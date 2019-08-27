Футбол
Спорт-Экспресс«Барселона» и «ПСЖ» сегодня не смогли договориться о трансфере Неймара
27 августа в Париже (Франция) прошли переговоры между представителями «Барселоны» и «ПСЖ» по трансферу нападающего Неймара, сообщает AS. По информации СМИ, стороны не смогли прийти к единому соглашению по переходу 27-летнего бразильца в каталонскую команду.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:37, Вашингтон
Футбол
«Краснодар» снова проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги чемпионов
Российский клуб "Краснодар" потерпел поражение от греческого клуба "Олимпиакос" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:57
Общество
Клишас рассказал о пользе идентификации пользователей в Интернете
Вопрос деанонимизации пользователей интернета поможет снизить уровень преступности в сети, заявил РИА Новости во вторник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
РИА Новости 15:31
Политика
Пушков прокомментировал заявление Макрона о конце гегемонии Запада
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что доминирование западных стран на мировой арене подходит к своему завершению, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:22
Кино
Опубликован трейлер «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
В ролике есть кадры из старых эпизодов, в том числе классической трилогии, а также из новых.
Игромания.ру вчера в 11:20
Политика
Путин угостил Эрдогана мороженым
Президенты России и Турции попробовали мороженое на авиасалоне "МАКС-2019". Реджеп Тайип Эрдоган выбрал ванильное, вологодское.
Российская газета 09:32
Армия и оружие
На Украине рассказали о заходе своего корабля в зону российских учений
Телеканал Санкт-Петербург 07:09
Общество
Нормы поведения учителей в соцсетях разработали в России
В России разработали нормы поведения учителей в социальных сетях и интернете.
Газета.Ru 16:36
Политика
Социологи говорят о победе врио губернаторов в первом туре выборов
Закрытые социологические исследования, проведенные для администрации президента, показали, что рейтинги всех врио губернаторов, которым предстоит избираться на прямых выборах в единый день голосования 8 сентября, позволяют им победить в первом туре.
Infox.ru 09:26
Общество
В Арктике открыли пять новых российских островов
Гидрографическая группа Северного флота подтвердила открытие пяти новых островов. Они расположены в бухте Визе в Карском море.
RT на русском 15:05
Технологии
Reuters: Huawei хочет выпустить планшеты с российской ОС «Аврора»
Россия и китайская телекоммуникационная компания Huawei обсуждают установку российской мобильной операционной системы «Аврора» на планшеты для проведения переписи населения в РФ.
Daily Storm вчера в 14:28
Энергетика
BP заявила о продаже за $5,6 млрд всех активов на Аляске
Британская нефтегазовая компания BP планирует продать Hilcorp Alaska за $5,6 млрд все свои активы на Аляске.
ТАСС 16:52
Транспорт
Утверждены тарифы на Московских центральных диаметрах
"Пассажир доезжает до границ МЦД, стоимость каждой зоны — 23 рубля, и соответственно пересекая зоны МЦД, будет добавляется 45 рублей, и также бесплатная пересадка на метро и МЦК", — рассказал Андрей Акимов, начальник дирекции Московских центральных диаметров столичного департамента транспорта.
Вести.Ru 14:11
Авто
Китайская Great Wall Motor наращивает сбыт подержанных авто в Африку и Азию
Всего 60 подержанных авто стоимостью $700 тыс. уже были экспортированы другим внешнеторговым поставщиком в Нигерию из Тяньцзиня в июле текущего года.
REGNUM 03:23
Общество
Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на информацию о массовых увольнениях врачей в Нижнем Тагиле.
Известия вчера в 10:46
Фигурное катание
Евгения Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде в Токио
Двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных олимпийских наград — 19-летняя фигуристка Евгения Медведева приехала из Канады в Москву и приняла предложение президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова стать официальным послом сборной России на Олимпийский играх — 2020 в Токио.
Вечерняя Москва 07:03
Происшествия
Сухая трава горит под Ростовом на площади 1,5 тыс. кв. м
Сухая трава горит около города Батайска Ростовской области, площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. В настоящее время увеличена группировка сил, участвующая в тушении пожара, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 13:41
Армия и оружие
Генштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле»
Бои под Иловайском шли в августе 2014 года, крупная группировка украинских войск оказалась в котле и при попытке прорваться понесла тяжелые потери.
РБК 17:27
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
Минимальный доход неработающих пенсионеров увеличится на 2 тысячи рублей — с 17,5 тыс. до 19,5 тыс. руб. В правительстве Москвы подчеркнули, что увеличенные пенсии получат почти 1,6 млн жителей города.
РБК 11:19
Игры
Мобильная Mario Kart Tour выйдет на iOS и Android 25 сентября
Компания Nintendo анонсировала, что её новая мобильная игра Mario Kart Tour выйдет на iOS и Android уже 25 сентября 2019 года.
Игромания.ру 03:44
Космос
Интернет на МКС стал еще быстрее
Стало известно, что специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США обновили интернет на Международной космической станции.
Rusargument 09:38
Музыка
Лолита расплакалась на репетиции песни в рамках конкурса «Новая волна»
Известная российская певица «Лолита» сильно расплакалась во время исполнения на репетиции популярной песни «Городок».
Актуальные Новости 05:37
Происшествия
Грозный отвергает причастность к убийству в Берлине выходца из Чечни
«Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Чечни сообщает об отрицании Грозного своей причастности к расправе над бывшим жителем республики, проживавшем в Германии.
Вечерний курьер 07:03
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
Министерство внутренних дел (МВД) России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам в случае подозрительных транзакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас.
РБК 13:45
Футбол
«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу
Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
RT на русском 14:01
Политика
Бывшего министра здравоохранения Украины задержали в аэропорту Киева
Правоохранители во вторник, 27 августа, задержали в киевском аэропорту Жуляны Раису Богатыреву, которая при президенте Викторе Януковиче возглавляла минздрав Украины.
Известия 15:05
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес жены
Президент Франции ответил на насмешки бразильского лидера Жаира Болсанару в адрес супруги.
БИЗНЕС Online вчера в 10:04
Общество
Поменявший имя на Пельмень россиянин испугался проблем в армии
Житель города Троицк Челябинской области Роман, поменявший имя на Пельмень, опасается, что его имя создаст ему проблемы во время службы в армии.
РИА Новости 14:12