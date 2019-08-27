Футбол
Спорт-Экспресс«Барселона» и «ПСЖ» сегодня не смогли договориться о трансфере Неймара
27 августа в Париже (Франция) прошли переговоры между представителями «Барселоны» и «ПСЖ» по трансферу нападающего Неймара, сообщает AS. По информации СМИ, стороны не смогли прийти к единому соглашению по переходу 27-летнего бразильца в каталонскую команду.
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Директор «Барселоны» заявил, что его команда стала ближе к возвращению Неймара
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