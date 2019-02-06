Футбол

«Барселона» и «Реал» встретятся в полуфинале Кубка ИспанииГазета.Ru 07:02

Барселона — Реал
сегодня
в 15:00
Кубок Испании, Полуфинал
Стадион «Камп Ноу»
В ближайший месяц поклонники испанского футбола увидят сразу три матча "Реала" с "Барселоной": два поединка пройдут в рамках Кубка Испании, один - в национальном чемпионате. Первая встреча двух европейских грандов пройдет уже в среду, 6 февраля, в Каталонии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

El Clasico на нашем сайте: «Барселона» – «Реал» (прямая трансляция)

Советский спорт14:30

Александр Кержаков: «Для „Реала“ матч с „Барселоной“ — лакмусовая бумажка»

Матч ТВ14:41

«Барселона» – «Реал». Месси и Бэйл в запасе. Прямая трансляция на Sports.ru в 23:00

Sports.ru10:13

За «Реал» — статистика, за «Барсу» — Месси. Цифры, после которых вы будете знать о класико все

Sport24.ru14:16

«Барселона» — «Реал»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 23:00

Чемпионат12:00

Футбол, Кубок Испании. Полуфинал. Барселона - Реал. Прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru14:29

«Краснодар» против «Локомотива», «Барселона» против «Реала». Спортивная ТВ-программа, 6 февраля

ProstoProSport01:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7220 источников, обновлено в 14:57, Ашберн
Общество

Прощание с Децлом завершилось громкими аплодисментами

Обновлено в 05:12
Происшествия

Суд продлил арест Кокорина и Мамаева на два месяца

Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока заключения нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 07:41
Авто

BMW отзовет почти 30 000 автомобилей в России

Официальный представитель автопроизводителя BMW на российском рынке ООО «БМВ Русланд трейдинг» объявил о добровольном отзыве 28 631 автомобиля в России.
Обновлено в 13:18
Происшествия

Опубликованы первые кадры обрушения восьмиэтажного здания в Стамбуле

Первые кадры обрушения восьмиэтажного здания в стамбульском районе Картал опубликовал местный телеканал NTV.
Обновлено в 09:47
Авто

Новая Toyota Corolla будет представлена в России в единственной версии

Японская автомобилестроительная компания Toyota представит в России модель Toyota Corolla с 1,6-литровым двигателем мощностью 122 л. с. В компании уверены, что новое поколение автомобиля догнало по техническим характеристикам модель Camry.
Обновлено в 14:11
Происшествия

В доме журналистки радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» прошли обыски

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме журналистки радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма, сообщила РИА Новости в среду адвокат Прокопьевой Татьяна Мартынова.
Обновлено в 10:49
Авто

Представлен обновленный Volkswagen Passat для Европы

Компания Volkswagen официально представила обновлённые седан Passat и универсал Passat Variant для европейского, и российского в том числе, рынка.
Обновлено в 01:59
Происшествия

Неизвестный наехал на полицейского в Москве

Как отмечается, в Москве объявлен план перехват. При этом неизвестный наехал полицейскому на ногу.
Обновлено в 12:53
Происшествия

В Нижнем Новгороде шесть человек отравились парами хлора в бассейне

Обновлено в 11:52
Авто

Audi обновила внешность купе и родстера TT RS

Салоны купе и родстера Audi TT RS теперь имеют обновленный вид, как и мультимедийная система.
Обновлено в 10:22
Авто

Aston Martin покажет в Женеве электрический кроссовер Lagonda

Исторический концепт, который уже через два года станет первой серийной моделью нового бренда Lagonda, дебютирует в начале марта 2019 года на международном автосалоне в Женеве.
Обновлено в 05:19
Кино

Умер режиссер фильма «Три орешка для Золушки»

Одним из наиболее известных фильмов Ворличека является картина «Три орешка для Золушки» (1973), основанная на сказке братьев Гримм в переложении чешской писательницы Божены Немцовой.
Обновлено в 09:09
Наука

Ученые: Люди получили развитый мозг благодаря жиру

Обновлено в 11:11
Происшествия

СК возбудил дело после смерти ребенка в приемной семье в Подмосковье

Обновлено в 05:11
Общество

Учительницу из Барнаула едва не уволили из-за фото в купальнике

Учительнице одной из школ Барнаула Татьяне Кувшинниковой предложили уволиться из-за ее фотографии в купальнике, опубликованной в соцсетях.
Обновлено в 14:31
Гаджеты

Новый Samsung Galaxy Note может получить камеру в стилусе

Обновлено в 04:31
Общество

Космонавты из ОАЭ прошли в подмосковном лесу тренировки по выживанию

Двое космонавтов из ОАЭ, проходящих тренировки в Центре подготовки космонавтов, приступили к выживанию в подмосковном лесу, говорится в видео телестудии "Роскосмоса", опубликованном в YouTube.
Обновлено в 14:42
Политика

Бывший президент Бразилии Лула получил ещё почти 13 лет тюрьмы

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был приговорён к ещё почти 13 годам тюрьмы за коррупцию и отмывание денег в рамках второго уголовного процесса, сообщает AFP.
Обновлено в 14:29
Политика

Служба гражданства и иммиграции США закрывает московский офис

Московский офис Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) будет закрыт с 29 марта.
Обновлено в 14:01
Происшествия

Из воинской части на Украине украли американскую военную технику

На Украине открыто уголовное производство по факту хищения семи тепловизионных прицелов и восьми приборов ночного видения, переданных ранее США для одной из воинских частей Львовской области.
Обновлено в 08:23
Театры

Джим Керри сыграет Воланда в российском мюзикле «Мастер и Маргарита»

Джим Керри появится в роли Воланда, причем трактовка роли мессира необычна: на сцене появится не один Воланд, сообщается в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 15:52
Космос

NASA перенесло полет корабля Crew Dragon к МКС

Обновлено в 11:43
Авто

Мировая премьера лимузина Aurus состоится в Арабских Эмиратах

Уже в феврале этого года на выставке вооружения IDEX в Объединенных Арабских Эмиратах пройдет мировая премьера лимузина Aurus (проект "Кортеж").
Обновлено в 10:17
Гаджеты

Huawei представила преемника популярного смартфона Honor 9 Lite

Обновлено в 12:21
Экономика

Инфляция в России в январе ускорилась до 5%

Годовая инфляция в России в январе 2019 года ускорилась до 5% (к январю 2018 года), а по отношению к декабрю цены выросли на 1%, сообщается в материалах Росстата.
Обновлено в 08:01
Общество

Ульяновских школьников пытались накормить вафлями с червями

Обновлено в 08:15
Происшествия

«Нант» требует у «Кардиффа» деньги за Салу

Если деньги не будут перечислены, то французская сторона обратится в суд. "Кардифф Сити" приобрел Салу у "Нанта" 20 января.
Обновлено в 11:18
Технологии

«Медуза» обнаружила «ВКонтакте» алгоритм, который автоматически удаляет признанные экстремистскими картинки

В социальной сети «ВКонтакте» существует алгоритм, который автоматически удаляет контент, внесенный в Федеральный список экстремистских материалов Минюста.
Обновлено в 13:56
Авто

Рассекречен интерьер кроссовера Skoda Kamiq

Салон компактного кроссовера Skoda Kamiq, премьера которого состоится на Женевском автосалоне через месяц, воплотит новую концепцию, которую анонсировали с помощью концепт-кара Vision RS, Центральным элементов интерьера станет планшет мультимедийной системы с эргономичным упором для запястья.
Обновлено в 06:05
Авто

Продажи автомобилей в России в январе продолжили рост

Рост продаж новых автомобилей в России в 2019 году продолжает тенденцию минувшего года.
Обновлено в 11:00
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное