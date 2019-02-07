Футбол

«Барселона» и «Реал» сыграли вничью в Кубке ИспанииРоссийская газета 17:22

Барселона — Реал
1 – 1
Матч завершён
Кубок Испании, Полуфинал, сегодня
Стадион «Камп Ноу»
6′
Лукас Васкес Иглесиас
10′
Серхио Рамос
Нелсон Семеду
44′
Луис Суарес
56′
57′
Марсело
Малком
58′
Жорди Альба
59′
Иван Ракитич
Артуро Видаль
63′
63′
Маркос Льоренте
Каземиро
Филиппе Коутиньо
Лионель Месси
64′
64′
Винисиус Жуниор
Гарет Бэйл
Малком
Карлес Аленья
76′
84′
Лукас Васкес Иглесиас
Марко Асенсио
Артуро Видаль
88′
В первом полуфинальном матче Кубка Испании "Барселона" и "Реал" не выявили победителя. Встреча на "Камп Ноу" завершилась вничью - 1:1. Первое "класико" в этом сезоне также прошло на домашнем стадионе "сине-гранатовых".
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