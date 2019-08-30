Футбол

Sports.ruSports.ru«Барселона» и «ПСЖ» сошлись в том, что Неймар стоит 200 млн евро

«Барселона» и «ПСЖ» оценили игрока в 200 миллионов евро, но каталонцы не могут заплатить эту сумму полностью и хотели включить в сделку своих игроков.
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«Барселона» исключила подписание Неймара за € 215 млн

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Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в пятницу, 30 августа, сообщил о главных задачах внешнеполитического ведомства страны, среди которых "возвращение" Крыма и "мир на Донбассе".
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США отметили общий недостаток российских и американских истребителей

В США отметили общий недостаток аэродинамической нестабильности, который связывает советско-российскую разработку в лице экспериментального палубного истребителя Су-47 «Беркут» и американский X-29.
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На территории Эфиопии был обнаружен череп древнейшего вида австралопитеков.
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США планируют прекратить предоставлять разрешение на безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уведомление, опубликованное министерством внутренней безопасности в федеральном реестре.
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Армия и оружие

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Руководство «ПСЖ» озвучило позицию по трансферу Неймара в «Барселону»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо отметил, что клуб открыт для новых предложений «Барселоны» по Неймару.
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Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина

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Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Бельгии

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Адвокат заключенных на Украине россиян заявил, что они остаются в СИЗО

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