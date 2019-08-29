Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днем«Барселона» и ПСЖ договорились о трансфере Неймара

Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» в 2017 году за рекордные 222 млн евро. В ходе выступления за парижский клубе в СМИ неоднократно появлялась информация о его желании вернуться в каталонский клуб, за который он играл с 2013 года.
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СМИ: «ПСЖ» отказался продавать Неймара в «Барселону»

Sportbox.RU01:27

Руководители «ПСЖ» и «Барселоны» провели встречу по трансферу Неймара

Спорт-Экспресс10:47

СМИ: «ПСЖ» отказался продавать Неймара в «Барселону»

Матч ТВ01:27

«ПСЖ» опроверг информацию о договоренности с «Барселоной» по трансферу Неймара

Sport24.ru10:07

Источник: «ПСЖ» и «Барселона» не смогли договориться по трансферу Неймара

Чемпионатвчера в 19:28

L’Equipe: «Барселона» и «ПСЖ» согласовали трансфер Неймара. Дембеле отказывается быть частью сделки

Бомбардир.рувчера в 08:19

СМИ узнали об отказе ПСЖ продать Неймара в «Барселону» за €170 млн

РБК27 августа в 13:19
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