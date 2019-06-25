Футбол
«Барселона» и Неймар договорилисьLenta.ru 05:11
По информации источника, игрок не стал спорить с «Барселоной» и сразу же согласился на их условия. Неймару пообещали пятилетний контракт с зарплатой 24 миллиона евро в год, что на 13 миллионов меньше, чем он получает в ПСЖ.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 06:10, Вашингтон
Общество
На Волге на 80% потеряны нерестилища осетра, заявили в Генпрокуратуре
В бассейне реки Волга потеряны естественные нерестилища русского осетра на 80%, а некоторые виды рыб исчезли полностью, сообщил начальник главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Анатолий Паламарчук.
Обновлено в 06:01
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во вторник оспорили полномочия российской делегации в организации.
Обновлено в 04:40
Политика
Украина может уйти из ПАСЕ из-за возвращения России
Делегация Украины планирует предложить президенту страны Владимиру Зеленскому приостановить членство в Парламентской ассамблее Совета Европы после возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено в 05:18
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Интернет
Почта Mail.ru откажется от паролей
Как рассказали «РИА Новости» в Mail.ru, компания собирается в дальнейшем полностью отказаться от паролей, в том числе и в ранее созданных почтовых ящиках.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В Тольятти убит известный дзюдоист
По предварительной информации, поставщики овощей и фруктов не получили плату за товар. Итогом разборок стало убийство 27-летнего мужчины.
Обновлено в 03:56
Наука
В России создали беспохмельное пиво
Обновлено в 05:24
Происшествия
В Петербурге задержали новгородца за пост в «ВКонтакте»
В Северной столице задержали активиста и приверженца националистических взглядов Владимира Тимошенко, пишет ЗакС.ру.
Обновлено в 05:45
Гаджеты
Разработчик USB объяснил неудобство разъема
Один из авторов популярного интерфейса USB Аджай Бхатт объяснил, почему разъем получился несимметричным, что создает неудобства для пользователей.
Обновлено в 02:24
Недвижимость
Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых
Ставка по кредиту не превысит двух процентов годовых, а получить ссуду можно будет как на покупку, так и на строительство и ремонт жилья.
Обновлено в 03:00
Экономика
На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен
Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Обновлено в 06:00
Кино
Тайка Вайтити снимет мультфильм по комиксу «Флэш Гордон»
Тайка Вайтити, известный как автор фильмов «Тор: Рагнарек» и «Реальные упыри», экранизирует серию комиксов «Флэш Гордон».
Обновлено в 03:07
Происшествия
В Самарской области задержали членов ОПГ с 10 кг героина
В Самарской области задержали лидера организованной преступной группировки и двух его сообщников. У них изъяли более 10 кг героина.
Обновлено в 02:25
Космос
«Союз МС-11» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане
Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-11" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 145 км юго-восточнее города Жезказган.
Обновлено вчера в 22:48
Экономика
В системе «Билайна» наблюдались проблемы в доставке СМС из-за перенастройки оборудования
Мобильный оператор "Вымпелком" (бренд "Билайн") сообщил о кратковременных проблемах с доставкой СМС-сообщений, которые произошли из-за перенастройки оборудования.
Обновлено в 04:42
Технологии
МТС впервые за 13 лет поменял логотип
Обновлено в 02:31
Происшествия
Аппарат, убивший пациентку онкодиспансера в Воронеже, не был зарегистрирован
Пациентку раздавил аппарата лучевой терапии. Как оказалось, оборудование не было зарегистрировано на территории России.
Обновлено в 05:08
Экономика
В России начал исчезать средний класс
Ранее, в апреле, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставил под сомнение результаты исследования «Сбербанк CIB», согласно которым в России сократилось количество людей, причисляющих себя к среднему классу.
Обновлено в 02:33
Здоровье
Более 90% медиков целевого набора остаются работать в своих больницах
Более 90% медиков, которые получили высшее образование благодаря системе целевого набора, продолжают работать в российских больницах, которые направляли их в вуз, после окончания обязательного срока, сообщил ТАСС замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
Обновлено в 01:24
Общество
Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки
В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на проживание чиновников во время командировок за рубежом около 19,3 миллиона рублей.
Обновлено в 05:43
Политика
Мэром Липецка стала Евгения Уваркина
Конкурировавшая с Евгенией Уваркиной замглавы Добровского района Татьяна Трубачева заявила, что главными проблемами современного Липецка она считает демографию и отток молодежи.
Обновлено в 05:27
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
В России создали новый боевой модуль «Нарцисс»
Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех создал новый легкий боевой модуль с дистанционным управлением "Нарцисс", который за счет пулемета "Корд" калибра 12,7 миллиметров и современного оптико-электронного прицельного комплекса может вести огонь по наземным и воздушным целям, сообщает во вторник пресс-служба "Ростеха".
Обновлено в 04:09
Происшествия
Гендиректор «Аэрофлота» впервые прокомментировал катастрофу SSJ 100
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании, которое проходит сегодня, 25 июня, впервые публично высказался о крушении пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) и расследовании катастрофы.
Обновлено в 05:07
Политика
Соловьев назвал Доренко предателем
Обновлено в 01:27
Технологии
Создано приложение, которое автоматически убирает людей с фотографии
Художник под ником damjanski вместе с друзьями создал приложение Bye Bye Camera, которое автоматически «вырезает» всех людей с фотографии.
Обновлено в 03:54
Общество
Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей
Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 00:50
Энергетика
Власти решили не продлевать соглашение о контроле за ценами на бензин
Соглашение правительства и нефтяных компаний о контроле за ценами на бензин и дизельное топливо на розничном и мелкооптовом рынках продлено не будет.
Обновлено в 02:26
Экономика
Расходы на военные пенсии увеличат в России
Минфин планирует выделить на военные пенсии в 2020–2022 годах на 600 млрд рублей больше нынешнего уровня.
Обновлено в 02:41
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38