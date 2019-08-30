«Барселона» и «ПСЖ» оценили игрока в 200 миллионов евро, но каталонцы не могут заплатить эту сумму полностью и хотели включить в сделку своих игроков.

«Барселона» и «ПСЖ» сошлись в том, что Неймар стоит 200 млн евро

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