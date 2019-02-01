Футбол
«Реал» и «Барселона» сыграют в полуфинале Кубка ИспанииГазета.Ru 08:04
Состоялась жеребьевка полуфинальных пар Кубка Испании, по итогам которой определилось, что "Барселона" и мадридский "Реал" между собой разыграют одну из путевок в финал турнира. Другую пару составили "Бетис" и "Валенсия".
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