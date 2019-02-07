Футбол

«Барселона» и «Реал» сыграли вничью в Кубке ИспанииРоссийская газета вчера в 17:22

Барселона — Реал
1 – 1
Матч завершён
Кубок Испании, Полуфинал, вчера
Стадион «Камп Ноу»
6′
Лукас Васкес Иглесиас
10′
Серхио Рамос
Нелсон Семеду
44′
Луис Суарес
56′
57′
Марсело
Малком
58′
Жорди Альба
59′
Иван Ракитич
Артуро Видаль
63′
63′
Маркос Льоренте
Каземиро
Филиппе Коутиньо
Лионель Месси
64′
64′
Винисиус Жуниор
Гарет Бэйл
Малком
Карлес Аленья
76′
84′
Лукас Васкес Иглесиас
Марко Асенсио
Артуро Видаль
88′
В первом полуфинальном матче Кубка Испании "Барселона" и "Реал" не выявили победителя. Встреча на "Камп Ноу" завершилась вничью - 1:1. Первое "класико" в этом сезоне также прошло на домашнем стадионе "сине-гранатовых".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Васкес: «„Реал“ сделал для победы гораздо больше, результат несправедлив»

Sport24.ruвчера в 18:31

Полёт Наваса, каталонские красавицы и король Месси. Лучшие фото «эль класико»

Чемпионат02:00

«Барселона» и «Реал» сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка Испании

Советский спортвчера в 16:51

Эмилио Бутрагеньо: «„Реал“ удивило то, что „Барса“ отдыхала на день больше»

Sports.ru00:39

Игорь Корнеев: «Не нужно сбрасывать „Реал“ со счетов»

Матч ТВ00:12

«Барселона» - «Реал»: Месси не попал в стартовый состав

Sport.ruвчера в 14:29

«Реал» не стал добивать «Барсу». Испанские СМИ – о класико «Барселона» – «Реал»

Спорт-Экспресс01:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7220 источников, обновлено в 02:15, Ашберн
Общество

Стали известны первые результаты проверок качества бензина в России

Проверки проводились на 26 сетевых и 34 частных АЗС Ставропольского края. Бензин изучили по 31 показателю качества и безопасности.
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес

35-летняя Виктория Лопырева родила первенца

Российская телеведущая, фотомодель, блогер и посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева родила первенца, сообщает издание «СтарХит».
Обновлено вчера в 23:49
Политика

The Telegraph: третий отравитель Скрипалей остался в Великобритании

По версии The Telegraph, Сергей Федотов также является офицером российской военной разведки и занимался планированием атаки в Солсбери.
Обновлено в 01:37
Происшествия

Описана реакция Кокорина и Мамаева на второе продление ареста

Заседание состоялось в среду, 6 февраля. Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста Кокорину и Мамаеву до 8 апреля.
Обновлено вчера в 08:33
Происшествия

Кладка аварийного дома в Саратове обрушилась под тяжестью снега

Кирпичная кладка частично обрушилась 7 февраля из-под кровли аварийного жилого двухэтажного дома в центре Саратова.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие

Шведские аналитики уверены, что Россия готовится к «большой войне»

"Если раньше больше внимания Россия уделяла урегулированию локальных войн, то сейчас стратегические маневры стали масштабнее, а военных учат воевать на всем континенте", - отмечается в докладе.
Обновлено в 01:43
Авто

Hyundai Creta занял первое место в России по итогам январских продаж

Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде

Более 20 человек пострадали при столкновении автобуса с грузовым автомобилем в Нижнем Новгороде, сообщает областной главк МЧС.
Обновлено в 01:36
Авто

Обновленная Toyota Corolla поступит в РФ в единственной версии

Японский производитель Toyota представит в России новую модель Corolla с 122-сильным двигателем объемом 1,6 л. Такой вариант оснащения будет единственным, сообщает издание Motor.
Обновлено вчера в 23:29
Технологии

Google начал удалять из поиска запрещенные в России сайты

Google начал удалять из своей поисковой выдачи ссылки на запрещенные в России сайты, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник внутри компании.
Обновлено в 01:27
Авто

Редкий гоночный Ferrari 1987 года ушел с молотка за 4,3 млн евро

Редкий гоночный суперкар Ferrari F40 LM 1987 года выпуска ушел с молотка на аукционе Sotheby’s за 4,3 миллиона евро.
Обновлено в 01:16
Происшествия

ФСБ задержала 30 членов банды фальшивомонетчиков

Федеральная служба безопасности провела задержание 30 членов банды фальшивомонетчиков, которые действовали в 20 регионах России.
Обновлено в 01:58
Общество

В центре Москвы нашли клад старинных монет

В центре Москвы археологи нашли старинные монеты. Клад обнаружили в слое битых кирпичей на Долгоруковской улице во время охранных раскопок.
Обновлено в 01:58
Спорт

Из-за сильных морозов в Канаде сократили гонки КМ по биатлону

Международный союз биатлонистов (IBU) изменил календарь седьмого этапа Кубка мира в канадском Кэнморе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 03:40
Происшествия

В Эквадоре во время ограбления убили российского туриста

В столице Эквадора Кито после вооруженного ограбления погиб турист, россиянин Алексей Домбровский, пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя консульского отдела посольства России в стране.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия

Друга Бутиной обвинили в США в мошенничестве и отмывании денег

Обновлено вчера в 22:03
Общество

В Хабаровском крае зарегистрировали 50-градусные морозы

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края в ночь на четверг синоптики зарегистрировали 50-градусные морозы.
Обновлено в 00:26
Политика

В Японии отказались от фразы о «незаконной оккупации» Курил

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
Обновлено вчера в 23:41
Общество

Учительницу из Барнаула едва не уволили из-за фото в купальнике

Учительнице одной из школ Барнаула Татьяне Кувшинниковой предложили уволиться из-за ее фотографии в купальнике, опубликованной в соцсетях.
Обновлено вчера в 14:31
Авто

Старая «Волга» взяла на буксир Tesla

ГАЗ-3102 взяла на буксир Tesla Model X, оснащаемую батареей на 100 кВт/час.
Обновлено в 00:30
Авто

BMW отзывает в России 28,6 тысячи автомобилей

Обновлено вчера в 15:23
Происшествия

На Западно-Сургутском месторождении произошел взрыв

Один человек погиб в результате взрыва в районе Западно-Сургутского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе.
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия

В Москве на пассажира метро напали с ножом

В начале декабря в Москве на станции метро «Лубянка» неизвестный напал с ножом на женщину и скрылся.
Обновлено в 00:59
Происшествия

Жильцы элитного дома в Петербурге рассказали о «квартире Арашукова»

Обновлено в 00:26
Гаджеты

В России создали православный телефон «Владимир Золотой»

Обновлено вчера в 12:27
Общество

Расширение русла Буреи: военные столкнулись с новыми трудностями

Обновлено в 02:02
Культура

«Симпсонов» продлили на два сезона

Американская телесеть Fox продлила мультипликационный сериал "Симпсоны" на 31-й и 32-й сезоны, пишет Variety.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

Спасатели извлекли тело из обломков самолета футболиста Салы

Обновлено вчера в 21:08
Происшествия

Силовики пришли к российским сектантам

20 сентября 2018 года сообщалось, что в Перми силовики задержали членов «Свидетелей Иеговы».
Обновлено вчера в 03:33
Шоу-бизнес

У Антона Шипулина родилась дочь Мира

Стоит отметить, что это второй ребёнок в семье Шипулиных. В 2015 году у них родился мальчик.
Обновлено вчера в 23:41
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное