Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Барселона» и «ПСЖ» сегодня не смогли договориться о трансфере Неймара

27 августа в Париже (Франция) прошли переговоры между представителями «Барселоны» и «ПСЖ» по трансферу нападающего Неймара, сообщает AS. По информации СМИ, стороны не смогли прийти к единому соглашению по переходу 27-летнего бразильца в каталонскую команду.
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