27 августа в Париже (Франция) прошли переговоры между представителями «Барселоны» и «ПСЖ» по трансферу нападающего Неймара, сообщает AS. По информации СМИ, стороны не смогли прийти к единому соглашению по переходу 27-летнего бразильца в каталонскую команду.

«Барселона» и «ПСЖ» сегодня не смогли договориться о трансфере Неймара

Футбол «Краснодар» снова проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги чемпионов Российский клуб "Краснодар" потерпел поражение от греческого клуба "Олимпиакос" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Общество Клишас рассказал о пользе идентификации пользователей в Интернете Вопрос деанонимизации пользователей интернета поможет снизить уровень преступности в сети, заявил РИА Новости во вторник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

Политика Пушков прокомментировал заявление Макрона о конце гегемонии Запада Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что доминирование западных стран на мировой арене подходит к своему завершению, сообщает РИА "Новости".

Кино Опубликован трейлер «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» В ролике есть кадры из старых эпизодов, в том числе классической трилогии, а также из новых.

Политика Путин угостил Эрдогана мороженым Президенты России и Турции попробовали мороженое на авиасалоне "МАКС-2019". Реджеп Тайип Эрдоган выбрал ванильное, вологодское.

Общество Нормы поведения учителей в соцсетях разработали в России В России разработали нормы поведения учителей в социальных сетях и интернете.

Политика Социологи говорят о победе врио губернаторов в первом туре выборов Закрытые социологические исследования, проведенные для администрации президента, показали, что рейтинги всех врио губернаторов, которым предстоит избираться на прямых выборах в единый день голосования 8 сентября, позволяют им победить в первом туре.

Общество В Арктике открыли пять новых российских островов Гидрографическая группа Северного флота подтвердила открытие пяти новых островов. Они расположены в бухте Визе в Карском море.

Технологии Reuters: Huawei хочет выпустить планшеты с российской ОС «Аврора» Россия и китайская телекоммуникационная компания Huawei обсуждают установку российской мобильной операционной системы «Аврора» на планшеты для проведения переписи населения в РФ.

Энергетика BP заявила о продаже за $5,6 млрд всех активов на Аляске Британская нефтегазовая компания BP планирует продать Hilcorp Alaska за $5,6 млрд все свои активы на Аляске.

Транспорт Утверждены тарифы на Московских центральных диаметрах "Пассажир доезжает до границ МЦД, стоимость каждой зоны — 23 рубля, и соответственно пересекая зоны МЦД, будет добавляется 45 рублей, и также бесплатная пересадка на метро и МЦК", — рассказал Андрей Акимов, начальник дирекции Московских центральных диаметров столичного департамента транспорта.

Авто Китайская Great Wall Motor наращивает сбыт подержанных авто в Африку и Азию Всего 60 подержанных авто стоимостью $700 тыс. уже были экспортированы другим внешнеторговым поставщиком в Нигерию из Тяньцзиня в июле текущего года.

Общество Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на информацию о массовых увольнениях врачей в Нижнем Тагиле.

Фигурное катание Евгения Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде в Токио Двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных олимпийских наград — 19-летняя фигуристка Евгения Медведева приехала из Канады в Москву и приняла предложение президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова стать официальным послом сборной России на Олимпийский играх — 2020 в Токио.

Происшествия Сухая трава горит под Ростовом на площади 1,5 тыс. кв. м Сухая трава горит около города Батайска Ростовской области, площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. В настоящее время увеличена группировка сил, участвующая в тушении пожара, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Армия и оружие Генштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле» Бои под Иловайском шли в августе 2014 года, крупная группировка украинских войск оказалась в котле и при попытке прорваться понесла тяжелые потери.

Общество В Москве повысили минимальную пенсию Минимальный доход неработающих пенсионеров увеличится на 2 тысячи рублей — с 17,5 тыс. до 19,5 тыс. руб. В правительстве Москвы подчеркнули, что увеличенные пенсии получат почти 1,6 млн жителей города.

Игры Мобильная Mario Kart Tour выйдет на iOS и Android 25 сентября Компания Nintendo анонсировала, что её новая мобильная игра Mario Kart Tour выйдет на iOS и Android уже 25 сентября 2019 года.

Космос Интернет на МКС стал еще быстрее Стало известно, что специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США обновили интернет на Международной космической станции.

Музыка Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна» Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».

Происшествия Грозный отвергает причастность к убийству в Берлине выходца из Чечни «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Чечни сообщает об отрицании Грозного своей причастности к расправе над бывшим жителем республики, проживавшем в Германии.

Экономика МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней Министерство внутренних дел (МВД) России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам в случае подозрительных транзакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас.

Футбол «Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».

Политика Бывшего министра здравоохранения Украины задержали в аэропорту Киева Правоохранители во вторник, 27 августа, задержали в киевском аэропорту Жуляны Раису Богатыреву, которая при президенте Викторе Януковиче возглавляла минздрав Украины.

Политика Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес жены Президент Франции ответил на насмешки бразильского лидера Жаира Болсанару в адрес супруги.