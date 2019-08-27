Футбол
Спорт-Экспресс«Барселона» и «ПСЖ» сегодня не смогли договориться о трансфере Неймара
27 августа в Париже (Франция) прошли переговоры между представителями «Барселоны» и «ПСЖ» по трансферу нападающего Неймара, сообщает AS. По информации СМИ, стороны не смогли прийти к единому соглашению по переходу 27-летнего бразильца в каталонскую команду.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:41, Вашингтон
Наука
Норвежские ученые разработали материал, который помогает дешево производить водород
Новый катализатор в промышленных масштабах превращает CO и водород в метанол Ранее канадские ученые заявили, что они разработали способ извлечения водорода из нефти без высвобождения парниковых газов.
Хайтек 13:57
Шоу-бизнес
Кети Топурия сразила публику платьем с экстремальными разрезами
Солистка группы «А’Studio» в третий день конкурса надела платье цвета бургунди с экстремальными разрезами до талии и необычным декоративным элементом в области плеча.
Алтапресс 06:46
Общество
34 миллиона россиян попадают в «квалификационную яму»
«Квалификационная яма» возникает по воздействием различных факторов, среди которых в настоящее время ключевое место занимает стремительное развитие новых технологий.
Ореанда-Новости 01:40
Происшествия
Пять человек стали жертвами возгорания грузовика в Китае
Грузовик загорелся в туннеле на скоростной автотрассе в провинции Чжэцзян на востоке Китая.
Российская газета 19:20
Политика
В Италии возобновился диалог о формировании нового правительства
В Италии возобновился диалог о формировании нового правительства после того, как популистская партия «Движение пяти звезд» (M5S) и левоцентристская Демократическая партия (PD) пришли к соглашению, что Джузеппе Конте останется на посту премьер-министра.
Известия 17:24
Политика
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости 11:14
Транспорт
Во Владивостоке перекрыли движение по трассе из-за подтоплений
Движение по Шаморовской трассе во Владивостоке перекрыто из-за подтоплений, вызванных ливнями, сообщает мэрия.
РИА Новости 19:42
Политика
Помпео подтвердил, что США будут работать над возвращением России в G7
Администрация США займется возвращением России в G7, как того хочет президент Дональд Трамп, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 WXIN и CBS4 WTTV.
РИА Новости 20:05
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения коллег
Заведующий отделением хирургии городской клинической больницы номер один в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев в интервью телеканалу "360" назвал причину массового увольнения врачей.
РИА Новости 19:10
Футбол
«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу
Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
RT на русском 14:01
Армия и оружие
США одобрили поставки Литве 500 бронеавтомобилей на сумму в $170 млн
Американская администрация приняла решение продать Литве 500 многоцелевых бронеавтомобилей JLTV модификации M1278A1 и сопутствующее оборудование к ним на общую сумму в $170,8 млн.
ТАСС 16:11
Религия
Почему православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Российская газета 16:12
Общество
Собянин повысил с 1 сентября минимальную пенсию в Москве
Минимальная пенсия неработающих пенсионеров в столице с 1 сентября вырастет на две тысячи рублей.
Российская газета 16:11
Общество
В Арктике открыли пять новых российских островов
Гидрографы Северного флота подтвердили открытие в Арктике пяти новых островов.
RT на русском 15:05
Происшествия
Пожар возник в жилом доме на юге Москвы
Российская газета 19:02
Политика
Путин отдал сдачу от мороженого для Эрдогана на развитие авиации
Российский президент Владимир Путин купил мороженое турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, а сдачу решил передать министру промышленности и торговли страны Денису Мантурову на развитии авиации в России.
Газета.Ru 10:09
Космос
Московский планетарий призвал не бояться летящего к Земле астероида
Астероид 2019 OU1, который 28 августа приблизится к Земле на минимальное расстояние в 1 миллион километров, не представляет опасности, рассказала РИА Новости директор московского планетария Фаина Рублева.
РИА Новости 17:08
Авто
Новинка Weismann получит мотор от BMW M5
Ожидается, что новый Wiesmann получит последнюю версию 4,4-литрового мотора S63, который используется в нынешнем BMW M5 и выдает 600 л.с. и 750 Нм крутящего момента в стандартной комплектации и даже 625 л.с. в более мощной версии.
32CARS.ru 10:15
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле напросилась в преемницы Пугачевой следом за Лободой
Лайма Вайкуле заставила Аллу Пугачеву второй раз произнести монументальную фразу, которую та посвятила Светлане Лободе.
Телепрограмма 15:45
Политика
В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа
Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости 08:07
Космос
Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане
Грузовой корабль Dragon, который 27 августа расстыковался с Международной космической станцией, совершил приводнение в Тихом океане.
Life.ru 17:05
Космос
NASA представило суперкомпьютер, который призван вернуть США на Луну
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило новый суперкомпьютер Aitken.
Inkazan вчера в 21:32
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК 12:25
Политика
В Конгрессе США потребовали от Трампа ввести санкции против Турции
Комитет Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам призвал президента страны Дональда Трампа ввести санкции против Турции из-за покупки российской ракетно-зенитной системы С-400.
Rambler News Service 14:31
Происшествия
Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова
37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК вчера в 10:30
Общество
В Роструде рассказали, что в резюме россиян появится новая графа
Замглавы Роструда Денис Васильев рассказал "Российской газете" о новой графе в резюме россиян.
Радио Sputnik 02:40
Наука
Патент недели: российские ученые борются с опухолями
Патент: 2696096 Авторы: Ростислав Петров, Станислав Петров, Эмиль Ямансаров, Светлана Маклакова, Ирина Салтыкова, Елена Белоглазкина, Александр Мажуга Патентообладатель: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова Печень — жизненно важный орган, который выполняет около 500 функций организма.
Популярная механика 08:19
Шоу-бизнес
У 79-летнего Эммануила Виторгана родилась дочка
На снимке Эммануил Виторган фотографии вместе с женой Ириной, которая держит на руках новорожденную дочку, вокруг них бегает старшая дочь Этель.
RuNews24.ru 20:21