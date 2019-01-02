Футбол

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» поспорят за Кулибали
Нева Спорт
02:20

Зашитник футбольного клуба «Наполи» Калиду Кулибали может продолжить карьеру в другой команде. Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, игрок попал в сферу интересов сразу двух клубов — испанской «Барселоны» и английского «Манчестер Юнайтед».
Нева Спорт02:20

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Защитник «Наполи» попал в сферу интересов двух топ-клубов

Газета.Ru04:29

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» поспорят за Кулибали

Нева Спорт02:20

Кулибали попал в сферу интересов «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед»

Матч ТВ01:49

Кулибали попал в сферу интересов «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед»

Sportbox.RU01:49

Кулибали привлек интерес «Барселоны» и «МЮ». «Наполи» хочет получить за трансфер 120 млн евро

Sport24.ru00:45

«МЮ» и «Барселона» интересуются Кулибали. «Наполи» хочет получить 120 млн евро

Sports.ruвчера в 15:59

«Наполи» хочет 120 миллионов за Кулибали. «Барселона» и «МЮ» готовы начать переговоры

Бомбардир.рувчера в 10:47
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 05:17, Ашберн
Футбол

«Челси» подписал полузащитника «Боруссии» Пулишича

Лондонский "Челси" оформил сделку с дортмундской "Боруссией", в результате которой приобрел полузащитника немецкого клуба Кристиана Пулишича.
Обновлено в 04:53
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Семак завел аккаунт в Instagram

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак завел аккаунт в социальной сети Instagram.
Обновлено в 02:23
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«Тоттенхэм» разгромил «Кардифф Сити» и вышел на второе место в АПЛ

Обновлено вчера в 14:20
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Фабрегас желает перейти в «Монако»

Испанский хавбек Сеск Фабрегас близок к уходу из "Челси" и трансферу в "Монако".
Обновлено в 01:29
Футбол

Диарра хочет войти в тренерский штаб «ПСЖ»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Лассана Диарра собирается войти в состав тренерского штаба парижан.
Обновлено в 01:24
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Унаи Эмери: «Думаю, Рэмси останется в „Арсенале“ до конца сезона»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал информацию о скором уходе из команды полузащитника Аарона Рэмси.
Обновлено вчера в 19:20
Футбол

Роналду: 2018 год был лучшим в моей карьере

Обновлено в 04:05
Футбол

Эшли Янг может перейти в «Интер» на правах свободного агента

Миланский «Интер» заинтересован в услугах защитника «Манчестер Юнайтед» Эшли Янга, сообщает The Mirror.
Обновлено в 01:00
Футбол

Вальверде может покинуть «Барселону» по окончании сезона

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что может оставить работу в каталонском клубе после окончания текущего сезона.
Обновлено вчера в 15:30
Футбол

Месси стал игроком года по версии Marca

Обновлено вчера в 13:49
Футбол

Шоу: «В „МЮ“ все поддерживают Сульшера»

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу высказал мнение о работе норвежского специалиста Уле Гуннара Сульшера у руля команды.
Обновлено в 03:53
Футбол

Санчес восстановился и готов сыграть с «Ньюкаслом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес сможет вернуться на поле в матче 21-го тура АПЛ против «Ньюкасла».
Обновлено в 02:15
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«Краснодар» поздравил с днем рождения Классона и Петрова

Обновлено в 00:53
Футбол

У защитника «Спартака» Жиго родился сын

Пресс-служба московского «Спартака» в «Твиттере» сообщила, что в семье защитника команды Самуэля Жиго случилось прибавление.
Обновлено вчера в 14:12
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Аксель Витсель: «2018 год был особенным для меня»

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель подвел итоги 2018 года.
Обновлено вчера в 09:22
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Калиду Кулибали
Сенегальский футболист
Сенегальский и французский футболист, защитник клуба «Наполи» и сборной Сенегала. Участник чемпионата мира 2018 года.
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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