«Барселона» и Неймар договорилисьLenta.ru 05:11

По информации источника, игрок не стал спорить с «Барселоной» и сразу же согласился на их условия. Неймару пообещали пятилетний контракт с зарплатой 24 миллиона евро в год, что на 13 миллионов меньше, чем он получает в ПСЖ.

Общество На Волге на 80% потеряны нерестилища осетра, заявили в Генпрокуратуре В бассейне реки Волга потеряны естественные нерестилища русского осетра на 80%, а некоторые виды рыб исчезли полностью, сообщил начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Анатолий Паламарчук.

Политика В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во вторник оспорили полномочия российской делегации в организации.

Политика Украина может уйти из ПАСЕ из-за возвращения России Делегация Украины планирует предложить президенту страны Владимиру Зеленскому приостановить членство в Парламентской ассамблее Совета Европы после возвращения российской делегации в организацию.

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Интернет Почта Mail.ru откажется от паролей Как рассказали «РИА Новости» в Mail.ru, компания собирается в дальнейшем полностью отказаться от паролей, в том числе и в ранее созданных почтовых ящиках.

Происшествия В Тольятти убит известный дзюдоист По предварительной информации, поставщики овощей и фруктов не получили плату за товар. Итогом разборок стало убийство 27-летнего мужчины.

Происшествия В Петербурге задержали новгородца за пост в «ВКонтакте» В Северной столице задержали активиста и приверженца националистических взглядов Владимира Тимошенко, пишет ЗакС.ру.

Гаджеты Разработчик USB объяснил неудобство разъема Один из авторов популярного интерфейса USB Аджай Бхатт объяснил, почему разъем получился несимметричным, что создает неудобства для пользователей.

Недвижимость Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.

Экономика На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Происшествия В Самарской области задержали членов ОПГ с 10 кг героина В Самарской области задержали лидера организованной преступной группировки и двух его сообщников. У них изъяли более 10 кг героина.

Космос «Союз МС-11» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-11" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 145 км юго-восточнее города Жезказган.

Происшествия Аппарат, убивший пациентку онкодиспансера в Воронеже, не был зарегистрирован Пациентку раздавил аппарата лучевой терапии. Как оказалось, оборудование не было зарегистрировано на территории России.

Экономика В России начал исчезать средний класс Ранее, в апреле, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставил под сомнение результаты исследования «Сбербанк CIB», согласно которым в России сократилось количество людей, причисляющих себя к среднему классу.

Здоровье Более 90% медиков целевого набора остаются работать в своих больницах Более 90% медиков, которые получили высшее образование благодаря системе целевого набора, продолжают работать в российских больницах, которые направляли их в вуз, после окончания обязательного срока, сообщил ТАСС замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

Общество Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на проживание чиновников во время командировок за рубежом около 19,3 миллиона рублей.

Политика Мэром Липецка стала Евгения Уваркина Конкурировавшая с Евгенией Уваркиной замглавы Добровского района Татьяна Трубачева заявила, что главными проблемами современного Липецка она считает демографию и отток молодежи.

Экономика Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.

Армия и оружие В России создали новый боевой модуль «Нарцисс» Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех создал новый легкий боевой модуль с дистанционным управлением "Нарцисс", который за счет пулемета "Корд" калибра 12,7 миллиметров и современного оптико-электронного прицельного комплекса может вести огонь по наземным и воздушным целям, сообщает во вторник пресс-служба "Ростеха".

Происшествия Гендиректор «Аэрофлота» впервые прокомментировал катастрофу SSJ 100 Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании, которое проходит сегодня, 25 июня, впервые публично высказался о крушении пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) и расследовании катастрофы.

Технологии Создано приложение, которое автоматически убирает людей с фотографии Художник под ником damjanski вместе с друзьями создал приложение Bye Bye Camera, которое автоматически «вырезает» всех людей с фотографии.

Общество Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.

Энергетика Власти решили не продлевать соглашение о контроле за ценами на бензин Соглашение правительства и нефтяных компаний о контроле за ценами на бензин и дизельное топливо на розничном и мелкооптовом рынках продлено не будет.

Экономика Расходы на военные пенсии увеличат в России Минфин планирует выделить на военные пенсии в 2020–2022 годах на 600 млрд рублей больше нынешнего уровня.