Футбол

«Барселона» и Неймар договорилисьLenta.ru 05:11

По информации источника, игрок не стал спорить с «Барселоной» и сразу же согласился на их условия. Неймару пообещали пятилетний контракт с зарплатой 24 миллиона евро в год, что на 13 миллионов меньше, чем он получает в ПСЖ.
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Неймар согласился получать в «Барселоне» на 12 миллионов меньше, чем в «ПСЖ»

Советский спорт03:42

Неймар согласился на пятилетний контракт с «Барселоной» с понижением зарплаты

Sport24.ru02:25

Неймар согласился перейти в «Барселону» с понижением зарплаты

Газета.Ru03:24

Diario Sport: Неймар согласовал контракт с «Барселоной». Он принял первое предложение без обсуждений

Sports.ru03:33

СМИ: Неймар согласился на пятилетний контракт с «Барселоной»

Спорт-Экспресс03:32

Неймар согласился на значительное уменьшение оклада ради перехода в «Барселону»

Чемпионат03:33

СМИ: Неймар согласился подписать пятилетний контракт с «Барселоной»

Матч ТВ02:58
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Общество

На Волге на 80% потеряны нерестилища осетра, заявили в Генпрокуратуре

В бассейне реки Волга потеряны естественные нерестилища русского осетра на 80%, а некоторые виды рыб исчезли полностью, сообщил начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Анатолий Паламарчук.
Обновлено в 06:01
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во вторник оспорили полномочия российской делегации в организации.
Обновлено в 04:40
Политика

Украина может уйти из ПАСЕ из-за возвращения России

Делегация Украины планирует предложить президенту страны Владимиру Зеленскому приостановить членство в Парламентской ассамблее Совета Европы после возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено в 05:18
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой

В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Интернет

Почта Mail.ru откажется от паролей

Как рассказали «РИА Новости» в Mail.ru, компания собирается в дальнейшем полностью отказаться от паролей, в том числе и в ранее созданных почтовых ящиках.
Обновлено в 05:54
Происшествия

В Тольятти убит известный дзюдоист

По предварительной информации, поставщики овощей и фруктов не получили плату за товар. Итогом разборок стало убийство 27-летнего мужчины.
Обновлено в 03:56
Наука

В России создали беспохмельное пиво

Обновлено в 05:24
Происшествия

В Петербурге задержали новгородца за пост в «ВКонтакте»

В Северной столице задержали активиста и приверженца националистических взглядов Владимира Тимошенко, пишет ЗакС.ру.
Обновлено в 05:45
Гаджеты

Разработчик USB объяснил неудобство разъема

Один из авторов популярного интерфейса USB Аджай Бхатт объяснил, почему разъем получился несимметричным, что создает неудобства для пользователей.
Обновлено в 02:24
Недвижимость

Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых

Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.
Обновлено в 03:00
Экономика

На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен

Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Обновлено в 06:00
Кино

Тайка Вайтити снимет мультфильм по комиксу «Флэш Гордон»

Тайка Вайтити, известный как автор фильмов «Тор: Рагнарек» и «Реальные упыри», экранизирует серию комиксов «Флэш Гордон».
Обновлено в 03:07
Происшествия

В Самарской области задержали членов ОПГ с 10 кг героина

В Самарской области задержали лидера организованной преступной группировки и двух его сообщников. У них изъяли более 10 кг героина.
Обновлено в 02:25
Космос

«Союз МС-11» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-11" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 145 км юго-восточнее города Жезказган.
Обновлено вчера в 22:48
Экономика

В системе «Билайна» наблюдались проблемы в доставке СМС из-за перенастройки оборудования

Мобильный оператор "Вымпелком" (бренд "Билайн") сообщил о кратковременных проблемах с доставкой СМС-сообщений, которые произошли из-за перенастройки оборудования.
Обновлено в 04:42
Технологии

МТС впервые за 13 лет поменял логотип

Обновлено в 02:31
Происшествия

Аппарат, убивший пациентку онкодиспансера в Воронеже, не был зарегистрирован

Пациентку раздавил аппарата лучевой терапии. Как оказалось, оборудование не было зарегистрировано на территории России.
Обновлено в 05:08
Экономика

В России начал исчезать средний класс

Ранее, в апреле, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставил под сомнение результаты исследования «Сбербанк CIB», согласно которым в России сократилось количество людей, причисляющих себя к среднему классу.
Обновлено в 02:33
Здоровье

Более 90% медиков целевого набора остаются работать в своих больницах

Более 90% медиков, которые получили высшее образование благодаря системе целевого набора, продолжают работать в российских больницах, которые направляли их в вуз, после окончания обязательного срока, сообщил ТАСС замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
Обновлено в 01:24
Общество

Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки

В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на проживание чиновников во время командировок за рубежом около 19,3 миллиона рублей.
Обновлено в 05:43
Политика

Мэром Липецка стала Евгения Уваркина

Конкурировавшая с Евгенией Уваркиной замглавы Добровского района Татьяна Трубачева заявила, что главными проблемами современного Липецка она считает демографию и отток молодежи.
Обновлено в 05:27
Экономика

Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт

Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

В России создали новый боевой модуль «Нарцисс»

Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех создал новый легкий боевой модуль с дистанционным управлением "Нарцисс", который за счет пулемета "Корд" калибра 12,7 миллиметров и современного оптико-электронного прицельного комплекса может вести огонь по наземным и воздушным целям, сообщает во вторник пресс-служба "Ростеха".
Обновлено в 04:09
Происшествия

Гендиректор «Аэрофлота» впервые прокомментировал катастрофу SSJ 100

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании, которое проходит сегодня, 25 июня, впервые публично высказался о крушении пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) и расследовании катастрофы.
Обновлено в 05:07
Политика

Соловьев назвал Доренко предателем

Обновлено в 01:27
Технологии

Создано приложение, которое автоматически убирает людей с фотографии

Художник под ником damjanski вместе с друзьями создал приложение Bye Bye Camera, которое автоматически «вырезает» всех людей с фотографии.
Обновлено в 03:54
Общество

Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей

Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 00:50
Энергетика

Власти решили не продлевать соглашение о контроле за ценами на бензин

Соглашение правительства и нефтяных компаний о контроле за ценами на бензин и дизельное топливо на розничном и мелкооптовом рынках продлено не будет.
Обновлено в 02:26
Экономика

Расходы на военные пенсии увеличат в России

Минфин планирует выделить на военные пенсии в 2020–2022 годах на 600 млрд рублей больше нынешнего уровня.
Обновлено в 02:41
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
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