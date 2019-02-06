Футбол
«Барселона» и «Реал» встретятся в полуфинале Кубка ИспанииГазета.Ru вчера в 07:02
|6′
Лукас Васкес Иглесиас
|10′
Серхио Рамос
Нелсон Семеду
|44′
Луис Суарес
|56′
|57′
Марсело
Малком
|58′
Жорди Альба
|59′
Иван Ракитич
Артуро Видаль
|63′
|63′
Маркос Льоренте
Каземиро
Филиппе Коутиньо
Лионель Месси
|64′
|64′
Винисиус Жуниор
Гарет Бэйл
Малком
Карлес Аленья
|76′
|84′
Лукас Васкес Иглесиас
Марко Асенсио
Артуро Видаль
|88′
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
1
Тер Штеген
2
Семеду
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
22
Видаль
5
Бускетс
8
Артур
21
Аленья
9
Суарес
10
Месси
1
Навас
2
Карвахаль
5
Варан
4
Рамос
12
Марсело
8
Кроос
14
Каземиро
10
Модрич
20
Асенсио
9
Бензема
11
Бэйл
Реал
Расстановка 4‑3‑3
В ближайший месяц поклонники испанского футбола увидят сразу три матча "Реала" с "Барселоной": два поединка пройдут в рамках Кубка Испании, один - в национальном чемпионате. Первая встреча двух европейских грандов пройдет уже в среду, 6 февраля, в Каталонии.
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