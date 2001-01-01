Футбол
«Барселона» и «Реал» хотят приобрести Ло ЧельсоСпорт-Экспресс 14:20
"Барселона" и "Реал" поборются за за аргентинского полузащитника "Бетиса" Джованни Ло Чельсо, сообщает El Desmarque. Отмечается, что оба клуба хотят купить аргентинца следующим летом. Права на 22-летнего футболиста принадлежат "ПСЖ".
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 15:23, Ашберн
Происшествия
По делу Арашуковых задержаны ещё двое подозреваемых
Ещё двоих подозреваемых задержали в рамках «дела Арашуковых». Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета России.
Обновлено в 14:26
Политика
Новак назвал невыгодным транзит российского газа через Украину
Министр энергетики России Александр Новак назвал транзитный маршрут газа в Европу через территорию Украины самым дорогим из ныне существующих.
Обновлено в 12:41
Политика
Грудинина лишили депутатского мандата
Гендиректора совхоза имени Ленина Павла Грудинина лишили мандата депутата города Видное, сообщил РИА Новости председатель городского совета депутатов Игорь Коршаков.
Обновлено в 08:50
Хоккей
СКА проиграл «Спартаку» в первом матче плей-офф КХЛ
В двух последних сезонах СКА встречался в первом раунде плей-офф с «Витязем» и «Северсталью» и оба раза выиграл в серии матчей со счетом 4:0.
Обновлено в 14:38
Музыка
Финалисты украинского отбора отказались ехать на «Евровидение»
Группа Freedom-Jazz, ставшая финалистом украинского национального отбора на конкурс «Евровидение», отказалась представлять страну.
Обновлено в 11:57
Политика
WP: военные США отключили интернет российской «фабрике троллей»
Киберкомандование США в 2018 г. успешно заблокировало доступ в интернет российскому Агентству интернет-исследований, более известному как «фабрика троллей», сообщает газета The Washington Post со ссылкой на несколько неназванных источников.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Полковника ФСБ и экс-сотрудника «Касперского» осудили за госизмену
Московский окружной военный суд приговорил экс-полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова к 22 годам колонии за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:13
Общество
Познер высказался о песне про бомбежку Вашингтона
Журналист и телеведущий Владимир Познер назвал «дурным вкусом» исполнение песни о бомбежке Вашингтона в Исаакиевском соборе.
Обновлено в 13:01
Политика
В Госдуму внесен проект об электронном голосовании на выборах в Москве
Во вторник группа депутатов внесла в Госдуму законопроект "О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва".
Обновлено в 13:56
Футбол
«Арсенал» перенес матч с ЦСКА из Тулы в Грозный
«Арсенал» не сможет сыграть матч с ЦСКА на домашнем стадионе в Туле из-за неудовлетворительного состояния газона.
Обновлено в 13:03
Армия и оружие
Военные ЛНР не пустили в республику украинских диверсантов
Группа диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе десяти человек пыталась проникнуть на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Обновлено в 15:09
Здоровье
В Минздраве назвали средний возраст начала половой жизни в России
Большое число россиян начинают половую жизнь в 16—17 лет, что сказывается на деторождении.
Обновлено в 14:53
Футбол
«Лестер» объявил о назначении Роджерса главным тренером
Брендан Роджерс стал новым главным тренером английского «Лестера». Контракт с ним подписан до лета 2022 года.
Обновлено в 13:51
Политика
Порошенко оценил «своей дупой» качество дорог во Львовской области
«Пусть Порох почувствует своей дупой, какие здесь дороги», — иронизируют пользователи социальной сети в комментариях под видео.
Обновлено в 13:44
Политика
Тимошенко начала процедуру импичмента Порошенко
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что запустит процедуру импичмента в отношении президента Украины Петра Порошенко, сообщает ФАН.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой
Испанская полиция не нашла признаков криминала в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:39
Футбол
Вратарь «Манчестер Юнайтед» отказался от зарплаты €20,4 млн в год
По информации Evening Standard, клуб предложил испанскому голкиперу новое соглашение с зарплатой €20,4 млн в год, но футболист ответил отказом.
Обновлено в 14:59
Политика
Волкер пригрозил России новыми санкциями из-за Крыма
Ранее заместитель постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН Джонатан Коэн заявил, что Вашингтон сохранит санкции в отношении России в том числе до тех пор, пока власти Украины не получат контроль над Крымом.
Обновлено в 13:34
Авто
Opel объявил о возвращении на российский рынок
Обновлено в 01:55
Экономика
Reuters сообщил о планах Gunvor продать активы в России
Основной владелец нефтетрейдера Gunvor Торбьорн Торнквист обсуждал с банками-кредиторами сценарий с продажей неключевых активов в России и поиск стратегического партнера для НПЗ в немецком Ингольштадте.
Обновлено в 12:10
Спорт
Делом Васильевой занимается антидопинговое агентство МОК
Международное агентство ITA было учреждено Международным олимпийским комитетом на деньги, полученные от штрафных выплат России за допинговый скандал по итогам Олимпиады в Сочи.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Марата Башарова лишили работы после избиения жены
Продюсеры спектакля «День сюрпризов» решили найти замену актеру Марату Башарову после того, как стало известно, что он избил жену.
Обновлено в 15:07
Армия и оружие
ВВС Индии нанесли удар по территории Пакистана
Обновлено в 00:48
Армия и оружие
Минобороны: военные следят за эсминцем США в Балтийском море
Российский национальный центр управления обороной проинформировал, что силы Балтийского флота ВМС России организовали непрерывное слежение за американским эскадренным миноносцем USS Gravely (DDG-107) ВМС США зашел в акваторию Балтийского моря, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова подала в суд на Радимова из-за алиментов
Певица Татьяна Буланова собирается судиться с бывшим мужем Владиславом Радимовым.
Обновлено вчера в 22:55
Спорт
В ФФККР прокомментировали состав заявки на чемпионат мира
Как рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков, из-за нехватки времени изменения в заявке национальной команды до сих пор не внесены - состав остается тем же, что и на прошедшем чемпионате Европы в Минске.
Обновлено вчера в 11:28
Автоспорт
Албон: всё ещё осваиваюсь в болиде
Пилот «Торо Россо» Александер Албон поделился впечатлениями от первого дня второй серии предсезонных тестов Формулы-1, по итогам которого ему удалось показать шестое время.
Обновлено в 14:44
Общество
Аршавины проигнорировали заседание суда по делу об их разводе
Бывший футболист санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин не явился на судебное заседание по делу о разводе со своей супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 09:24