом эфире будут показаны на телеканале «Матч ТВ». Первый поединок, который пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», будет сыгран уже в среду, 6 февраля.
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