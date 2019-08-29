Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» в 2017 году за рекордные 222 млн евро. В ходе выступления за парижский клубе в СМИ неоднократно появлялась информация о его желании вернуться в каталонский клуб, за который он играл с 2013 года.

«Барселона» и ПСЖ договорились о трансфере Неймара

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