Футбол
Спорт день за днем«Барселона» и ПСЖ договорились о трансфере Неймара
Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» в 2017 году за рекордные 222 млн евро. В ходе выступления за парижский клубе в СМИ неоднократно появлялась информация о его желании вернуться в каталонский клуб, за который он играл с 2013 года.
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L’Equipe: «Барселона» и «ПСЖ» согласовали трансфер Неймара. Дембеле отказывается быть частью сделки
Бомбардир.рувчера в 08:19
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В Судаке легковушка рухнула с обрыва на пляжную палатку
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Вести.Ru 08:44
Политика
Сущенко этапировали из колонии в Москву
Гражданина Украины и журналиста Романа Сущенко, который был осужден в России за шпионаж, привезли из колонии в Москву.
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У сотрудника петербургского детсада нашли туберкулез
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, в детском учреждении после сообщения, пришедшего в эпидемиологическое бюро, у одного из сотрудников был выявлен туберкулез в открытой форме.
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Энергетика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ 06:41
Политика
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Заместитель руководителя офиса президента Украины Алексей Гончарук будет выдвинут на пост премьер-министра Украины.
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Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
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Яшина арестовали на 10 суток пятый раз подряд
Коммерсантъ 09:49
Политика
Кандидат в премьеры Украины пообещал добиваться роста ВВП страны на 5%
Кандидат на пост премьера Украины от президента Владимира Зеленского Алексей Гончарук заявил о новой задаче перед камбином.
Взгляд.ру 10:19
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Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
РИА Новости 10:41
Космос
На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода
По словам Овчинина, причиной стало высокое парциальное давление (содержание в воздухе) кислорода в российском модуле "Звезда".
РИА Новости 09:21
Футбол
Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов.
REGNUM 00:47
Политика
В ФСВТС заявили, что Россия и Индия решили вопрос с авансом за С-400
Россия и Индия решили вопрос с авансом по контракту на поставку зенитных ракетных систем С-400, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
RT на русском 05:29
Здоровье
Орехи могут спровоцировать непроходимость кишечника
По словам экспертов, пережеванные орехи образуют липкую массу. Она в кишечнике может вызвать опасное состояние, пишут РИА Новости.
Русская Планета 07:10
Политика
Южная Осетия и Грузия переходят в приграничное состояние
«Министерство расценивает предпринимаемые со стороны Грузии действия как выражение прямой угрозы в адрес народа Южной Осетии и заявляет, что в случае дальнейшей эскалации напряжения и осложнения обстановки будут предприняты все соответствующие контрмеры по защите территориальной целостности Республики Южная Осетия и обеспечению безопасности ее граждан»,— говорилось в сообщении.
Коммерсантъ 10:31
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:24
Политика
Глава Татарстана осудил идею отмечать день окончания стояния на Угре
Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре.
РБК 05:19
Политика
Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия вчера в 11:18
Транспорт
В ГИБДД предложили запретить перевозить детей на высокой скорости
Комсомольская правда 02:17
Политика
Раскрыты планы Порошенко по подготовке переворота
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» намерена сохранить Арсена Авакова на посту главы МВД, чтобы предотвратить государственный переворот, который готовит экс-президент Петр Порошенко.
Lenta.ru 07:49
Происшествия
Экс-чемпиона UFC нокаутировали в драке на улице
Экс-чемпион UFC американец Би-Джей Пенн стал участником конфликта в баре, который завершился дракой на улице.
Российская газета 01:44
Происшествия
Двое пострадавших под Северодвинском скончались от облучения
Двое пострадавших при взрыве на военном объекте под Северодвинском в Архангельской области погибли от последствий радиационного облучения.
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Политика
Путин в четверг проведет встречу с врио главы Забайкалья
РИА Новости 05:47
Политика
ФБК утверждает, что нашел у лидера «Единой России» в Москве Андрея Метельского еще один бизнес
Как рассказал на своем YouTube-канале глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, формально мотосалон "Альпин" принадлежит помощнику Метельского Петру Ивановскому, однако свидетельства сотрудников мотоцентра говорят о другом.
Эхо Москвы 10:03
Футбол
Игрок «Дженоа» перейдет в «Динамо»
Московское "Динамо" достигло договоренности о переходе полузащитника "Дженоа" Оскара Хильемарка, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Газета.Ru 08:20
Политика
Зеленский назвал условия для роспуска новой Рады
Зеленский назвал это испытательным сроком нового парламента.
Lenta.ru 10:28
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Юрий Лоза прокомментировал скандал с Киркоровым в Сочи
Было бы странно полагать, что у известного аналитика Юрия Лозы не возьмут комментарий относительно ситуации с его коллегой - Филиппом Киркоровым на фестивале "Новая волна" в Сочи.
Российская газета 10:15
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
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