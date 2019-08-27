Футбол
Спорт-Экспресс«Барселона» и «ПСЖ» сегодня не смогли договориться о трансфере Неймара
27 августа в Париже (Франция) прошли переговоры между представителями «Барселоны» и «ПСЖ» по трансферу нападающего Неймара, сообщает AS. По информации СМИ, стороны не смогли прийти к единому соглашению по переходу 27-летнего бразильца в каталонскую команду.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:27, Вашингтон
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Политика
Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин
Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 12:50
Происшествия
На Кубани отчим до смерти избил четырехлетнюю девочку
В Курганинском районе Кубани по подозрению в совершении жестокого избиения четырехлетней девочки разыскивается ее отчим.
Российская газета 13:10
Авто
За новым кросс-вэном Suzuki XL6 выстраиваются очереди
Компания Suzuki начала прием предварительных заказов на новый кросс-вэн под названием XL6 в начале августа, а первые товарные автомобили начали прибывать в распоряжение дилеров марки уже неделю назад.
Daily-Motor.Ru 03:38
Политика
Путин оценил стыковку «Союза» с МКС
Российский президент Владимир Путин выразил свое впечатление от работы членов экипажа МКС во время последней стыковки корабля "Союз МС-14".
Газета.Ru 11:41
Здоровье
В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы
Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM 06:47
Происшествия
Грозный отвергает причастность к убийству в Берлине выходца из Чечни
«Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Чечни сообщает об отрицании Грозного своей причастности к расправе над бывшим жителем республики, проживавшем в Германии.
Вечерний курьер 07:03
Армия и оружие
Начинается поставка в Турцию второго дивизиона С-400
Как сообщает ТАСС, министр обороны Турции Хулуси Акар анонсировал начало поставок в страну второго дивизиона зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-400 российского производства.
Большая Азия вчера в 05:26
Политика
Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева
Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.
ТАСС 13:26
Общество
«Уральские авиалинии» выпустили футболки с фразой бортпроводника А321
Авиакомпания «Уральские авиалинии» выпустила футболки с надписью «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».
Екатеринбург-ТВ 01:03
Футбол
«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу
Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
RT на русском 14:01
Политика
Эрдоган назвал тесным салон нового российско-китайского самолета CR929
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с президентом России Владимиром Путиным посетил международный авиационно-космический салон МАКС-2019 в Подмосковье, в ходе которого осмотрел российско-китайский самолет CR929 и остался недоволен, сообщает mk.ru.
Газета.Ru 11:52
Армия и оружие
Обнародованы новые данные о числе погибших в «Иловайском котле» военных
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал новые данные о числе погибших украинских силовиков, попавших в «Иловайский котел» в августе 2014 года.
Lenta.ru 12:51
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
RT на русском 03:03
Общество
Pornhub снял «самое грязное в мире видео»
Lenta.ru 13:13
Политика
Еще один сенатор из США пожаловался на отказ в российской визе
Накануне об отказе в визе сообщил сенатор-республиканец Рон Джонсон.
РИА Новости 13:59
Происшествия
Александр Друзь отреагировал на сообщения о ДТП с его участием
Александр Друзь прокомментировал сообщения о ДТП в Санкт-Петербурге с его участием.
РЕН ТВ 12:10
Общество
Появилось видео схода селя во Владивостоке
В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Фигурное катание
Фигуристка Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде-2020
Российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
ТАСС 04:13
Происшествия
СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме
Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.
Российская газета 10:18
Футбол
Адиев может сменить Рахимова на посту главного тренера «Ахмата»
Ранее специалист возглавлял команду из Грозного с 2013 по 2017 год. Адиев был назначен на пост главного тренера «Анжи» летом 2018 года.
Чемпионат 12:32
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Хоккей
«Амур» одержал волевую победу над «Линцем» в товарищеском матче
Хабаровский «Амур» в овертайме одержал волевую победу над австрийским «Линцем» в товарищеском матче.
Матч ТВ 14:18
Политика
Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига
Законопроект об установлении Дня окончания стояния на реке Угре как памятной даты освобождения Руси от ордынского ига и обретения независимости российским государством со столицей в Москве внес в июне 2019 года депутат от Калужской области Геннадий Скляр («Единая Россия»).
Lenta.ru 08:48
Шоу-бизнес
Внук Валентина и Марины Юдашкиных травмировал руку в Гонконге
Актуальные Новости 09:50
Авто
Компания Subaru обновила хэтчбек и седан Subaru Impreza
На японском рынке обновленная Subaru Impreza появится осенью, а позднее она доберется до рынка Европы и США.
Tvoe-avto.com 11:47
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39