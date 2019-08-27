27 августа в Париже (Франция) прошли переговоры между представителями «Барселоны» и «ПСЖ» по трансферу нападающего Неймара, сообщает AS. По информации СМИ, стороны не смогли прийти к единому соглашению по переходу 27-летнего бразильца в каталонскую команду.

«Барселона» и «ПСЖ» сегодня не смогли договориться о трансфере Неймара

Технологии В России разработали подъемник в электрички для колясочников «Уралвагонзавод» (УВЗ) разработал электромеханическое подъёмное устройство для посадки или высадки в поезда людей с ограниченными возможностями, сообщили RNS в пресс-службе компании.

Здоровье Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.

Общество Число браков и разводов в РФ достигло минимума за 30 лет Число браков и разводов в Российской Федерации достигло минимума за почти 30 лет. Об этом гласят данные Росстата, пишет РИА Новости.

Политика Болтон допустил присоединение США и Британии к «нормандскому формату» Советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты и Британия могут присоединиться к переговорам в "нормандском формате", нацеленного на урегулирование конфликта в Донбассе.

Происшествия В Японии по меньшей мере три человека погибли из-за наводнений По меньшей мере три человека погибли в среду утром на юго-западе Японии в результате наводнений, вызванных проливными дождями, передал телеканал NHK.

Общество Десятки дорог и аэропорт во Владивостоке подтоплены после ливней В результате сильных ливней, которые обрушились на Владивосток, оказались подтоплены десятки автомобильных дорог, а также международный аэропорт.

Армия и оружие Российские инженеры создадут «принципиально новый» вертолет Директор холдинга «Вертолеты России» по инновациям Андрей Шибитов заявил, что в РФ разрабатывается принципиально новый вертолет, проект в настоящий момент находится на этапе формирования.

Религия Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.

Экономика Россияне задолжали полтриллиона рублей за ЖКХ По итогам первого квартала 2019 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составили 564,5 миллиарда рублей.

Политика Волкер призвал Россию «уйти» из Крыма для возвращения в G8 Специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью телеканалу «Прямой» заявил, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.

Космос К Земле направляется астероид размером больше Останкинской башни Астероид, который по высоте больше Останкинской телебашни (540 метров), летит к Земле.

Политика В киевском аэропорту задержали экс-министра здравоохранения Украины Экс-министра здравоохранения Украины Раису Богатыреву задержали в киевском аэропорту Жуляны.

Происшествия В РЖД произошла утечка данных более 700 тысяч сотрудников РЖД проводит расследование в связи с утечкой персональных данных более 700 тысяч сотрудников, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Общество Обезьяна в Китае использовала камень для попытки побега из зоопарка Обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать из зоопарка в китайской провинции Хэнань.

Происшествия В Арканзасе спецназ застрелил предполагаемого убийцу двух человек Тела двух погибших обнаружили во дворе одного из жилых домов в американском городе Хелена-Вест-Хелена (штат Арканзас), после чего на место происшествия были стянуты силы спецназа.

Экономика Назван объем секретных расходов России Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономики России в 2017 году.

Экономика Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков Сегодня в российских магазинах представлен обширный ассортимент импортной органической продукции, имеющей международные сертификаты, выданные в основном в ЕС, пишет «Русбренд».

Армия и оружие Беспилотник «Корсар» проходит госиспытания Ранее индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов сообщил РИА Новости, что "Корсар" проходит опытную эксплуатацию в Минобороны.

Шоу-бизнес Сергей Жигунов прокомментировал новости о болезни Анастасии Заворотнюк Актёр Сергей Жигунов, с которым Анастасию Заворотнюк связывали романтические отношения в период 2004-2008 годы, выразил уверенность, что она не имеет привычек шутить на такие темы.

Армия и оружие В ВМС Украины объяснили заход своего корабля в зону российских учений Малый разведывательный корабль "Переяслав" ВМС Украины находился в зоне проведения российских военных учений в Черном море, сообщил телеканалу UA.TV заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.

Технологии Названы сроки выпуска криптовалюты Telegram Американская газета The New York Times назвала сроки запуска новой блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram, над которой основатель мессенджера Павел Дуров и его команда работают уже несколько лет.

Политика Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Экономика МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней Министерство внутренних дел (МВД) России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам в случае подозрительных транзакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас.

Политика Путин прилетел в Казань на церемонию закрытия чемпионата WorldSkills В Казани президент примет участие в церемонии закрытия 45-ого Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, которая проходит на стадионе "Казань-Арена".

Технологии Соединить электронные паспорта с симками предложили операторы связи Российские операторы сотовой связи предложили дополнить электронные паспорта технологией Mobile ID для удаленной идентификации, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник.