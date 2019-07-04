Футбол
«Барселона» и «Реал» сыграют в октябре и мартеСоветский спорт 08:35
Заключительный 38-й тур запланирован на 24 мая. Отметим, что Эль-Классико между Барселоной и Реалом пройдут 27 октября на Камп Ноу и 1 марта на Сантьяго Бернабеу. А дерби между Атлетико и Реалом запланированы на 29 сентября на Ванда Метрополитано и 2 февраля на Сантьяго Бернабеу.
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