Футбол

«Барселона» и «Реал» хотят приобрести Ло ЧельсоСпорт-Экспресс 14:20

Реал — Барселона
завтра
в 15:00
Кубок Испании, Полуфинал
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
"Барселона" и "Реал" поборются за за аргентинского полузащитника "Бетиса" Джованни Ло Чельсо, сообщает El Desmarque. Отмечается, что оба клуба хотят купить аргентинца следующим летом. Права на 22-летнего футболиста принадлежат "ПСЖ".
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