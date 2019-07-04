Футбол

«Барселона» и «Реал» сыграют в октябре и мартеСоветский спорт 08:35

Заключительный 38-й тур запланирован на 24 мая. Отметим, что Эль-Классико между Барселоной и Реалом пройдут 27 октября на Камп Ноу и 1 марта на Сантьяго Бернабеу. А дерби между Атлетико и Реалом запланированы на 29 сентября на Ванда Метрополитано и 2 февраля на Сантьяго Бернабеу.
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«Барселона» и «Реал» сыграют в октябре и марте

Советский спорт08:35

Опубликован календарь Примеры на сезон-2019/20, первое «класико» — 27 октября

Чемпионат11:31

Матчи «Реала» и «Барселоны» в примере пройдут 27 октября и 1 марта

РИА Новости09:00

Определены даты матчей между «Барселоной» и «Реалом» в новом сезоне Ла Лиги

Sport24.ru08:08

Первое «эль класико» сезона-2019/20 состоится в октябре

Матч ТВ08:57

В 1-м туре нового сезона Ла Лиги «Барса» сыграет с «Атлетиком», «Реал» – с «Сельтой». Первое класико – 27 октября на «Камп Ноу»

Sports.ru08:19

«Валенсия» Черышева сыграет в первом туре с «Реал Сосьедадом». Класико пройдет 27 октября и 1 марта 2020-го

Спорт-Экспресс08:09
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Политика

Путин подарил папе Римскому «Грех»

Обновлено в 11:11
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Рейтинги партии «Слуга народа» упали

У партии «Слуга народа» начал падать рейтинг, однако она продолжает сохранять лидерство в предвыборной гонке в Верховную Раду, свидетельствуют результаты социологического опроса.
Обновлено в 08:01
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В США назвали конечную цель сгоревшей АС-31 «Losharik»

Авторитетные зарубежные эксперты назвали конечную цель атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» (Losharik).
Обновлено в 00:32
Музыка

Музыкальные сервисы объяснили удаление песен Катамадзе

Представители крупнейших музыкальных сервисов объяснили удаление песен грузинской певицы Нино Катамадзе, которая ранее отказалась от выступлений в России.
Обновлено в 11:20
Общество

В ТЦ «Авиапарк» протёк аквариум

В столичном торговом центре «Авиапарк» протёк аквариум, передаёт радиостанция «Говорит Москва» .
Обновлено в 10:32
Футбол

«Спартак» и «Краснодар» объявили составы на матч предсезонного турнира

Обновлено в 11:38
Игры

В коде Rockstar SC найдено упоминание о Red Dead Redemption на PC

Художник Якопо Коленгело обнаружил в исходном коде сайта Rockstar Social Club упоминание о Red Dead Redemption для персонального компьютера.
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Футбол

Перу разгромила Чили и вышла в финал Кубка Америки

Обновлено в 01:12
Происшествия

Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии

Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.
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Политика

«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа

Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.
Обновлено в 06:43
Футбол

Паласио продлил контракт с «Болоньей»

Контракт с 37-летним аргентинцем рассчитан до конца сезона-2019/20. Паласио перешел в «Болонью» в 2017 году.
Обновлено в 11:49
Политика

Шойгу назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате

Обновлено в 02:57
Общество

Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах

Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:19
Политика

Минздрав объяснил покупку самолета Falcon 7X

Ранее издание РБК рассказало, что министр здравоохранения Вероника Скворцова обратилась в правительство с просьбой закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подотчетного Минздраву, французский самолет Falcon 7X.
Обновлено в 08:34
Политика

Филарет назвал Иудой главу так называемой Православной церкви Украины

Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет считает предателем своего ученика Епифания, возглавившего новую церковную структуру в стране - Православную церковь Украины (ПЦУ).
Обновлено в 10:51
Политика

Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский уверен, что ситуация, сложившаяся в Донбассе, является "внутренним гражданским конфликтом", который "никем не инспирирован", в том числе и Россией.
Обновлено в 10:11
Политика

МИД Ирана выразил протест послу Британии из-за задержания танкера

Министерство иностранных дел Ирана выразило решительный протест послу Великобритании в Тегеране Роберту Макэру в связи с задержанием иранского нефтяного танкера в Гибралтарском проливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Обновлено в 11:10
Авто

Автомобили концерна FCA получат новую коробку передач от ZF

Новые заднеприводные и полноприводные автомобили Fiat Chrysler Automobiles с передним продольным расположением двигателя получат новую восьмиступенчатую автоматическую коробку передач ZF.
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Общество

СМИ нашли у семьи главы Генштаба России недвижимость на 100 млн рублей

Семья главы Генштаба России Валерия Герасимова владеет недвижимостью общей стоимостью 100-150 млн рублей.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Кокорина и Мамаева отправили в колонию

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправились из московского СИЗО №2 в колонию, где будут отбывать срок.
Обновлено в 08:14
Экономика

Многодетным семьям помогут платить за ипотеку по указу Путина

Владимир Путин поставил подпись на законе о возмещении ипотечных кредитов для многодетных семей, документ опубликовали на официальном сайте правовой информации 3 июля.
Обновлено вчера в 10:48
Армия и оружие

Вертолет Ми-38 прошел испытания при экстремально высоких температурах

Вертолет Ми-38 успешно прошел испытания в условиях экстремально высоких температур и высокогорья, сообщили в четверг в пресс-службе холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех).
Обновлено в 08:47
Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Здоровье

Голикова: Наблюдается катастрофическая убыль населения

По данным вице-премьера, за четыре месяца 2019 года естественная убыль составила 149 тысяч человек.
Обновлено 02 июля в 22:26
Авто

Renault объявила старт продаж кросс-купе Renault Arkana в России

Российские офисы Renault начали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana, выпуск которого налажен на предприятии, расположенном в Москве.
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20 лет вместе: Дэвид и Виктория Бекхэм отмечают годовщину свадьбы

Сегодня Дэвид и Виктория Бекхэм отмечают 20-ю годовщину свадьбы. Пара узаконила свои отношения 4 июля 1999 года.
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«Оттава» продлила контракт с Воланином на два года

Защитник Кристиан Воланин продлил контракт с «Оттавой». Хоккеист подписал с клубом двухлетнее соглашение.
Обновлено в 11:40
Футбол

Артем Дзюба показал новую форму «Зенита»: фото

На «Газпром Арене» Артем Дзюба, Сердар Азмун и Магомед Оздоев представили домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2019/20.
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ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку

Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
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Происшествия

Вдова погибшего подводника рассказала о последнем послании мужа

Вдова одного из моряков-подводников - капитана 3-го ранга Владимира Сухиничева, погибшего в Баренцевом море – рассказала изданию "Сноб" о последнем сообщении от супруга.
Обновлено в 11:02
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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