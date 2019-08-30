Футбол
Sports.ru«Барселона» и «ПСЖ» сошлись в том, что Неймар стоит 200 млн евро
«Барселона» и «ПСЖ» оценили игрока в 200 миллионов евро, но каталонцы не могут заплатить эту сумму полностью и хотели включить в сделку своих игроков.
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Армия и оружие
США испытывают израильские ракеты для поражения российских ЗРК
Военное обозрение 28 августа в 03:44
Происшествия
Украинский пограничник погиб от взрыва в Харьковской области
Украинский пограничник погиб в результате взрыва в Харьковской области.
РБК 21:53
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Общество
Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
Чтобы минимизировать возможность появления акриламида в домашней пище, специалисты рекомендуют подержать очищенную картошку в воде один-два часа.
РИА Новости 07:45
Политика
Польша ждет независимости от российского газа через 5 лет
Польша станет независимой от российского газа через 5 лет, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире Польского радио.
ПРАЙМ 11:55
Политика
Путин дважды купил мороженое на МАКСе у одной и той же продавщицы
Посетивший авиасалон МАКС президент РФ Владимир Путин вновь купил мороженое у продавщицы, которая продала ему лакомство два года назад.
Наша версия 28 августа в 03:44
Политика
Медведчук и Рабинович посетили заключенных в Лефортово
Ранее в СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными.
Газета.Ru 09:16
Политика
Новый глава МИД Украины сообщил о задаче «вернуть» Крым
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в пятницу, 30 августа, сообщил о главных задачах внешнеполитического ведомства страны, среди которых "возвращение" Крыма и "мир на Донбассе".
Аргументы недели 08:30
Экономика
Перегазовали: американская СПГ-индустрия погружается в кризис
Последствия не заставили себя ждать: СПГ-проекты в США откладывают до конца следующего года, причем в лучшем случае.
РИА Новости 01:00
Армия и оружие
США отметили общий недостаток российских и американских истребителей
В США отметили общий недостаток аэродинамической нестабильности, который связывает советско-российскую разработку в лице экспериментального палубного истребителя Су-47 «Беркут» и американский X-29.
Известия 20:55
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
РИА Новости 10:54
Общество
Мутко отчитался о ликвидации последствий потопа в Иркутской области
Rostov gazeta 12:15
Общество
Метеорологи сообщили об опасном усилении урагана «Дориан»
Метеорологи сообщили об усилении до четвёртой степени из пяти возможных урагана «Дориан», который сейчас находится в 645 км от Багамских островов в Атлантическом океане.
RT на русском 21:37
Происшествия
Следователи проведут экспертизу видео из YouTube-канала Егора Жукова
Следствие проведет экспертизу девяти видео, опубликованных на YouTube-канале студента Высшей школы экономики и фигуранта дела о «массовых беспорядках» Егора Жукова.
Дождь 12:52
Общество
Мордашов поделился формулой успеха в бизнесе
Владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов в интервью журналу «Harvard Business Review Россия» раскрыл свою формулу успеха ведения бизнеса.
РБК 14:48
Наука
В Эфиопии обнаружили череп древнейшего вида австралопитеков
На территории Эфиопии был обнаружен череп древнейшего вида австралопитеков.
Planet Today вчера в 02:32
Политика
США закроют россиянам безвизовый въезд на Гуам
США планируют прекратить предоставлять разрешение на безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уведомление, опубликованное министерством внутренней безопасности в федеральном реестре.
Газета.Ru 16:08
Политика
Болтон рассказал о безрезультатных переговорах с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что его встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которая состоялась в Минске 29 августа, не принесла результатов.
Lenta.ru вчера в 11:49
Армия и оружие
Ракету «Рокот» с военным спутником запустили с космодрома Плесецк
Космические войска ВКС России запустили в пятницу с космодрома Плесецк ракету-носитель "Рокот" со спутником военного назначения, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
ТАСС 10:04
Армия и оружие
Новый пистолет «Удав» начали поставлять в Вооруженные силы РФ
Российские войска начали получать новый пистолет «Удав», заявил индустриальный директор «Ростеха» Сергей Абрамов в эфире телеканала «Россия 24».
Аргументы и Факты 09:46
Футбол
Руководство «ПСЖ» озвучило позицию по трансферу Неймара в «Барселону»
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо отметил, что клуб открыт для новых предложений «Барселоны» по Неймару.
Матч ТВ 20:23
Происшествия
Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина
Газета.Ru 11:15
Общество
Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа
Московская прокуратура официально предупредила, что планируемые на 31 августа протестные акции на Чистых прудах и Пушкинской площади не согласованы с властями столицы, и участие в них влечет за собой установленную законодательством ответственность.
Вести.Ru 09:15
Автоспорт
Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Бельгии
Пилот итальянской команды Ferrari Шарль Леклер стал лучшим во второй сессии тренировочных заездов в ходе 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Бельгии.
RT на русском 11:23
Общество
В Петербурге оштрафовали аниматора в костюме коня Юлия
РИА Новости 10:07
Шоу-бизнес
51-летняя Оксана Фандера перестала красить волосы
Накануне 52-летнего дня рождения актриса не стала выбирать в салоне модный окрас, а впервые показала седые корни.
Телепрограмма 13:07
Политика
Адвокат заключенных на Украине россиян заявил, что они остаются в СИЗО
Удерживаемые на Украине россияне по-прежнему остаются в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на их адвоката Валентина Рыбина.
РЕН ТВ 00:49
Шоу-бизнес
В детстве Екатерине Шпице диагностировали неизлечимый недуг
Последнее было вызвано неизлечимым недугом – атопическим дерматитом.
Bimru.ru 07:28