Футбол

«Барселона» и «Реал» сыграют в октябре и мартеСоветский спорт 08:35

Заключительный 38-й тур запланирован на 24 мая. Отметим, что Эль-Классико между Барселоной и Реалом пройдут 27 октября на Камп Ноу и 1 марта на Сантьяго Бернабеу. А дерби между Атлетико и Реалом запланированы на 29 сентября на Ванда Метрополитано и 2 февраля на Сантьяго Бернабеу.
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«Барселона» и «Реал» сыграют в октябре и марте

Советский спорт08:35

Опубликован календарь Примеры на сезон-2019/20, первое «класико» — 27 октября

Чемпионат11:31

«Валенсия» Черышева сыграет в первом туре с «Реал Сосьедадом». Класико пройдет 27 октября и 1 марта 2020-го

Спорт-Экспресс08:09

Матчи «Реала» и «Барселоны» в примере пройдут 27 октября и 1 марта

РИА Новости09:00

Первое «эль класико» сезона-2019/20 состоится в октябре

Матч ТВ08:57

В 1-м туре нового сезона Ла Лиги «Барса» сыграет с «Атлетиком», «Реал» – с «Сельтой». Первое класико – 27 октября на «Камп Ноу»

Sports.ru08:19

Определены даты матчей между «Барселоной» и «Реалом» в новом сезоне Ла Лиги

Sport24.ru08:08
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