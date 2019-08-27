27 августа в Париже (Франция) прошли переговоры между представителями «Барселоны» и «ПСЖ» по трансферу нападающего Неймара, сообщает AS. По информации СМИ, стороны не смогли прийти к единому соглашению по переходу 27-летнего бразильца в каталонскую команду.

«Барселона» и «ПСЖ» сегодня не смогли договориться о трансфере Неймара

Политика Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.

Политика Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия На Кубани отчим до смерти избил четырехлетнюю девочку В Курганинском районе Кубани по подозрению в совершении жестокого избиения четырехлетней девочки разыскивается ее отчим.

Авто За новым кросс-вэном Suzuki XL6 выстраиваются очереди Компания Suzuki начала прием предварительных заказов на новый кросс-вэн под названием XL6 в начале августа, а первые товарные автомобили начали прибывать в распоряжение дилеров марки уже неделю назад.

Политика Путин оценил стыковку «Союза» с МКС Российский президент Владимир Путин выразил свое впечатление от работы членов экипажа МКС во время последней стыковки корабля "Союз МС-14".

Здоровье В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.

Происшествия Грозный отвергает причастность к убийству в Берлине выходца из Чечни «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Чечни сообщает об отрицании Грозного своей причастности к расправе над бывшим жителем республики, проживавшем в Германии.

Армия и оружие Начинается поставка в Турцию второго дивизиона С-400 Как сообщает ТАСС, министр обороны Турции Хулуси Акар анонсировал начало поставок в страну второго дивизиона зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-400 российского производства.

Политика Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.

Футбол «Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».

Политика Эрдоган назвал тесным салон нового российско-китайского самолета CR929 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с президентом России Владимиром Путиным посетил международный авиационно-космический салон МАКС-2019 в Подмосковье, в ходе которого осмотрел российско-китайский самолет CR929 и остался недоволен, сообщает mk.ru.

Армия и оружие Обнародованы новые данные о числе погибших в «Иловайском котле» военных Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал новые данные о числе погибших украинских силовиков, попавших в «Иловайский котел» в августе 2014 года.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.

Общество Появилось видео схода селя во Владивостоке В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.

Фигурное катание Фигуристка Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде-2020 Российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Происшествия СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.

Футбол Адиев может сменить Рахимова на посту главного тренера «Ахмата» Ранее специалист возглавлял команду из Грозного с 2013 по 2017 год. Адиев был назначен на пост главного тренера «Анжи» летом 2018 года.

Кино Умерла известная актриса Людмила Мальцева На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.

Политика Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига Законопроект об установлении Дня окончания стояния на реке Угре как памятной даты освобождения Руси от ордынского ига и обретения независимости российским государством со столицей в Москве внес в июне 2019 года депутат от Калужской области Геннадий Скляр («Единая Россия»).

Авто Компания Subaru обновила хэтчбек и седан Subaru Impreza На японском рынке обновленная Subaru Impreza появится осенью, а позднее она доберется до рынка Европы и США.